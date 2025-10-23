ETV Bharat / state

ગાંધીનગરમાં 325 કરોડના ખર્ચે બનેલા 216 MLA ફ્લેટ્સનું ઉદ્ઘાટન, માસિક રૂ.37ના ભાડાવાળા ફ્લેટમાં કઈ-કઈ સુવિધાઓ છે?

વિધાનસભાના સદસ્યોને વધુ સુવિધાયુક્ત મોકળાશ ભર્યા આવાસ મળશે.

ગાંધીનગરમાં ધારાસભ્યોના આવાસનું ઉદ્ઘાટન
ગાંધીનગરમાં ધારાસભ્યોના આવાસનું ઉદ્ઘાટન (Gujarat Information)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 23, 2025 at 5:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે હાલ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. ગઈકાલે પોતાનો જન્મદિવસ ઉજવ્યા બાદ આજે ભાઈબીજના દિવસે તેમણે ગુજરાત વિધાનસભાના સદસ્યો માટે નવનિર્મિત નિવાસ સંકુલનું ગાંધીનગરમાં લોકાર્પણ કર્યું હતું. રાજ્ય સરકારના માર્ગ મકાન વિભાગ દ્વારા આ સદસ્ય નિવાસ સંકુલ સેક્ટર 17 માં કુલ 28,576 ચોરસ મીટરમાં નિર્માણ પામ્યું છે અને પ્રતિ આવાસ 238.45 ચોરસ મીટરની જગ્યામાં 3 બેડરૂમ, લિવિંગ રૂમ, કિચન, ઓફિસ રૂમ તથા સર્વન્ટ રૂમની સુવિધા યુક્ત છે. આ ફ્લેટ માટે ધારાસભ્યો પાસેથી માસિક રૂ.37નું ભાડું જ વસૂલવામાં આવશે. આ ઉપરાંત કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રીએ સાણંદમાં શાંતિપુરા-ખોરજ GIDCના 6 લેનના રોડનું પણ ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું. આ રોડ 805 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરવામાં આવશે.

ધારાસભ્યો માટેના ફ્લેટમાં કઈ કઈ સુવિધા?
રૂપિયા 325 કરોડના અંદાજિત ખર્ચે નવનિર્મિત આ સદસ્ય નિવાસ સંકુલમાં આધુનિક સમયની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને વિશાળ ગાર્ડન, 300 વ્યક્તિઓની ક્ષમતા ધરાવતો મલ્ટીપર્પઝ હોલ, કોમ્યુનિટી હોલ, સ્વિમિંગ પૂલ, જીમ્નેશિયમ, કેન્ટીન (ડાઇનિંગ હોલ), ઇન્ડોર રમતનાં સાધનો તેમજ તબીબી સારવાર માટે દવાખાનાનું અને પ્રોવિઝન સ્ટોર જેવી સુવિધાઓનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે. આ સાથે સંકુલમાં પૂરતા પ્રમાણમાં પાર્કિંગ મળી રહે તે માટે પણ દરેક યુનિટ દીઠ 2 અલોટેડ પાર્કિંગ જેમાંથી 1 બેઝમેન્ટ અને 1 ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર આપવામાં આવ્યા છે. કેમ્પસના તમામ આંતરિક રસ્તાઓ આર.સી.સી.નાં બનાવવામાં આવ્યા છે.

ધારાસભ્યો માટે નવા ફ્લેટનું ઉદ્ઘાટન
ધારાસભ્યો માટે નવા ફ્લેટનું ઉદ્ઘાટન (Gujarat Information)

12 બ્લોકમાં 216 આવાસો બનાવાયા
વડાપ્રધાનના 'કેચ ધ રેઈન' અને જળ સંચયના વિચારને અનુરૂપ ભૂગર્ભમાં વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ જેવી સુવિધાઓ પણ પૂરી પાડવામાં આવી છે. એટલું જ નહીં, આ નવનિર્મિત સદસ્ય નિવાસ સંકૂલ પરિસરમાં કુલ 600 નવા વૃક્ષોનું વાવેતર કરીને પણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ભવિષ્યની સંભવિત આવાસ જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને હાલના 12 બ્લોકના 216 આવાસોમાંથી 10 બ્લોકના 180 આવાસોમાં ફિક્સ તથા લુઝ ફર્નીચર સાથે અને બાકીના 2 બ્લોકના 36 આવાસો ફક્ત ફિક્સ ફર્નિચર સાથે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.

