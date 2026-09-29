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9 વર્ષ બાદ બાપુની ઘરવાપસી? કોંગ્રેસમાં જોડાશે શંકરસિંહ વાઘેલા

ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલાની કોંગ્રેસમાં વાપસી અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે, અમિત ચાવડાએ હાઈકમાન્ડ સાથે વાતચીત ચાલુ હોવાનું જણાવ્યું.

કોંગ્રેસમાં જોડાશે શંકરસિંહ વાઘેલા
કોંગ્રેસમાં જોડાશે શંકરસિંહ વાઘેલા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 1:35 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને દિગ્ગજ નેતા શંકરસિંહ વાઘેલા ફરી કોંગ્રેસમાં જોડાઈ શકે છે. આ અંગેની ચર્ચાએ ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે. પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ પોતે આ વાતને સમર્થન આપ્યું છે અને કહ્યું છે કે હાઈકમાન્ડ સાથે આ અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે. બીજી તરફ શંકરસિંહ વાઘેલાએ પણ આ વાત સાચી હોવાનું સ્વીકાર્યું છે.

અમિત ચાવડાનું મોટું નિવેદન

ETV સાથેની વાતચીતમાં અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં ઘણા લોકો કોંગ્રેસમાં જોડાવા માંગે છે. ભાજપ સામે લડવા માટે એકજૂથ થવું જરૂરી છે અને કોંગ્રેસ જ એકમાત્ર વિકલ્પ છે, એવા વિચાર સાથે અનેક નેતાઓ સાથે વાતચીત ચાલી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે શંકરસિંહ વાઘેલા ભાજપની નીતિઓ સામે સતત જાહેરમાં બોલી રહ્યા છે અને લડત ચલાવી રહ્યા છે.

2027નું ગણિત અને વાઘેલાનું મહત્વ

અમિત ચાવડાએ વધુમાં જણાવ્યું કે વાઘેલાની પોતાની પાર્ટી છે અને તેમના સમર્થકો સાથે પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ સામે તમામ તાકાતોને એક કરીને પરિવર્તન લાવવાના સંકલ્પ સાથે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આવનારા સમયમાં અનેક મોટા નેતાઓ કોંગ્રેસના એક મંચ પર જોવા મળશે.

2017નું રાજીનામું યાદ આવ્યું

ઉલ્લેખનીય છે કે 2017માં શંકરસિંહ વાઘેલાએ પોતાના જૂથના ધારાસભ્યો સાથે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું હતું, જેના કારણે પક્ષને મોટો ફટકો પડ્યો હતો અને પક્ષમાં મોટું વિભાજન થયું હતું. હવે લગભગ 9 વર્ષ બાદ તેમની વાપસીની ચર્ચાએ કોંગ્રેસના કાર્યકરોમાં નવો ઉત્સાહ જગાવ્યો છે.

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શંકરસિંહ વાઘેલા
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