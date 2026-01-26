ETV Bharat / state

'ભાજપમાં આંતરિક ગેંગવોર અને કમિશન રાજ ચરમસીમાએ', અમિત ચાવડાના ભાજપ પર પ્રહાર

મહેસાણામાં શહેર અને જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના નવનિર્મિત કાર્યાલયનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.

મહેસાણામાં શહેર અને જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના નવનિર્મિત કાર્યાલયનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.
મહેસાણામાં શહેર અને જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના નવનિર્મિત કાર્યાલયનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 26, 2026 at 8:25 PM IST

મહેસાણા: દેશભરમાં 77માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મહેસાણામાં શહેર અને જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના નવનિર્મિત કાર્યાલયનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ગુજરાત કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ અને હજારો કાર્યકર્તા હાજર રહ્યા હતા. આ દરમિયાન ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડાએ ભાજપ પર ભ્રષ્ટાચાર અને આંતરિક જૂથવાદનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

લોક પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે નવું સરનામું

નવા કોંગ્રેસ કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ગુજરાત કોંગ્રેસના સંગઠન પ્રભારી અને AICC મહાસચિવ મુકુલ વાસનિક, વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા તુષાર ચૌધરી, સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર અને જિલ્લા પ્રમુખ બળદેવજી ઠાકોર ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

મહેસાણામાં શહેર અને જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના નવનિર્મિત કાર્યાલયનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. (ETV Bharat Gujarat)

અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ કાર્યાલય માત્ર ઈમારત નથી, પરંતુ લોકોના પ્રશ્નો અને રજૂઆતો માટેનું માધ્યમ છે. અહીં લોકોના અવાજને સાંભળવામાં આવશે અને તેમના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવશે."

'ભાજપમાં આંતરિક ગેંગવોર'- અમિત ચાવડા

કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિખવાદ અંગે પૂછવામાં આવતા અમિત ચાવડાએ વળતો પ્રહાર કરતા જણાવ્યું હતું કે, "સાચો આંતરિક કલહ તો ભાજપમાં ચાલી રહ્યો છે. ભાજપની 'આંતરિક ગેંગવોર' આપણે સૌએ જોઇ છે. ક્યાંક લેટરકાંડ થાય છે તો ક્યાંક પેનડ્રાઇવ વહેંચાય છે. એકબીજાની રાજકીય કારકિર્દી ખતમ કરવાના પ્રયાસો થઇ રહ્યા છે. ભાજપનો અસંતોષ હવે ચરમસીમાએ છે અને દિલ્હીના રિમોટ કંટ્રોલથી ભલે અત્યારે સ્થિતિ કાબુમાં હોય પરંતુ વિસ્ફોટ થવાની તૈયારી છે."

બંધારણીય મૂલ્યો પર ખતરો

પ્રજાસત્તાક દિવસના સંદર્ભમાં અમિત ચાવડાએ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે દેશમાં લોકશાહી મૂલ્યો અને નાગરિકોની સ્વતંત્રતા જોખમમાં છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, "ગુજરાતમાં લાખોની સંખ્યામાં ખોટા ફોર્મ નંબર-7 ભરીને મતદારોના નામ કમી કરવાનું ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે, જે નાગરિકોના મતાધિકાર પર તરાપ સમાન છે. કમલમમાં કમિશન પહોંચે પછી જ કોન્ટ્રાક્ટ સાઈન થાય છે."

ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દે સરકારને ઘેરતા અમિત ચાવડાએ ગંભીર આક્ષેપ કર્યો હતો કે ગુજરાતમાં એક તરફ 'અધિકારી રાજ' અને બીજી તરફ 'કમિશન રાજ' ચાલી રહ્યું છે.

"જ્યાં સુધી 'કમલમ' (ભાજપ મુખ્યાલય)માં કમિશન ન પહોંચે, ત્યાં સુધી કોન્ટ્રાક્ટ સાઈન નથી થતા કે વર્ક ઓર્ડર નથી અપાતા. આ ભ્રષ્ટાચારના કારણે જ ઉદ્ઘાટન પહેલાં પાણીની ટાંકીઓ તૂટી પડે છે, રસ્તાઓ ધોવાઈ જાય છે અને બ્રિજ તૂટવાની ઘટનાઓ બને છે." અમિત ચાવડા, ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ

વડોદરા અને અન્ય વિસ્તારોના ભાજપના ધારાસભ્યો દ્વારા લખાયેલા પત્રોનો ઉલ્લેખ કરતા અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, હવે તો સત્તાધારી પક્ષના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પણ સ્વીકારી રહ્યા છે કે તેમનું કોઈ સાંભળતું નથી અને કામોમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે.

આજના કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરોમાં નવો જોશ જોવા મળ્યો હતો અને આવનારા દિવસોમાં આ કાર્યાલય લોકસેવાનું કેન્દ્ર બની રહેશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.

