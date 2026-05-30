અમદાવાદમાં કસ્ટોડિયલ ડેથના આરોપો વચ્ચે હાઇકોર્ટનો મોટો ચુકાદો, વેજલપુર પોલીસને મળી રાહત

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 5:50 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન સાથે જોડાયેલા કથિત કસ્ટોડિયલ ડેથ કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપતાં પોલીસને મોટી રાહત આપી છે. મૃતક જહિરૂદ્દીન શેખના પરિવારજનોએ પોલીસ પર ટોર્ચરના ગંભીર આરોપ લગાવી હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી, પરંતુ કોર્ટે ઉપલબ્ધ પુરાવાઓના આધારે અરજી ફગાવી દીધી છે.

સમગ્ર મામલાની શરૂઆત 5 મે 2026ના રોજ થઈ હતી, જ્યારે વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગૌમાંસ સંબંધિત ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં જહિરૂદ્દીન શેખ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. દરમિયાન તેની તબિયત બગડતા તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

સૌપ્રથમ તેને સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં ડોક્ટરોએ મેડિકલ હિસ્ટ્રી લેતી વખતે જહિરૂદ્દીનને પૂછપરછ કરી હતી. હોસ્પિટલના રેકોર્ડ મુજબ તેણે ડોક્ટરોને જણાવ્યું હતું કે, તેણે આશરે 80થી 90 જેટલી ગોળીઓ ગળી લીધી હતી. ત્યારબાદ તેની સ્થિતિ વધુ ગંભીર બનતા તેને SVP હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

20 મે 2026ના રોજ SVP હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન જહિરૂદ્દીન શેખનું મોત થયું હતું. મૃત્યુ બાદ કાયદાકીય પ્રક્રિયા મુજબ અકસ્માત મોત એટલે કે AD નોંધવામાં આવી હતી અને સમગ્ર ઘટનાની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.

મૃતકના પરિવારજનોએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, જહિરૂદ્દીનનું મોત પોલીસ કસ્ટડી દરમિયાન થયેલા ત્રાસના કારણે થયું છે. આક્ષેપો સાથે મૃતકના સંબંધી તૌફિક શેખે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી. અરજીમાં પોલીસ અધિકારીઓ સામે FIR નોંધવાની, સ્વતંત્ર તપાસ કરાવવાની તેમજ CCTV ફૂટેજ અને અન્ય પુરાવાઓ સુરક્ષિત રાખવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી કોર્ટમાં જવાબ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. સરકારે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનના CCTV ફૂટેજ પહેલેથી જ જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત સ્ટેશન ડાયરી, હોસ્પિટલના દસ્તાવેજો, મેડિકલ રિપોર્ટ અને અન્ય સંબંધિત પુરાવાઓ તપાસમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. તપાસ દરમિયાન સામે આવેલા મેડિકલ પુરાવાઓમાં મૃતકના શરીર પર કોઈ ગંભીર આંતરિક ઇજા કે પોલીસ મારપીટના સ્પષ્ટ નિશાન મળ્યા નહોતા. તપાસ એજન્સીને પણ પોલીસ ટોર્ચરના કોઈ ઠોસ પુરાવા પ્રાપ્ત થયા નહોતા. બીજી તરફ હોસ્પિટલના રેકોર્ડમાં મોટી માત્રામાં દવાઓના સેવનનો ઉલ્લેખ સામે આવ્યો હતો. તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું હતું કે, જહિરૂદ્દીન શેખ ડાયાબિટીઝ સહિતની બીમારીઓ માટે દવાઓ લેતો હતો અને વધુ પ્રમાણમાં ગોળીઓ લીધા બાદ તેની તબિયત ગંભીર બની હતી. પ્રાથમિક તારણોમાં દવાઓના ઓવરડોઝને કારણે મોત થયું હોવાની શક્યતા નોંધવામાં આવી હતી.

આ સમગ્ર મામલે DCP ઝોન-7 શિવમ વર્માએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ દ્વારા તમામ કાયદાકીય પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ માટે જરૂરી CCTV ફૂટેજ, સ્ટેશન ડાયરી અને હોસ્પિટલના દસ્તાવેજો તપાસ એજન્સીને આપવામાં આવ્યા હતા. પ્રાથમિક તપાસમાં પોલીસ ત્રાસના કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી અને મેડિકલ દસ્તાવેજોમાં પણ દવાઓના ઓવરડોઝનો મુદ્દો સામે આવ્યો છે. જસ્ટિસ ડી. એન. રેએ સુપ્રીમ કોર્ટના વિવિધ ચુકાદાઓનો ઉલ્લેખ કરતાં નોંધ્યું હતું કે માત્ર આક્ષેપોના આધારે પોલીસ અધિકારીઓ સામે FIR નોંધવાનો આદેશ આપી શકાય નહીં. કોર્ટે એમ પણ જણાવ્યું કે, ઉપલબ્ધ મેડિકલ અને દસ્તાવેજી પુરાવાઓમાં કસ્ટોડિયલ ટોર્ચરના કોઈ સ્પષ્ટ સંકેત જોવા મળતા નથી. આથી ગુજરાત હાઇકોર્ટે તોફિક શેખની અરજી ફગાવી દીધી હતી. હાઇકોર્ટના આ ચુકાદા બાદ વેજલપુર પોલીસને મોટી રાહત મળી છે.

