સુરત: અમીષ પટેલ શંકાસ્પદ મોત કેસ; 7 આરોપી સામે સાપરાધ મનુષ્યવધનો ગુનો દાખલ
સુરતના ઓલપાડમાં અમીષ પટેલના શંકાસ્પદ મોત કેસમાં પોલીસે અત્યાર સુધીમાં કૂલ 7 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
Published : September 20, 2026 at 6:56 PM IST
સુરતઃ ઓલપાડના ચકચારી અમીષ પટેલ શંકાસ્પદ મોત કેસમાં પોલીસે કાર્યવાહી તેજ કરી છે. આ મામલે અત્યાર સુધીમાં પોલીસે કૂલ 7 જેટલા આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી છે. પોલીસે પકડેલા આ સાતેય આરોપીઓ સામે સાપરાધ મનુષ્યવધનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
ઓલપાડમાં અમીષ પટેલ શંકાસ્પદ મોતને એક અઠવાડિયાથી વધુ સમય વીતી ગયો છે. જ્યારે આ કેસ દાખલ થયો ત્યારે પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો દાખલ કર્યો હતો. પરંતુ કોળી સમાજે અમીષ પટેલની હત્યા થઈ હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી હતી અને ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં કોળી સમાજના આગેવાનો અને લોકોએ એકત્ર થઈને સુરત પોલીસ વડા રાજેશ ગઢિયાને રજુઆત કરી હતી. કોળી સમાજના આકરા વિરોધ બાદ અમીષ પટેલના શંકાસ્પદ મોતના આઠ દિવસ બાદ આ કેસની કલમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે આ ચકચારી કેસમાં 7 આરોપીઓ વિરૂદ્ધ સાપરાધ મનુષ્યવધની કલમ ઉમેરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
શું બની હતી સમગ્ર ઘટના?
ઓલપાડના દીહેણ ગામ પાસે ગણેશ આગમન સમયે અમીષ પટેલની કારને સામાન્ય અકસ્માત નડ્યો હતો. આ દરમિયાન કેટલાક લોકોએ તેમની કાર રોકીને તોડફોડ કરી હતી અને હુમલો કર્યો હતો. હુમલાખોરોથી બચવા અમીષ પટેલે કાર ભગાડી હતી, હુમલાખોરોએ પણ બે કારમાં તેમનો પીછો કર્યો હતો. ડર અને પુરઝડપે કાર ચલાવવાના કારણે અરિયાણા ગામ પાસે સ્ટેરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા કાર ઝાડ સાથે અથડાઈ હતી, જેના કારણે ગંભીર ઈજાઓ થવાથી અમીષ પટેલનું મોત નીપજ્યું હતું.
સુરત ગ્રામ્ય પોલીસના Dy.SP આર આર સરવૈયાના જણાવ્યા અનુસાર, પોલીસ તપાસમાં મૃતકના મોબાઈલમાંથી ધમકીભર્યા ઓડિયો કન્વર્ઝેશનની ક્લિપ મળી આવી હતી. તેમજ CCTV ફૂટેજ અને સાક્ષીઓના નિવેદનોના આધારે આરોપીઓ દ્વારા મૃતકનો પીછો કરવામાં આવ્યો હોવાની હકીકતો બહાર આવી હતી. વધુમાં તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં ટેકનિકલ પુરાવાઓ, લોકો અને સાક્ષીઓના નિવેદનો એકત્રિત કરીને અત્યાર સુધીમાં કુલ 7 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મુખ્ય કલમ 107 હેઠળ આજીવન કેદ સુધીની સજાની જોગવાઈ છે અને આ મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે.
ઉપરાંત સુરત ગ્રામ્ય પોલીસના Dy.SP આર આર સરવૈયાએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, હાલ આ સમગ્ર કેસની તપાસ ચાલુ છે અને જો આ કેસમાં સંડોવાયેલા કોઈ અન્ય શખ્સો સામે આવશે તો તેમની પણ ધરપકડ કરવામાં આવશે.
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