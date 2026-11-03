ગાંધીનગરઃ આખરે સમેટાયું વનકર્મીઓનું આંદોલન; રાજ્ય સરકાર અને પ્રતિનિધિઓની બેઠક બાદ નિર્ણય
પાટનગર ગાંધીનગરમાં વનકર્મીઓ પોતાની પડતર માંગણીઓને લઈને છેલ્લા કેટલાક સમયથી આંદોલન કરી રહ્યા હતા.
Published : November 3, 2026 at 10:20 PM IST
ગાંધીનગરઃ ગુજરાત વન વિભાગમાં ફરજ બજાવતા વનપાલ અને બીટગાર્ડ સંવર્ગના કર્મચારીઓ દ્વારા વિવિધ પડતર માંગણીઓને લઈને ચલાવવામાં આવી રહેલા આંદોલનનો આખરે સુખદ અંત આવ્યો છે. રાજ્ય સરકારના હકારાત્મક અભિગમ અને વન તથા પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાની દરમિયાનગીરી બાદ કર્મચારી મંડળે આંદોલનનો સત્તાવાર રીતે અંત લાવવાની સંમતિ દર્શાવી છે. આ નિર્ણયથી વન વિભાગના કર્મચારીઓમાં ખુશી અને ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ આ અંગે વાત કરતા જણાવ્યું કે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વ હેઠળ રાજ્ય સરકાર નાના કર્મચારીઓના હિતોનું રક્ષણ કરવા અને તેમની સમસ્યાઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિપૂર્વક નિર્ણય લેવા માટે હંમેશા કટિબદ્ધ છે. વનપાલ અને બીટગાર્ડ સંવર્ગના કર્મચારીઓ દ્વારા પોતાની વિવિધ માંગણીઓના નિરાકરણ માટે આંદોલન કરવામાં આવી રહ્યું હતું. આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈને મુખ્યમંત્રીની ખાસ સૂચના અનુસાર વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને સંબંધિત કર્મચારી એસોસિએશનના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજવામાં આવી હતી.
આ બેઠકમાં કર્મચારીઓની વિવિધ માંગણીઓ અને પડતર પ્રશ્નો અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા-વિચારણા કરવામાં આવી હતી. ચર્ચાના અંતે અનેક મુદ્દાઓના નિરાકરણ માટે હકારાત્મક અભિગમ અપનાવવામાં આવ્યો હતો. મંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, કેટલાક પ્રશ્નો એવા છે કે જેના નિરાકરણ માટે સામાન્ય વહીવટ વિભાગ અને નાણાં વિભાગની મંજૂરી મેળવવી જરૂરી છે. આથી નિયમોનુસાર જરૂરી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને બાકી રહેલા પ્રશ્નોનું પણ ટૂંક સમયમાં નિરાકરણ લાવવામાં આવશે.
મોઢવાડિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વન વિભાગના કર્મચારીઓ અત્યંત પ્રતિકૂળ અને કઠિન પરિસ્થિતિઓમાં પણ પોતાની ફરજ નિભાવે છે. જંગલો અને વન્યપ્રાણીઓની સુરક્ષા માટે તેઓ દિવસ-રાત સતત કાર્યરત રહે છે. તેમના અથાગ પરિશ્રમ અને સમર્પણના કારણે જ રાજ્યની વન સંપદા તથા વન્યજીવોનું સંરક્ષણ શક્ય બન્યું છે. આવા કર્મચારીઓના પ્રશ્નોનું યોગ્ય નિરાકરણ આવે તે સરકારની પ્રાથમિકતા છે.
બેઠકમાં થયેલી હકારાત્મક ચર્ચા અને સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી ખાતરીને ધ્યાનમાં રાખીને કર્મચારી મંડળે પણ આંદોલન સમેટવાની સહમતી આપી છે. આમ, લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા વનપાલ અને બીટગાર્ડ્સના આંદોલનનો સુખદ અંત આવ્યો છે. જોકે, બાકી રહેલા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ હવે સામાન્ય વહીવટ અને નાણાં વિભાગની મંજૂરી બાદ કરવામાં આવશે.
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