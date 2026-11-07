કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ 4 દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે, અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં 1500 કરોડથી વધુનાં કામોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત કરશે
અમિત શાહ અમદાવાદમાં SG હાઈવે પર ઇસ્કોનથી સરખેજ સુધીના એલિવેટેડ કોરિડોરનું લોકાર્પણ કરશે.
Published : November 7, 2026 at 8:54 AM IST
અમદાવાદ: કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ ચાર દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે છે. દિવાળીના પર્વ નિમિત્તે તેઓ અમદાવાદમાં પરિવાર સાથે તહેવારની ઉજવણી કરશે. જોકે, આ મુલાકાત માત્ર પારિવારિક નહીં પરંતુ વિકાસકાર્યો અને વહીવટી સમીક્ષાની દ્રષ્ટિએ પણ મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે. અમિત શાહના આ પ્રવાસ દરમિયાન અમદાવાદ અને ગાંધીનગર લોકસભા મતવિસ્તારમાં 1500 કરોડથી વધુના વિવિધ વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવશે.
ચાર દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે અમિત શાહ
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ આજથી ચાર દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે છે. દિવાળીના પર્વ નિમિત્તે તેઓ અમદાવાદમાં પરિવાર સાથે તહેવારની ઉજવણી કરશે. જોકે, આ મુલાકાત માત્ર પારિવારિક નહીં પરંતુ વિકાસકાર્યો અને વહીવટી સમીક્ષાની દૃષ્ટિએ પણ મહત્ત્વપૂર્ણ બની રહેશે. અમિત શાહના આ પ્રવાસ દરમિયાન અમદાવાદ અને ગાંધીનગર લોકસભા મતવિસ્તારમાં રૂ. 1,500 કરોડથી વધુના વિવિધ વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવશે.
પ્રવાસ દરમિયાન અમિત શાહ રાજ્યના વિવિધ વિકાસકાર્યોની પ્રગતિ અંગે સંબંધિત અધિકારીઓ સાથે બેઠકો કરશે. આ બેઠકોમાં ચાલી રહેલા પ્રોજેક્ટ્સ, નાગરિક સુવિધાઓ, માળખાકીય વિકાસ અને આગામી સમયમાં હાથ ધરાનારા કામોની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને અમદાવાદ શહેરમાં વર્ષ 2030માં યોજાનારી કોમનવેલ્થ ગેમ્સની તૈયારીઓ અને રમતગમતના માળખાકીય સુવિધાઓ અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજવાનું પણ આયોજન છે.
ઇસ્કોન-સરખેજ સુધીના એલિવેટેડ કોરિડોરનું લોકાર્પણ કરશે
આ પ્રવાસનું એક મહત્ત્વનું આકર્ષણ SG હાઈવે પર ઇસ્કોનથી સરખેજ સુધીના એલિવેટેડ કોરિડોરનું લોકાર્પણ રહેશે. આશરે રૂ. 464 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલો ચાર કિલોમીટર લાંબો છ માર્ગીય એલિવેટેડ બ્રિજ વાહનચાલકો માટે ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવામાં મદદરૂપ બનશે. આ ઉપરાંત જોધપુર નોલેજ હબ, ગોતા અર્બન હેલ્થ સેન્ટર સહિતના પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ અને રામાપીરના ટેકરા વિસ્તારમાં તૈયાર થયેલા આવાસોના લાભાર્થીઓને મકાનોની ચાવીઓ સોંપવાનો કાર્યક્રમ પણ યોજાશે.
ગાંધીનગર લોકસભા મતવિસ્તારમાં પણ વિકાસકાર્યોને વેગ આપવા માટે વિવિધ યોજનાઓનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવશે જેમાં આશરે રૂ. 1,024 કરોડના ખર્ચે થનારા 30 વિકાસકાર્યોનો સમાવેશ થાય છે. આવાસ અને પાણીની સુવિધા સહિતના પ્રજાલક્ષી પ્રકલ્પો આ કાર્યક્રમનો ભાગ રહેશે.
બીજી તરફ, નવા વર્ષના દિવસે અમિત શાહ પોતાના અમદાવાદ સ્થિત નિવાસસ્થાને પરંપરાગત સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ યોજશે. આ કાર્યક્રમમાં ભાજપના કાર્યકરો, પદાધિકારીઓ, આગેવાનો અને શુભેચ્છકોને રૂબરૂ મળીને નૂતન વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવશે. આમ, દિવાળીની ઉજવણીની સાથે અમિત શાહના ચાર દિવસના ગુજરાત પ્રવાસમાં વિકાસકાર્યોની સમીક્ષા, મહત્વપૂર્ણ બેઠકો અને રાજકીય સ્નેહમિલન મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
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