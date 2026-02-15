ETV Bharat / state

રાહુલ ગાંધી US અને EU સાથે ભારતની ટ્રેડ ડીલ પર જુઠ્ઠાણુ ફેલાવી રહ્યા છે, ખેડૂતો સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત: અમિત શાહ

ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી પર યુરોપિયન યુનિયન અને અન્ય દેશો સાથે ટ્રેડ ડીલ પર જુઠ્ઠાણું ફેલાવવાનો આરોપ લગાવ્યો.

કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ
કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 15, 2026 at 3:53 PM IST

2 Min Read
ગાંધીનગર: કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ હાલ ગુજરાતની મુલાકાતે છે. રવિવાતે તેમણે કોંગ્રેસ અને લોકસભામાં વિપક્ષ નેતા રાહુલ ગાંધી પર અમેરિકા, બ્રિટન અને યુરોપિયન સંઘ સાથે ભારતની ટ્રેડ ડીલ પર જુઠ્ઠાણું ફેલાવવા અને ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે, સરકારે દેશના કૃષિ અને ડેરી સેક્ટરની સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષા કરી છે.

તેમણે વિપક્ષી પાર્ટીના તેવા આરોપોને હાસ્યાસ્પદ વાત બતાવ્યો કે ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટથી ભારતીય ખેડૂતોને નુકસાન થશે. તેમણે કહ્યું કે, મને હસવું આવે છે, જ્યારે કોંગ્રેસના શહેજાદા રાહુલ ગાંધી સંસદમાં ઊભા રહીને ખેડૂતોની રક્ષાની વાત કરે છે.'

શાહે કહ્યું- 'કોંગ્રેસનો દેશને ગેરમાર્ગે દોરવાનો લાંબો ઈતિહાસ રહ્યો છે અને હવે તેઓ ટ્રેડ ડીલ વિશે જુઠ્ઠાણું ફેલાવી રહ્યા છે.' અમિત શાહે ભારતના પહેલા સેન્ટ્રલ બેંક ડિજિટલ કરન્સી (CBDC)-આધારિક પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યૂશન સિસ્ટમને લોન્ચ કર્યા બાદ ગાંધીનગરમાં એક સભાના સંબોધન દરમિયાન આ પ્રતિક્રિયા આપી હતી.

તેમણે કહ્યું કે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને તેમની સરકારે દરેક એગ્રીમેન્ટમાં ખેડૂતોના હિતોની સંપૂર્ણ સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી છે. તેમણે કહ્યું, હું આ દેશના ખેડૂતો, પશુપાલકો અને માછીમારોને ભરોસો અપાવવા ઈચ્છુ છું કે યુરોપિયન યુનિયન, ઈંગ્લેન્ડ અને અમેરિકા સાથે સાઈન કરેલી દરેક ટ્રેડ ડીલમાં નરેન્દ્ર મોદીએ તમારા હિતોનું સંપૂર્ણ રીતે ધ્યાન રાખ્યું છે. ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી.

કોંગ્રેસનો આરોપ હતો કે આ એગ્રીમેન્ટ ભારતના ડેરી સેક્ટરને ખતમ કરી દેશે. તેની ટિકા કરતા શાહે કહ્યું કે, રાહુલ ગાંધી જુઠ્ઠાણું ફેલાવી રહ્યા છે કે પીએમ મોદીએ આ ડીલ્સ પર સાઈન કરીને ભારતના ડેરી સેક્ટરને ખતમ કરી દીધું છે.

કેન્દ્રિય મંત્રીએ કહ્યું, અમે તે લોકો છીએ જેમણે ડેરી સેક્ટરને વધાર્યું છે, તેને નબળું નથી કર્યું. બધા એગ્રીમેન્ટમાં ડેરી (સેક્ટર)ને સંપૂર્ણ સુરક્ષા અપાઈ છે.' શાહે રાહુલ ગાંધીના આ મુદ્દા પર સાર્વજનિક રીતે ચર્ચા કરવાનો પડકાર પણ ફેંક્યો.

તેમણે કહ્યું, રાહુલ ગાંધીજી, કોઈપણ પ્લેટફોર્મ નક્કી કરી લે. ભાજપના યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ પણ આવીને આ વાત પર ચર્ચા કરી શકે છે કે ખેડૂતોને કોણે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે અને કોણે તેમની ભલાઈ માટે કામ કર્યું છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે ફોન પર વાતચીત બાદ, બંને પક્ષોએ હાલમાં જ ભારતીય સામાન પર અમેરિકન ટેરિફને 50 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરવાની જાહેરાત કરી હતી.

વાણિજ્ય સચિવ રાજેશ અગ્રવાલે પહેલા કહ્યું હતું કે, પાછલા મહિને ભારત અને યુરોપિયન યુનિયને પ્રસ્તાવિત ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ માટે વાતચીત પૂરી કરી લીધી છે, જેનાથી બંને તરફ કોમર્સને પ્રોત્સાહન મળશે અને બંને પક્ષો વચ્ચે આર્થિક સંબંધ મજબૂત થશે.

સંપાદકની પસંદ

