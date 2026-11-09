2028 સુધી ગુજરાતને નશામુક્ત બનાવવાનો અમિત શાહનો નિર્ધાર, ડ્રગ્સની માહિતી આપવા 1033 ટોલ ફ્રી નંબર શરૂ કરાશે
અમિત શાહે કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે, કોંગ્રેસે માત્ર રાજનીતિ કરી છે, જ્યારે વિકાસનાં કામો કર્યાં નથી.
Published : November 9, 2026 at 4:08 PM IST
અમદાવાદ: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી દિવાળીના પર્વ સમયે ગુજરાતની મુલાકાતે છે. દરમિયાન તેમણે વાડજ રામાપીરના ટેકરા સ્લમ વિસ્તારના નાગરિકો માટે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત નિર્માણ પામેલા પાકા મકાનો સહિત 9000થી વધુ આવાસો અને 16 દુકાનોનો કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ ડ્રો કરી જરૂરિયાતમંદોને ઘરની ચાવીઓ અર્પણ કરી હતી. આ પહેલા સવારે તેમણે અમદાવાદમાં એસ.જી. હાઇવે પર ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરતા અંદાજિત રૂ.464 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલા ઇસ્કોનથી સાણંદ 6 લેન એલિવેટેડ કોરિડોરનું લોકાર્પણ પણ કર્યું હતું. કાર્યક્રમ બાદ એક જાહેર સભાને સંબોધતા તેમણે ગુજરાતને 2028 સુધીમાં ડ્રગ્સ મુક્ત રાજ્ય બનાવવાનો નિર્ધાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે દેશ અને રાજ્યની યુવાધન સુરક્ષા પર ભાર મૂકતા જણાવ્યું હતું કે, યુવાઓની આવનારી પેઢીને બરબાદ કરતા ડ્રગ્સના દૂષણને જડમૂળમાંથી નાબૂદ કરવા માટે સરકાર દ્વારા 'ઝીરો ટોલરન્સ'ની નીતિ અપનાવાઈ છે. ગુજરાતને ડિસેમ્બર 2028 સુધીમાં ડ્રગ્સ ફ્રી રાજ્ય બનાવવાની સામૂહિક જવાબદારી લેવા આહ્વાન કરતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, 1 ડિસેમ્બર 2026થી 1033 ડાયલ-ફ્રી હેલ્પલાઇન અને કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત કરવામાં આવનાર છે.
LIVE: અમદાવાદ ખાતે માનનીય કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી શ્રી @AmitShah જીના હસ્તે વિવિધ પ્રજાલક્ષી પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત તથા આવાસોનો ડ્રો કાર્યક્રમ. https://t.co/fZLwpairA3— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) November 9, 2026
નાગરિકો, વાલીઓ અને શિક્ષકોને અપીલ કરતા તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, જો આસપાસમાં ક્યાંય પણ ડ્રગ્સનું વેચાણ કે સેવન થતું જણાય તો 1 ડિસેમ્બર 2026 પછી નાગરિકો નિઃસંકોચ 1033 પર માહિતી આપે, જેથી કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરીને તેના માટે જવાબદારોને જેલના સળિયાઓ પાછળ ધકેલી શકાય.
અમિત શાહે કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે, કોંગ્રેસે માત્ર રાજનીતિ કરી છે, જ્યારે વિકાસનાં કામો કર્યાં નથી. પોતાની રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆતને યાદ કરતાં તેમણે નાગરિકોને નશાના કારોબાર સામે એકજૂથ થઈ લડવા અને ગુજરાતને નશામુક્ત બનાવવાના અભિયાનમાં સહભાગી થવા આહ્વાન કર્યું હતું.
#WATCH | Gujarat: Union Home Minister Amit Shah inaugurates an Urban Health Centre, newly constructed by the Ahmedabad Municipal Corporation, in Ahmedabad. https://t.co/liVkmWWCaW— ANI (@ANI) November 9, 2026
આ સાથે પોતાની રાજકીય અને સામાજિક કારકિર્દીની શરૂઆતને યાદ કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ જે રામાપીરના ટેકરા વિસ્તારમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓનો અભાવ હતો, તે જ સ્લમ વિસ્તારના નાગરિકો માટે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત આજે આધુનિક સગવડોથી સજ્જ પાકા મકાનો અને દુકાનોના કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ ડ્રો અને ચાવી વિતરણથી ગરીબ પરિવારોનું જીવનધોરણ ઊંચું આવ્યું છે.
વિવિધ લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ઉપસ્થિત સૌને દીપાવલી પર્વની શુભેચ્છાઓ પાઠવતા જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિકાસને પર્વ તરીકે ઉજવવાની શરૂ કરાવેલી પરંપરાને આગળ વધારતા, કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે દિવાળી અને નવા વર્ષની સીઝનમાં અબજો રૂપિયાના સુવિધાજનક કામોથી શહેરીજનોની દિવાળી વધુ પ્રકાશમય બનાવી છે. નવનિર્મિત ઇસ્કોન-સાણંદ ફ્લાયઓવરથી રોજબરોજ અવરજવર કરતા લાખો લોકોને ટ્રાફિકમાંથી મોટી મુક્તિ મળશે, જ્યારે બોપલ-ઘુમા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેના પમ્પિંગ સ્ટેશનનું કામ શરૂ થવાથી જળભરાવની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ આવશે.
#WATCH | Gujarat: Union Home Minister Amit Shah inaugurates the 'Knowledge Hub Centre' in Ahmedabad, a facility developed by the Ahmedabad Municipal Corporation in collaboration with the Shrinath Foundation. https://t.co/DGwZKy5v3U— ANI (@ANI) November 9, 2026
કાર્યક્રમ દરમિયાન અમદાવાદ ટુરિઝમના લોગોનું અમિત શાહના હસ્તે અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું તથા શહેરને સ્વચ્છ રાખવામાં મહત્વનું યોગદાન આપતા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સફાઈકર્મીઓનું પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્રણ લાભાર્થીઓને પ્રતિકાત્મક સ્વરૂપે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીરીએ ઘરના ઘરની ચાવી એનાયત કરી હતી.
#WATCH | Gujarat: Union Home Minister Amit Shah inaugurates the housing units at Ramapir No Tekro, rehabilitated by the Ahmedabad Municipal Corporation, in Ahmedabad. https://t.co/Vi3UJd8qCv— ANI (@ANI) November 9, 2026
વધુમાં, શહેરની પીવાના પાણીની ભવિષ્યની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે જાસપુર ખાતે નવનિર્મિત 200 MLD ક્ષમતાનો વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ તથા 7.40 કિમી લાંબી ટ્રંક મેઇન લાઇન પ્રોજેક્ટ પણ લોકાર્પિત કરાયા હતા. સાથોસાથ, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે રૂ.62.31 કરોડના અંદાજિત ખર્ચે તૈયાર થનાર ટ્રોપિકલ ફોરેસ્ટ તથા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિવિધ વોર્ડમાં સિનિયર સિટીઝન પાર્ક, યોગા કોર્નર, ડ્રેનેજ નેટવર્ક, બસ ડેપો/ટર્મિનસ, સ્લમ રિડેવલપમેન્ટ, રાઇઝિંગ મેઈન તથા સ્ટ્રોમ વોટર પંપિંગ સ્ટેશન જેવા મહત્વકાંક્ષી વિકાસ પ્રકલ્પોનું ખાતમુહૂર્ત પણ સંપન્ન થયું હતું.
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