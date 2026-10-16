અમદાવાદના પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર પહોંચ્યા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, જૈનાચાર્ય નરરત્નસુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના લીધા આશીર્વાદ
સેટેલાઇટના પ્રેરણાતીર્થ દેરાસરમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહનું ભવ્ય સ્વાગત, જૈન મુનિના કર્યા દર્શન
Published : October 16, 2026 at 8:40 PM IST
અમદાવાદ: દેશના કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી તથા ગાંધીનગર લોકસભા વિસ્તારના સાંસદ અમિત શાહ હાલમાં ગુજરાતની મુલાકાતે છે. આ મુલાકાત દરમિયાન તેઓ અમદાવાદના સેટેલાઈટ વિસ્તારમાં આવેલા પ્રસિદ્ધ પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર ખાતે પહોંચ્યા હતા. જ્યાં તેમણે જૈનાચાર્ય ગચ્છાધિપતિ પ.પૂ. નરરત્નસુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના દર્શન કરી તેમના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા.
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહના પોતાના સંસદીય ક્ષેત્ર ગાંધીનગર લોકસભા વિસ્તારમાં વિવિધ આયોજનો અને કાર્યક્રમો નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા. આ મુલાકાત અંતર્ગત તેઓ ખાસ સેટેલાઈટ સ્થિત પ્રેરણા તીર્થ દેરાસર ખાતે દર્શન અર્થે આવી પહોંચ્યા હતા. તેમના ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન જૈન સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ અને સંતો સાથેની આ મુલાકાત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે, જ્યાં તેમણે પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત સમક્ષ શીશ નમાવીને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા હતા.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની ઉપસ્થિતિને લઈને પ્રેરણા તીર્થ દેરાસર ખાતે અગાઉથી જ તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી હતી. આ ખાસ પ્રસંગે પ્રેરણા તીર્થ જૈન સંઘ અને સમસ્ત જૈન સમાજ દ્વારા કેન્દ્રીય મંત્રીનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
કાર્યક્રમ અને આયોજન અંગે માહિતી આપતા દેરાસરના ટ્રસ્ટીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ ક્ષણ સમગ્ર જૈન સમાજ માટે ગૌરવપૂર્ણ છે.
"કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર ખાતે નરરત્નસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના આશિષ લેવા માટે પધાર્યા હતા. તેમની ઉપસ્થિતિથી અમે સૌ ઉત્સાહિત થયા." સંકેત શાહ, ટ્રસ્ટી, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર
"અમિત ભાઇએ ગુરુ મહારાજ પાસે જઇને આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા, અમારા જૈન સમાજ માટે આ એક ઉત્તમ વાત છે. અમિત શાહે પ્રેરણાતીર્થ દેરાસરમાં સારો એવો સમય આપ્યો અને જૈન સંઘ માટે આ એક આનંદની વાત છે." અજય શાહ, ટ્રસ્ટી, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર
ટ્રસ્ટી મંડળ અને જૈન સંઘના સભ્યોએ કેન્દ્રીય મંત્રીનું સ્વાગત કરીને આ ધાર્મિક આયોજનને સફળ બનાવ્યું હતું. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની આ મુલાકાતથી સેટેલાઈટ વિસ્તારના પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર ખાતે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ નરરત્નસુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના દર્શન અને આશીર્વાદ મેળવ્યા બાદ, પ્રેરણા તીર્થ જૈન સંઘ અને સમગ્ર જૈન સમાજ તરફથી મળેલા આદર-સત્કાર બદલ તેમણે પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
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