કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બે દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે, જાણો શું છે તેમનું 2 દિવસીય પ્રવાસનું શેડ્યૂલ અને ક્યાં-ક્યાં યોજશે કાર્યક્રમો
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ 27 અને 28 ઓગસ્ટે બે દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે, જેમાં અમરેલી અને અમદાવાદમાં વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાશે.
Published : August 26, 2026 at 8:12 PM IST
અમદાવાદ: કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ 27 અને 28 ઓગસ્ટના રોજ બે દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. અમિત શાહના આ પ્રવાસ દરમિયાન અમરેલી અને અમદાવાદમાં વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાશે. એક તરફ અમરેલીમાં તળાવોના લોકાર્પણ અને સહકાર ક્ષેત્રના કાર્યક્રમમાં તેઓ હાજરી આપશે, તો બીજી તરફ અમદાવાદમાં અધિકારીઓ સાથે બેઠકો યોજી વિકાસકાર્યો અને રમતગમત ક્ષેત્રની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરશે.
અમિત શાહ 27 ઓગસ્ટે અમરેલીથી પોતાના ગુજરાત પ્રવાસની શરૂઆત કરશે. સવારે તેઓ અમરેલીના લાઠી ગામે પહોંચશે, જ્યાં તળાવોના લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. તળાવો અને જળસંચય સાથે જોડાયેલા આવા પ્રોજેક્ટ સ્થાનિક સ્તરે પાણીના સંરક્ષણ અને ઉપલબ્ધતાને મજબૂત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ કાર્યક્રમ બાદ અમિત શાહ સહકાર ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા કાર્યક્રમમાં પણ ઉપસ્થિત રહેશે.
અમરેલીના કાર્યક્રમો પૂર્ણ કર્યા બાદ અમિત શાહ અમદાવાદ પહોંચશે. અમદાવાદના સર્કિટ હાઉસ ખાતે તેઓ વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ બેઠક કરશે. ખાસ કરીને ગાંધીનગર લોકસભા મતવિસ્તારમાં ચાલી રહેલા વિકાસકાર્યોની પ્રગતિની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. વિવિધ વિભાગો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા કામો, તેમની પ્રગતિ, બાકી રહેલા કામો અને આગામી આયોજન અંગે અધિકારીઓ પાસેથી વિગતવાર માહિતી લેવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
આ બેઠકમાં માત્ર વિકાસકાર્યોની સમીક્ષા જ નહીં, પરંતુ અલગ-અલગ સરકારી વિભાગો સાથે સંકળાયેલા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. મતવિસ્તારમાં ચાલી રહેલા પ્રોજેક્ટ સમયસર પૂર્ણ થાય અને લોકો સુધી યોજનાઓનો લાભ પહોંચે તે દિશામાં પણ ચર્ચા મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે.
આ ઉપરાંત કોમનવેલ્થ અને ઓલિમ્પિક રમતોને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતમાં કરવામાં આવેલી તૈયારીઓની પણ સમીક્ષા બેઠક યોજાશે. રમતગમતના માળખાકીય વિકાસ, ખેલાડીઓ માટેની સુવિધાઓ અને ભવિષ્યમાં યોજાનારી મોટી રમતગમતની સ્પર્ધાઓ માટેની તૈયારીઓ અંગે અધિકારીઓ પાસેથી માહિતી લેવામાં આવશે.
અમિત શાહના કાર્યક્રમમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠનો પદવીદાન સમારોહ પણ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. 27 ઓગસ્ટે સાંજે 4:30 કલાકે તેઓ ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારોહમાં હાજરી આપશે. આ પ્રસંગે વિદ્યાર્થીઓને પદવી એનાયત કરવામાં આવશે અને અમિત શાહ સંબોધન પણ કરે તેવી શક્યતા છે.
ત્યારબાદ સાંજે 6:30 કલાકે અમિત શાહ બોપલ ખાતે યોજાનારા લોક દરબારમાં હાજરી આપશે. લોક દરબાર દરમિયાન સ્થાનિક લોકો સાથે સીધો સંપર્ક અને તેમના પ્રશ્નો તથા રજૂઆતો સાંભળવાનો અવસર મળશે. આમ, અમિત શાહનો બે દિવસનો ગુજરાત પ્રવાસ રાજકીય અને વહીવટી દૃષ્ટિએ પણ મહત્વપૂર્ણ બનવાનો છે, જેમાં અમરેલીના જળસંચય અને સહકાર કાર્યક્રમોથી લઈને અમદાવાદમાં વિકાસકાર્યોની સમીક્ષા તથા વિવિધ જાહેર કાર્યક્રમો સુધીનો વ્યસ્ત કાર્યક્રમ જોવા મળશે.
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