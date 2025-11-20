ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં અમિત શાહના હસ્તે નવા જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય 'ભાવ કમલમ્'નું લોકાર્પણ, મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી માટે કરી ટકોર

ભાવનગર શહેરના નારી ચોકડી ખાતે આવેલા ભાજપના નવા બનેલા જિલ્લાના કાર્યાલયનું ઉદઘાટન અમિત શાહના હસ્તે યોજવામાં આવ્યું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 20, 2025 at 9:01 PM IST

ભાવનગર: આજે ભાવનગર શહેરમાં નવા ભાજપના કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લા કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જ્યારે શહેર ભાજપ કાર્યાલયના રીનોવેશન બાદ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માજીએ કર્યું હતું.

ભાવનગર શહેરમાં દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. ભાવનગર શહેરના નારી ચોકડી ખાતે આવેલા ભાજપના નવા બનેલા જિલ્લાના કાર્યાલયનું ઉદઘાટન અમિત શાહના હસ્તે યોજવામાં આવ્યું હતું. જો કે આ પ્રસંગે સવારથી જ પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યાલયના ઉદઘાટન બાદ કાર્યકર્તાઓનું એક સંમેલનનું આયોજન નારી ચોકડી ખાતે કરાયું હતું.

નારી ચોકડી ખાતે ભાજપ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન:

ભાવનગર શહેરના છેવાડે આવેલા નારી ચોકડી ખાતે જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય બનાવવામાં આવ્યું છે. ઘણા સમયથી બિલ્ડીંગ તૈયાર હોય ત્યારે દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ભાવનગર આવી પહોંચ્યા હતા. ગૃહમંત્રીના હસ્તે જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલયનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ તેમની એક સભાનું આયોજન કાર્યકર્તાઓનું યોજાયું હતું. યોજાયેલા સંમેલનમાં જિલ્લામાંથી વિવિધ કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અમિત શાહ મોડી સાંજે ભાવનગર આવી પહોંચ્યા હતા અને ત્યારબાદ ઉદઘાટન અને સંમેલન સંબોધીને પરત ફર્યા હતા.

અમિત શાહની મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને ટકોર

નારી ચોકડી ખાતે યોજાયેલા કાર્યકર્તા સંમેલનમાં દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહે બિહારની ચૂંટણીના લઈને આગામી દિવસોમાં આવનાર મહાનગરપાલિકાને ચૂંટણીને પગલે સંબોધન કર્યું હતું. આગામી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે બધે ભાજપ જીતશે તેવી હાંકલ કરી હતી. જો કે સંમેલનમાં લોકોની જનમેદની ભાજપનો જુસ્સો અને હિંમતમાં વધારો કરે તેવી હતી.

