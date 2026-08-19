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તાંત્રિક વિધિ અને સતામણીના આક્ષેપ વચ્ચે 28 વર્ષીય યુવતીએ જીવન ટૂંકાવ્યું

યુવતીના મોતના છ મહિના બાદ મોબાઇલના FSL રિપોર્ટના આધારે પોલીસે કથિત તાંત્રિક સુધી પહોંચીને આરોપીની ધરપકડ કરી છે

યુવતીના મોતના છ મહિના બાદ મોબાઇલના FSL રિપોર્ટના આધારે પોલીસે કથિત તાંત્રિક સુધી પહોંચીને આરોપીની ધરપકડ કરી છે
યુવતીના મોતના છ મહિના બાદ મોબાઇલના FSL રિપોર્ટના આધારે પોલીસે કથિત તાંત્રિક સુધી પહોંચીને આરોપીની ધરપકડ કરી છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2026 at 8:53 PM IST

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વડોદરા: શહેરના તુલસીવાડી વિસ્તારમાં રહેતી 28 વર્ષીય યુવતી કારેલીબાગના આર.કે. સ્ટુડિયોમાં મેનેજર તરીકે કામ કરતી હતી. ગત 29 ડિસેમ્બરે અચાનક તેની તબિયત લથડી હતી. ત્યારબાદ 31 ડિસેમ્બરે યુવતીને ગંભીર હાલતમાં સારવાર માટે એસએસજી હોસ્પિટલના ICUમાં ખસેડવામાં આવી હતી. તબીબી તપાસ દરમિયાન યુવતીએ ઝેરી દવા પીધી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. સારવાર દરમિયાન યુવતીનું મોત થયું હતું. શરૂઆતમાં સમગ્ર મામલે પોલીસે અકસ્માતે મોતની નોંધ કરી તપાસ શરૂ કરી હતી. જોકે, બાદમાં મૃતક યુવતીની માતાએ સમગ્ર ઘટનાને લઈને પોલીસ સમક્ષ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદમાં યુવતીને અંધશ્રદ્ધા, કથિત તાંત્રિક વિધિ, શારીરિક સતામણી અને આર્થિક શોષણનો ભોગ બનાવવામાં આવી હોવાના ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા.

ફરિયાદ મળ્યા બાદ પોલીસે યુવતીનો મોબાઇલ ફોન FSL તપાસ માટે મોકલ્યો હતો. પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે FSL તપાસ દરમિયાન મોબાઇલમાંથી મળેલી વિગતોના આધારે સમગ્ર મામલામાં મહત્વપૂર્ણ કડી મળી હતી. આ વિગતોના આધારે છાણી જકાતનાકા વિસ્તારમાં રહેતા ગિરીશ ઉર્ફે બાપુ ચંદુભાઈ પરમાર સુધી પોલીસ પહોંચી હતી. પોલીસના દાવા મુજબ ગિરીશ પરમારની કથિત તાંત્રિક વિધિ સાથે સંડોવણી સામે આવી હતી.

યુવતીના મોતના છ મહિના બાદ મોબાઇલના FSL રિપોર્ટના આધારે પોલીસે કથિત તાંત્રિક સુધી પહોંચીને આરોપીની ધરપકડ કરી છે (ETV Bharat Gujarat)

ફરિયાદમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે યુવતીને અંધશ્રદ્ધા અને તાંત્રિક વિધિના નામે માનસિક તથા શારીરિક રીતે પરેશાન કરવામાં આવતી હતી. સાથે જ તેની પાસેથી આર્થિક રીતે પણ શોષણ કરવામાં આવ્યું હોવાનો આરોપ છે. આ પ્રકારના કથિત ત્રાસથી કંટાળીને યુવતીએ ઝેરી દવા પી આપઘાત કર્યો હોવાની ફરિયાદમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે. પોલીસે હવે આ સમગ્ર મામલે આત્મહત્યા માટે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધી ગિરીશ ઉર્ફે બાપુ ચંદુભાઈ પરમારની ધરપકડ કરી છે. આરોપીની પૂછપરછ દરમિયાન યુવતી સાથેના તેના સંબંધો, કથિત તાંત્રિક વિધિ અને સમગ્ર ઘટનાની હકીકત અંગે વધુ વિગતો મેળવવામાં આવી રહી છે.

મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે યુવતીના મોત બાદ લગભગ છ મહિના પછી મોબાઇલના FSL રિપોર્ટને તપાસમાં મહત્વપૂર્ણ કડી માનવામાં આવી રહી છે. પોલીસ હવે મોબાઇલમાંથી મળેલી વિગતોના આધારે સમગ્ર ઘટનાક્રમની કડીઓ જોડવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. સાથે જ પોલીસ એ દિશામાં પણ તપાસ કરી રહી છે કે આરોપીની કથિત પ્રવૃત્તિઓના કારણે અન્ય કોઈ વ્યક્તિ પણ ભોગ બની છે કે કેમ. સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યા છે અને આરોપીની વધુ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે.

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TANTRIK HARASSMENT
TANTRIC RITUALS AND HARASSMENT
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