દેશ-વિદેશના સમાચાર વોટ્સએપમાં મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ખાસ છે કે વર્ષ 1970-71માં ગુજરાત વિધાનસભાના સદસ્યોની રહેઠાણ સુવિધા માટે ગાંધીનગર સેક્ટર 17 માં 41.46 ચોરસ મીટરના એક બેડરૂમ, એક ડ્રોઈંગ રૂમ કિચન ટોયલેટની સુવિધા સાથેના આવાસો બનાવવામાં આવ્યા હતાં. સમયાંતરે વધુ આવાસોની જરૂરિયાત ઊભી થતા 1990-91 માં સેક્ટર 21 ખાતે 85.30 ચોરસ મીટર બાંધકામ વાળા બે બેડરૂમ ડ્રોઈંગ રૂમ કિચનની સુવિધા સાથેના કુલ 168 આવાસોના ત્રણ માળના કુલ 14 બ્લોકમાં નિર્માણ કરવામાં આવ્યા હતા.

ધારાસભ્યો માટે નવા ફ્લેટનું ઉદ્ઘાટન
ધારાસભ્યો માટે નવા ફ્લેટનું ઉદ્ઘાટન (Gujarat Information)

સર્વન્ટ રૂમ, ઓફિસ રૂમ સાથે 3BHK ફ્લેટ

હવે પ્રવર્તમાન સમયને અનુરૂપ તથા ભવિષ્યની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને આ નવા સુવિધા સભર સદસ્ય નિવાસ સંકુલનું નિર્માણ પૂર્ણ થતા તેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. આ આવાસોમાં પ્રતિ યુનિટ 170.32 ચો.મી. કાર્પેટ એરિયાના બાંધકામ અન્વયે 3BHK માં ઓફિસ રૂમ વિથ વેઈટીંગ રૂમ, સર્વન્ટ રૂમ , 1 કિચન, 1 ડાઈનિંગ રૂમ, 1 લિવિંગ રૂમ વીથબાલ્કની, 1 ડ્રેસીંગ રૂમ અને 2 ટોઈલેટની સુવિધાઓ પુરી પાડવામાં આવી છે. તમામ ઇન્ટિરિયર ફર્નિચર સાથેના આવાસો ઉપરાંત 2 લિફ્ટનો પણ સમાવેશ થાય છે.

સાણંદમાં 6 લેનનો નવો રોડ બનશે
સાણંદમાં 6 લેનનો નવો રોડ બનશે (Gujarat Information)

સાણંદમાં 6 લેનનો રોડ બનશે
અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં થયેલા અભૂતપૂર્વ ઔદ્યોગિક વિકાસને કારણે આ રસ્તા પર ટ્રાફિકનું ભારણ ખૂબ વધી ગયું છે. હાલમાં દૈનિક સરેરાશ 43,014 વાહનોની અવરજવરને કારણે ટ્રાફિક જામની સમસ્યા નિવારવા માટે વર્તમાન ચાર-માર્ગીય રસ્તાને છ-માર્ગીય બનાવવાની તાતી જરૂરિયાત ઊભી થઈ હતી. અંદાજિત ₹805 કરોડના ખર્ચે સાકાર થનાર આ પ્રોજેક્ટમાં કુલ 28.8 કિલોમીટર લંબાઈના રસ્તાને છ-માર્ગીય કરવામાં આવશે. આ મહત્વાકાંક્ષી યોજના અંતર્ગત, 22.731 કિલોમીટરની લંબાઈમાં રસ્તાની બંને બાજુ સર્વિસ રોડનું નિર્માણ કરાશે, જ્યારે 13 નાના પુલોને પહોળા કરવામાં આવશે તથા એક છ-માર્ગીય એલિવેટેડ ફ્લાયઓવર અને એક ત્રણ-માર્ગીય રાઇટ-ટર્નિંગ ફ્લાયઓવરનું પણ નિર્માણ થશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

AMIT SHAH GUJARAT VISIT
MLA FLATS
MLA NEW FLATS
GANDHINAGAR MLA FLATS
GANDHINAGAR MLA FLATS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.