કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સોમનાથ મંદિર ખાતે ધ્વજારોહણ કરી ‘સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ’ મહાપૂજા બુકિંગનો કર્યો શુભારંભ
11 મે 2026થી શરૂ થનારી ‘સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ – વિશેષ મહાપૂજા’ માટે ઓનલાઈન નોંધણીની સુવિધા શ્રદ્ધાળુઓ માટે ખુલ્લી મૂકાઈ.
Published : April 28, 2026 at 5:52 PM IST
સોમનાથ: પ્રભાસપાટણ ખાતે આવેલા પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિરમાં આજે વિશેષ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો અને સામાજિક પહેલોના કારણે ભક્તિ અને આસ્થાનો અનોખો માહોલ જોવા મળ્યો. કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારીતા મંત્રી અમિત શાહ દર્શનાર્થે પધાર્યા અને દેશ તથા જનકલ્યાણની પ્રાર્થના કરી.
મંદિર પરિસરમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર ધ્વજા પૂજા, પાઘ પૂજા અને સોમેશ્વર મહાપૂજા કરવામાં આવી. અમિત શાહે શ્રદ્ધાભાવે મહાદેવને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની પરંપરાગત શૈલીમાં તૈયાર કરાયેલ વિશેષ મરાઠી પાઘ અર્પણ કરી. ત્યારબાદ તેમણે મંદિરના શિખર પર સ્વહસ્તે ધ્વજારોહણ કરી ધર્મધજા લહેરાવી, જે દ્રશ્ય શ્રદ્ધાળુઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહ્યું.
આ પ્રસંગે શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા ‘સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ – વિશેષ મહાપૂજા’ના બુકિંગનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. 11 મે 2026થી શરૂ થનારી આ વિશેષ પૂજામાં મહાઅભિષેક, મહામૃત્યુંજય મંત્ર જાપ અને ગૌ-પૂજન જેવા ધાર્મિક વિધિઓનો સમાવેશ થાય છે. ભક્તો હવે ઓનલાઈન માધ્યમથી સરળતાથી નોંધણી કરાવી શકશે.
हर हर महादेव 🙏🏻
સાંસ્કૃતિક પ્રસારના ભાગરૂપે ‘સોમનાથ વર્તમાન’ નામની ત્રિમાસિક ઈ-પત્રિકાનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યરત આ પત્રિકાનો ઉદ્દેશ્ય ભારતીય સંસ્કૃતિ અને વેદિક જ્ઞાનને સમગ્ર વિશ્વમાં પહોંચાડવાનો છે.
સામાજિક જવાબદારી નિભાવતાં ટ્રસ્ટ દ્વારા ટીબી (ક્ષય) દર્દીઓને પોષણ કીટનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું. આ સેવાકીય પહેલ થકી સોમનાથ ટ્રસ્ટે આરોગ્ય ક્ષેત્રે પોતાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી.
સમગ્ર કાર્યક્રમમાં ટ્રસ્ટના અધિકારીઓ, ધાર્મિક આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉપસ્થિત રહ્યા, જેને પગલે સોમનાથ ધામ ભક્તિ અને ઉમંગથી છવાઈ ગયું.