અમરેલી: રાજુલા નજીક કોવાયા વિસ્તારમાં એક સાથે 11 સિંહોનું ટોળું રોડ પર જોવા મળ્યું, વિડિયો વાયરલ

રાજુલા-જાફરાબાદના કોસ્ટલ બેલ્ટ વિસ્તારમાં એશિયાટિક સિંહોનો કાયમી વસવાટ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી વધ્યો છે.

અમરેલી: રાજુલા નજીક કોવાયા વિસ્તારમાં એક સાથે 11 સિંહોનું ટોળું રોડ પર જોવા મળ્યું
અમરેલી: રાજુલા નજીક કોવાયા વિસ્તારમાં એક સાથે 11 સિંહોનું ટોળું રોડ પર જોવા મળ્યું (વાયરલ ફોટો)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 12:30 PM IST

2 Min Read
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકાના કોવાયા ગામ નજીક રાત્રિના સમયે એક સાથે 11 સિંહોનું ટોળું રોડ પર જોવા મળતા વિસ્તારમાં થોડા સમય માટે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. રાત્રે પસાર થતા એક વાહન ચાલકે આ દૃશ્ય પોતાના મોબાઇલમાં કેદ કર્યું હતું અને તેનો વિડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

મળતી માહિતી મુજબ રાજુલા-જાફરાબાદના કોસ્ટલ બેલ્ટ વિસ્તારમાં એશિયાટિક સિંહોનો કાયમી વસવાટ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી વધ્યો છે. ખોરાક અને પાણીની શોધમાં સિંહો ઘણીવાર નજીકના ગામો અને રોડ સુધી આવી જતા હોવાની ઘટનાઓ પણ સામે આવતી રહે છે. કોવાયા ગામ નજીક જોવા મળેલા આ 11 સિંહોનું ટોળું પણ ખોરાક અથવા પાણીની શોધમાં આ વિસ્તારમાં આવ્યું હોવાનો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે.

અમરેલી: રાજુલા નજીક કોવાયા વિસ્તારમાં એક સાથે 11 સિંહોનું ટોળું રોડ પર જોવા મળ્યું (વાયરલ વિડીયો)

સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ રાજુલા અને જાફરાબાદ પંથકમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સિંહોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. ખાસ કરીને કોસ્ટલ બેલ્ટ વિસ્તાર, ખેતીવાડી વિસ્તારો અને જંગલ નજીકના ગામોમાં સિંહોની હલચલ વારંવાર જોવા મળે છે.

વન વિભાગ દ્વારા સિંહોના સંરક્ષણ અને સુરક્ષા માટે સતત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. જેના કારણે આ વિસ્તારમાં સિંહોની હાજરી વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળી રહી હોવાનું પણ જાણવા મળે છે. વન વિભાગની ટીમ દ્વારા સિંહોની મૂવમેન્ટ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને.

ઉલ્લેખનીય છે કે કોવાયા વિસ્તાર આસપાસ રેલવે ટ્રેક તેમજ દરિયાકાંઠો આવેલો હોવાથી સિંહોની અવરજવર પર વન વિભાગ ખાસ નજર રાખી રહ્યો છે. સિંહો રોડ પર જોવા મળતા સ્થાનિકો અને વાહન ચાલકોને સાવચેતી રાખવા અને સિંહો નજીક ન જવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી રહી છે.

શેત્રુજી ડીવીજનના એસસીએફ વિરલ સિંહ ચાવડાએ જણાવ્યું કે, અહીં સિંહોનો કાયમી વસવાટ છે. જેથી સિંહો અહીં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આવી ચડતા હોય છે. વન વિભાગ નોનસ્ટાફ રોજબરોજ ફેરણા અને પેટ્રોલિંગ કરી સિહોની દરેક મુમેન્ટ પર ચાલ નજર રાખી રહ્યો છે.

