ગેસ સિલિન્ડરની અછત વચ્ચે કાળા બજારીયાઓને સુરત જિલ્લા LCB એ ઝડપ્યા

પોલીસે દરોડો પાડી ઘટનાસ્થળેથી 229 ભરેલા અને 153 ખાલી ગેસના બાટલા સહિત કુલ 34,18,622 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 6:33 PM IST

સુરત: વિશ્વ અત્યારે ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચેના ભીષણ યુદ્ધની જ્વાળાઓમાં સળગી રહ્યું છે. આ યુદ્ધના કારણે વૈશ્વિક સ્તરે ઈંધણ અને ગેસની અછત વર્તાઈ રહી છે, ત્યારે સુરત જિલ્લામાં કેટલાક લેભાગુ તત્વો આ માનવીય સંકટને કમાણીનું સાધન બનાવી રહ્યા છે. ભારતભરમાં ઘરેલુ રાંધણગેસની સર્જાયેલી અછતનો લાભ ઉઠાવી, લોકો પાસેથી ઉંચા ભાવ વસૂલતા કાળાબજારીયાઓ પર સુરત જિલ્લા LCBએ લાલ આંખ કરી છે.

સુરત જિલ્લા પોલીસની ટીમો પેટ્રોલીંગમાં હતી તે દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે કામરેજ તાલુકાના પરબ ગામે આવેલી 'ઓમ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ'માં ગેસના બાટલાઓનું ગેરકાયદે વેચાણ થઈ રહ્યું છે.

પોલીસે દરોડો પાડી ઘટનાસ્થળેથી 229 ભરેલા અને 153 ખાલી ગેસના બાટલા, બે આઇશર ટેમ્પો, એક છોટા હાથી, મોપેડ બાઇકો, મોબાઈલ અને રોકડ રકમ સહિત કુલ 34,18,622 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે આ ગેસનો જથ્થો મહારાષ્ટ્રના પાલઘર સ્થિત 'કોન્ફિડન્સ પેટ્રોલિયમ ઇન્ડિયા લિમિટેડ'માંથી ભરીને લાવવામાં આવ્યો હતો. નિયમ મુજબ આ બાટલાઓ પરબ, વેલંજા અને અંકલેશ્વરના ગ્રાહકોને પહોંચાડવાના હતા. પરંતુ, રામદેવ ગેસ એજન્સીના દેવાલાલ કલાલે તેના શેઠ કનૈયાલાલના કહેવાથી આ જથ્થો ડાયવર્ટ કર્યો હતો. અછતનો લાભ લઈ, 900-1000 રૂપિયાનો બાટલો સીધો 2350 રૂપિયામાં બારોબાર વેચવામાં આવતો હતો.

આરોપીઓ જેલના સળિયા પાછળ, મુખ્ય સૂત્રધાર વોન્ટેડ

પોલીસે સ્થળ પરથી 8 શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે, જેમાં મોટાભાગના આરોપીઓ રાજસ્થાનના વતની છે અને અહીં વાસણની દુકાનો કે ડ્રાઇવિંગના ઓઠા હેઠળ આ કાળો કારોબાર ચલાવતા હતા.

પકડાયેલા આરોપીઓ:

  • ગોરખ જગતાપ (ડ્રાઇવર, નાસિક)
  • દેવાલાલ કલાલ (પરબ)
  • પવનકુમાર મેવાડા
  • સંપતરાજ મેવાડા
  • નિર્મલકુમાર મેવાડા
  • અનમોલ રાવ
  • વિષ્ણુ રાવ
  • સંતોષ કલાલ

જ્યારે આ આખા રેકેટનો માસ્ટરમાઇન્ડ કનૈયાલાલ ભંવરલાલ કલાલ હાલ ફરાર છે, જેને પોલીસે વોન્ટેડ જાહેર કરી શોધખોળ હાથ ધરી છે. યુદ્ધની સ્થિતિમાં જનતાને હાલાકીમાં મૂકનારા આ તત્વો સામે પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી કામરેજ પોલીસને સોંપ્યા છે.

