અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસ: આરોપી અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને ગુજરાત હાઇકોર્ટે આપ્યા નિયમિત જામીન
ફરિયાદમાં એવો પણ આક્ષેપ છે કે સતત ધમકીઓ અને બદનામીના કારણે અમિત ખૂંટ ભારે માનસિક દબાણમાં આવી ગયા હતા અને આખરે આત્મહત્યા કરી હતી.
Published : June 30, 2026 at 9:33 PM IST
અમદાવાદ: રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ તાલુકા પોલીસ મથકે વર્ષ 2025માં નોંધાયેલા અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ આદેશ આપ્યો છે. કેસના આરોપી અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને હાઈકોર્ટે નિયમિત જામીન મંજૂર કર્યા છે.
પ્રસ્તુત કેસમાં મૃતક અમિત ખૂંટના ભાઈ મનીષ ખૂંટે રાજદીપસિંહ, અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા સહિત ચાર આરોપીઓ સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે આરોપીઓએ મળીને એક સગીરા મારફતે દુષ્કર્મ અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ખોટો કેસ કરાવી અમિત ખૂંટને માનસિક રીતે ત્રાસ આપ્યો હતો, જેના કારણે તેમણે ઝાડ પર ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હતી.
પોલીસ તપાસ દરમિયાન મૃતકના ખિસ્સામાંથી ચાર ચિઠ્ઠીઓ મળી આવી હતી. ફરિયાદ અનુસાર, ગામમાં સસ્તા ભાવે જમીન પડાવી લેવાના મુદ્દે અને વિધાનસભાની ચૂંટણી દરમિયાન થયેલા વિવાદને લઈને અમિત ખૂંટ અને આરોપીઓ વચ્ચે જૂનો અણબનાવ હતો. આ મામલે અગાઉ હુમલો થતાં અમિત ખૂંટે આરોપીઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ પણ નોંધાવી હતી.
ફરિયાદમાં વધુમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે ધારાસભ્ય પોપટ સોરઠીયા હત્યા કેસમાં અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાની સજા રાજ્ય સરકારે માફ કરી હતી, જેની સજા માફી રદ કરવા અમિત ખૂંટે ગૃહ વિભાગમાં અરજી કરી હતી. તેનો વેર લેવા માટે અનિરુદ્ધસિંહ અને તેના પુત્ર રાજદીપસિંહે બે યુવતીઓને પૈસા આપીને અમિત ખૂંટને હની ટ્રેપમાં ફસાવ્યો અને તેની સામે દુષ્કર્મ તથા પોક્સો એક્ટ હેઠળ ખોટી ફરિયાદ કરાવી હોવાનું પણ ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
ફરિયાદમાં એવો પણ આક્ષેપ છે કે સતત ધમકીઓ અને બદનામીના કારણે અમિત ખૂંટ ભારે માનસિક દબાણમાં આવી ગયા હતા અને આખરે આત્મહત્યા કરી હતી.
અરજદાર પક્ષના વકીલ ઉત્પલ દવે જણાવ્યું હતું કે, હાઈકોર્ટે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને નિયમિત જામીન મંજૂર કર્યા છે. જોકે, કેસની ટ્રાયલ યથાવત ચાલુ રહેશે અને ફરિયાદ પક્ષ કાયદેસરની કાર્યવાહી આગળ વધારશે. કેસમાં અન્ય આરોપીઓ સામેની કાર્યવાહી પણ કાયદાકીય પ્રક્રિયા મુજબ ચાલુ છે.
જો કે પૂર્વ ધારાસભ્ય પોપટ સોરઠીયા હત્યા કેસમાં જામીન ના મળ્યા હોવાથી અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા જેલની બહાર નહીં આવી શકે.