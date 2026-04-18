ટ્રાફિક અને ગંદા પાણીથી ત્રસ્ત અમરાઈવાડી, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં શું છે પ્રજાનો સૂર?

61 હજારથી મતદારો સાથેની વિધાનસભા અને સાંસદસભાની સીટ ધરાવતા અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં સ્થાનીક સ્વરાજની ચૂંટણીને પ્રજાનું વલણ જાણો...

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 18, 2026 at 8:29 PM IST

અમદાવાદ: શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલ અમરાઈવાડી વોર્ડ આજે ચૂંટણી પહેલા ફરી એકવાર ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યું છે. આશરે 61,570 જેટલા મતદારો ધરાવતા આ વિસ્તારમાં સમાજના વિવિધ વર્ગોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં લગભગ 18,000 SC, 15,000 OBC, 16,000 હિન્દી ભાષી અને 12,000 અન્ય મતદારોનો સમાવેશ થાય છે. આ સામાજિક સમીકરણને કારણે અમરાઈવાડી રાજકીય રીતે પણ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ વિસ્તાર ગણાય છે.

મેટ્રો મળી ગઈ પણ મૂળભૂત જરૂરિયાતો માટે સંંઘર્ષ કરે છે અમરાઈવાડી

વિસ્તારમાં જનતા નગર, નાગરવેલ હનુમાનજી મંદિર, સંજય ચોક અને અમરાઈવાડી ગામ જેવા મુખ્ય વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. અહીં મેટ્રો સ્ટેશન જેવી સુવિધા હોવા છતાં, સ્થાનિક લોકો માટે રોજિંદી જીવનની મૂળભૂત સમસ્યાઓ હજી યથાવત છે. અમરાઈવાડીની સૌથી મોટી સમસ્યા ટ્રાફિક તરીકે સામે આવી રહી છે. ખાસ કરીને પીક અવર્સ દરમિયાન રોડ પર ભારે ભીડ જોવા મળે છે. સંજય ચોક અને નાગરવેલ વિસ્તારમાં વાહનોની લાઈનો લાગી જાય છે, જેના કારણે એમ્બ્યુલન્સ અને ઇમરજન્સી સેવાઓ પણ ઘણી વખત અસરગ્રસ્ત થાય છે. યોગ્ય ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ અને રોડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અછત લોકો માટે મોટી મુશ્કેલી બની ગઈ છે.

પીવાના પાણીનો પ્રશ્ન ગંભીર

આ ઉપરાંત, પીવાના પાણીનો પ્રશ્ન વધુ ગંભીર બની રહ્યો છે. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ પાણી નિયમિત તો આવે છે, પરંતુ તેનો રંગ પીળો કે કાળો હોય છે અને તેમાં ગંદકી સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. આ દૂષિત પાણીના કારણે પેટના રોગો, તાવ અને ત્વચાના રોગો ફેલાતા હોવાની ફરિયાદો પણ વારંવાર ઉઠી રહી છે. ઘણા વિસ્તારોમાં લોકો મજબૂરીએ પેકેજ્ડ પાણી કે ખાનગી બોરવેલ પર આધાર રાખે છે.

રોડ-રસ્તા બિસ્માર, ગટરોની પણ સમસ્યા

ગટર વ્યવસ્થા અને રોડની હાલત પણ ચિંતાજનક છે. ઘણા વિસ્તારોમાં તૂટેલા રસ્તાઓ, ભરાયેલા ગટર અને વરસાદ દરમિયાન પાણી ભરાવાની સમસ્યાઓ યથાવત છે. સ્થાનિકો કહે છે કે અનેક વખત મ્યુનિસિપલ તંત્રને રજૂઆતો કરવામાં આવી છે, પરંતુ કોઈ કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી.
સ્થાનિક નાગરિકોમાં સૌથી વધુ રોષ એ બાબતે છે કે ગત પાંચ વર્ષમાં એક પણ કોર્પોરેટર તેમની વચ્ચે સમસ્યાઓ સાંભળવા આવ્યા નથી. વોટ લેવા બધા આવે છે, પણ પછી કોઈ દેખાતું નથી, એવું સ્થાનિક લોકો કહી રહ્યા છે.

આ ચૂંટણીથી શું અપેક્ષા

ખાસ વાત એ છે કે આ વિસ્તારમાં ભાજપના ધારાસભ્ય હોવા છતાં અને અહીંના લોકસભા સાંસદ એચ.એસ. પટેલ પણ આ જ વિસ્તારમાં રહેતા હોવા છતાં, લોકોના પ્રશ્નો યથાવત છે. જેના કારણે રાજકીય જવાબદારીને લઈને પણ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. હવે ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે અમરાઈવાડીની જનતા વિકાસના વચનો કરતા વાસ્તવિક કામની માંગ કરી રહી છે. પ્રશ્ન સ્પષ્ટ છે શું આ વખત વચનો અને ભાષણો સુધી જ વાત સીમિત રહેશે કે પછી અમરાઈવાડીને ખરેખર સમસ્યાઓમાંથી મુક્તિ મળશે?

