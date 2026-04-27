અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસ: હાઇકોર્ટે આરોપીઓના જામીન રદ કરવાની અરજી ફગાવી

ગુજરાત હાઇકોર્ટની ફાઈલ તસવીર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 9:31 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ સાથે જોડાયેલા ચર્ચાસ્પદ અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસમાં મહત્વપૂર્ણ કાનૂની વિકાસ સામે આવ્યો છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે આરોપી વકીલ સંજય પંડિત અને દિનેશ પાતરના જામીન રદ કરવાની માંગ કરતી અરજી ફગાવી દીધી છે, જેના કારણે બંને આરોપીઓને હાલ માટે મોટી રાહત મળી છે.

આ કેસમાં અગાઉ રાજકોટ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા બંને આરોપીઓને નિયમિત જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. ફરિયાદી પક્ષે આ નિર્ણયને પડકારતા હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો હતો અને દલીલ કરી હતી કે કેસની ગંભીરતા, આરોપીઓની ભૂમિકા અને તપાસ પર પડતી શક્ય અસરને ધ્યાનમાં રાખીને જામીન રદ કરવું જોઈએ.

સુનવણી દરમિયાન અરજદાર પક્ષના વકીલ સુમિત સિકરવાએ કોર્ટમાં વિગતવાર દલીલો રજૂ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ સામેના આક્ષેપો ગંભીર છે અને તેમની ભૂમિકા પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ જણાય છે. આવા સંજોગોમાં જામીન આપવાથી તપાસની પ્રક્રિયા પ્રભાવિત થવાની શક્યતા છે. સાથે જ સાક્ષીઓ ઉપર પ્રેશર કે પ્રભાવ પાડવાની ભીતિ પણ નકારી શકાય તેમ નથી. ન્યાયની હિતમાં જામીન રદ કરવા જરૂરી છે.

વકીલ દ્વારા વધુમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, કેસના તથ્યો અને પરિસ્થિતિઓને જોતા આરોપીઓને આપવામાં આવેલા જામીન સંતુલિત દ્રષ્ટિકોણ વગરના છે અને ટ્રાયલની નિષ્પક્ષતા જળવાઈ રહે તે માટે કડક અભિગમ જરૂરી છે.

બીજી તરફ, બચાવ પક્ષે દલીલ કરી હતી કે સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા તમામ તથ્યો, પુરાવા અને કાનૂની માપદંડોને ધ્યાનમાં રાખીને જ જામીન આપવામાં આવ્યા છે. આરોપીઓ તપાસમાં સહકાર આપી રહ્યા છે અને જામીનની શરતોનું પાલન કરી રહ્યા છે, તેથી જામીન રદ કરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી.

બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ હાઇકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, જામીન રદ કરવા માટે વિશેષ અને તાત્કાલિક પરિસ્થિતિ હોવી જરૂરી છે. હાલના તબક્કે એવી પરિસ્થિતિ સામે આવી નથી કે જેના આધારે સેશન્સ કોર્ટના નિર્ણયમાં હસ્તક્ષેપ કરવો જરૂરી બને. કોર્ટે આ સાથે સ્પષ્ટ કર્યું કે જો ભવિષ્યમાં જામીનની શરતોનું ઉલ્લંઘન થાય અથવા તપાસમાં અવરોધ ઉભો થાય તો યોગ્ય સમયે ફરીથી અરજી કરી શકાય છે.

આ નિર્ણય સાથે આરોપી સંજય પંડિત અને દિનેશ પાતરને તાત્કાલિક રાહત મળી છે, જ્યારે ફરિયાદી પક્ષ માટે આ એક મોટો ઝટકો ગણાઈ રહ્યો છે. હવે કેસની આગળની કાર્યવાહી ટ્રાયલ કોર્ટમાં ચાલુ રહેશે, જ્યાં તમામ પુરાવા અને સાક્ષીઓના આધારે અંતિમ ચુકાદો આવશે.

