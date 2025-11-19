અમરેલી: 11 મહિનામાં 1200 સાયબર ફ્રોડના કેસ, 8 કરોડની છેતરપિંડી; SP સંજય ખરાતે આપી ચેતવણી અને સલાહ
મોબાઇલ પર અજાણી લિંક કે APK ફાઇલ પર ક્લિક કરતાંની સાથે જ બેંક ખાતું ખાલી થઈ જવાની ઘટનાઓ વારંવાર સામે આવી રહી છે.
Published : November 19, 2025 at 5:17 PM IST
અમરેલી: હાલમાં સાયબર ફ્રોડના બનાવો સતત વધી રહ્યા છે. મોબાઇલ પર અજાણી લિંક કે APK ફાઇલ પર ક્લિક કરતાંની સાથે જ બેંક ખાતું ખાલી થઈ જવાની ઘટનાઓ વારંવાર સામે આવી રહી છે. આ ઉપરાંત આરટીઓના ચલણના નામે મોકલવામાં આવતી APK ફાઇલ કે સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપમાં શેર માર્કેટમાં વધુ નફો અપાવવાના લાલચે મોકલવામાં આવતી લિંક દ્વારા પણ સાયબર ઠગાઈ થઈ રહી છે. પોલીસ તંત્ર પણ લોકોને આ બાબતે સતર્ક રહેવા વારંવાર અપીલ કરી રહ્યું છે.
અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા ૧૧ માસ દરમિયાન આશરે ૧૨૦૦ જેટલા સાયબર ફ્રોડના કેસ નોંધાયા છે, જેમાં કુલ ૮ કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી થઈ છે. આ ફરિયાદોના આધારે SP સંજય ખરાતના માર્ગદર્શન હેઠળ સાયબર ક્રાઇમની અલગ-અલગ ટીમોની રચના કરવામાં આવી છે, જે ગુનાઓ શોધી કાઢવા તેમજ પીડિતોને પૈસા પરત અપાવવાની કામગીરી કરી રહી છે. જિલ્લા પોલીસે અત્યાર સુધીમાં ગુમાવેલી રકમના લગભગ ૧૦ ટકા એટલે કે આશરે ૭૦ લાખ રૂપિયા પરત અપાવવામાં સફળતા મેળવી છે. આ ઉપરાંત ૪૨ જેટલી રૂબરૂ ફરિયાદો પણ નોંધાઈ છે.
સાયબર ફ્રોડ અંગે SP સંજય ખરાતે જણાવ્યું હતું કે, “આવા કિસ્સામાં સૌથી પહેલાં નાગરિકોએ તુરંત ૧૯૩૦ હેલ્પલાઇન પર કૉલ કરવો જોઈએ, જેથી ટ્રાન્ઝૅક્શન અટકાવી શકાય અને ઘણી વખત પૈસા પરત મળી શકે છે.” તેમણે ઉદાહરણ આપતાં કહ્યું કે, ભૂતકાળમાં ખાંભાની એક યુવતીએ શેર માર્કેટના નામે ૨૬ લાખ રૂપિયા ગુમાવ્યા બાદ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. ઠગો ખોટા ફોટા-વીડિયો બતાવીને રોકાણની લાલચ આપે છે, APK ફાઇલ મોકલે છે જે ઓપન કરતાંની સાથે જ મોબાઇલની તમામ માહિતી તેમના હાથમાં ચાલી જાય છે અને આરટીઓ ચલણના નામે પણ આવી જ ફાઇલ મોકલી લોકોને છેતરે છે.
SPએ વધુમાં જણાવ્યું કે, સાયબર ફ્રોડથી બચવા જિલ્લામાં દરેક વિસ્તારમાં જાગૃતિ સેમિનાર યોજવામાં આવે છે. લોકોને OTP, પાસવર્ડ, બૅંક વિગત કે અંગત માહિતી કોઈની સાથે શૅર ન કરવી, અજાણી લિંક કે APK ડાઉનલોડ ન કરવી તેમજ “ડિજિટલ અરેસ્ટ”, “પાર્સલમાં ડ્રગ્સ મળ્યાં” જેવી ધમકીઓથી ગભરાવું નહીં એ બાબતોની સમજ આપવામાં આવે છે.
એક મહત્વની બાબત તરીકે SPએ જણાવ્યું કે, અમરેલી જિલ્લામાં ઘણા લોકો પો પોતાના બૅંક ખાતા ભાડે આપી રહ્યા છે. આ મહિને જ આવા ૪ કેસ સામે આવ્યા છે. રાજુલા, બાબરા અને સાવરકુંડલામાં આવી ગેંગ પકડાઈ છે. ખાતું ભાડે આપવું એ પણ ગુનો છે અને તેનાથી સાયબર ઠગોને મદદ થાય છે. આવા ખાતાઓમાં છેતરપિંડીના પૈસા આવે તો સરકાર તેને ફ્રીઝ કરી દે છે, જેથી ઠગોને વારંવાર નવા ખાતાની જરૂર પડે છે.
જિલ્લા પોલીસ દ્વારા શાળા-કૉલેજ, વેપારીઓ તેમજ વિવિધ સંસ્થાઓ સાથે મળીને સતત સાયબર જાગૃતિ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે, જેથી લોકો સુરક્ષિત રહી શકે.
