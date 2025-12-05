અમિત શાહ બનાસ ડેરીના વિવિધ લોકાર્પણના કાર્યક્રમમાં આપશે હાજરી, ડેલીગેશને બનાસ મોડલની મુલાકાત લીધી
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બનાસકાંઠા પહોંચે તે પહેલા જ કેન્દ્રના સહકાર મંત્રાલયનું ડેલીગેશન આજે બનાસ મોડલની મુલાકાત લેવા માટે પહોંચ્યું હતું.
Published : December 5, 2025 at 7:27 PM IST
બનાસકાંઠા : આવતીકાલે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ બનાસકાંઠા અને વાવ થરાદના જિલ્લામાં બનાસ ડેરીના વિવિધ પ્લાન્ટોની મુલાકાત કરશે, સાથે જ પશુપાલકો સાથે સંવાદ પણ કરશે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બનાસકાંઠા પહોંચે તે પહેલા જ કેન્દ્રના સહકાર મંત્રાલયનું ડેલીગેશન આજે બનાસ મોડલની મુલાકાત લેવા માટે પહોંચ્યું હતું.
બનાસનું સહકારિતા મોડલ આજે સમગ્ર દેશ અને દુનિયા માટે રોલ મોડલ બન્યું છે. 6 ડિસેમ્બરના રોજ દેશના ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ વાવ - થરાદ જિલ્લાના સણાદર ખાતેથી શરૂ કરીને વાવ - થરાદ અને બનાસકાંઠા જિલ્લાના અલગ અલગ સ્થળોએ બનાસ મોડલની મુલાકાત કરશે.
કેન્દ્રના સહકાર મંત્રાલયનું ડેલીગેશને બનાસ મોડલની મુલાકાત લીધી
ડેલીગેશને આજરોજ અંબાજી ખાતેથી મા અંબેના દર્શન કરીને પોતાનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે. આ ડેલિગેશનમાં કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીઓ, સાંસદઓ અને અધિકારીઓ જોડાયા હતા. વડગામ તાલુકાના મુમનવાસ ગામની દૂધ ઉત્પાદક મંડળીની મુલાકાત લીધી હતી, તેમણે પશુપાલકો સાથે સંવાદ કર્યો હતો અને બનાસ મોડલની તમામ સુવિધાઓ વિશે માહિતી મેળવી હતી.
જેમાં દૂધ કલેક્શન પધ્ધતિ, ગુણવત્તા, સ્વચ્છતા, ફેટ, એસ.એન.એફ વગેરે બાબતોએ ઝીણવટપૂર્વક નિરીક્ષણ કરીને માહિતી મેળવી હતી. સહકાર ડેલીગેશને મુમનવાસ ગામના પશુપાલકો સાથે વાતચીત કરીને દૂધ ભરાવવાની વિશેની માહિતી મેળવી હતી. જેમાં પશુપાલકો કેવી રીતે મંડળી સુધી દૂધ લાવે છે. ગ્રામ્ય મંડળી ખાતે દૂધની ચકાસણી, ફેટ, એસ.એન.એફ વગેરે પધ્ધતિઓ, ડિજિટલ સિસ્ટમ, પશુ આરોગ્ય અને આવક અંગે માહિતી મેળવી હતી.
આ મંડળીમાં કુલ 915 જેટલા પશુપાલક સભાસદો છે. જે દૈનિક 55 હજાર લિટરથી વધુ દૂધ બનાસ ડેરીમાં ભરાવે છે. આ ગામના 915 જેટલા સભાસદો મહિને 4.50 કરોડથી વધુ રકમનું દૂધ ઉત્પાદન કરે છે. આ ગામમાં એવી પણ મહિલા પશુપાલકો છે, જે પશુપાલન થકી વાર્ષિક 80 લાખથી વધુની કમાણી કરે છે. બનાસ ડેરી થકી આજે બનાસકાંઠા જિલ્લાએ સહકાર ક્ષેત્રે ક્રાંતિ સર્જી છે. બનાસ મોડલ આજે સમગ્ર દેશમાં લોકપ્રિય બન્યું છે. બનાસકાંઠાના 5 લાખ પશુપાલકોની મહેનત અને બનાસ ડેરીના સહકાર થકી દૂધ ઉત્પાદન અને અનેક ધંધાઓ થકી પશુપાલકો આત્મનિર્ભર બન્યા છે.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહના વિવિધ કાર્યક્રમો અને મુલાકાતોને લઈને જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરી છે. વાવ થરાદ જીલ્લો અને બનાસકાંઠા જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં તેઓ મુલાકાત કરશે ત્યાં મુલાકાતના સ્થળ ઉપર અત્યારે સુરક્ષાને લઈને તમામ તૈયારીઓ કરાઈ છે. આવતીકાલે અમિત શાહના હસ્તે બનાસ ડેરીના વિવિધ લોકાર્પણના કાર્યક્રમમાં પણ આયોજીત થવાના છે.
