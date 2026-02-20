લગ્ન નોંધણીના નિયમોમાં સુધારા વિધાનસભામાં રજૂ, જુઓ હવે કેવી રીતે કરાશે લગ્નની નોંધણી

ETV Bharat / state

Published : February 20, 2026 at 11:04 AM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વિધાનસભા ગૃહમાં લગ્ન નોંધણીના નિયમોમાં સુધારા રજૂ કર્યા હતા. જાહેર અગત્યની બાબત પર નિયમ 44 મુજબ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ લગ્ન નોંધણીમાં ફેરફાર રજૂ કર્યા.

ગુજરાત રજીસ્ટ્રેશન ઓફ મેરેજ એક્ટ 2006 હેઠળ ફેરફાર થશે. 30 દિવસ સુધી નિયમો પર વાંધા સૂચનો આપી શકાશે. લગ્ન નોંધણીને લઈને આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગને મળનારા વાંધા સૂચનો અંગે નવા નિયમો લાવામાં આવશે.

શું કહ્યું હર્ષ સંઘવીએ?

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી લગ્ન નોંધણીના નિયમોમાં સુધારાને લઈને કહ્યું કે, સરકાર પ્રેમની વિરોધી નથી. લગ્ન પવિત્ર પરંપરા છે. લવ જેહાદના નામે ખેલ થઈ રહ્યો છે. ખોટાં નામ ધારણ કરીને દીકરીઓને ફસાવવામાં આવશે તો સમાજનું માળખું વિખેરાઈ જશે. સુરક્ષા કવચ એવું બનાવામાં આવશે કે ગુજરાતની ધરતી પર કોઈ છલકાપટ નહીં કરી શકે. રાજ્યની કોઈ પણ દીકરી પર સલીમ સુરેશ બનીને લાગણીને ઠેશ પહોચાડવાનો પ્રયાસ પણ નહીં કરી શકે. ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકાર દીકરીઓની સાથે ઉભી છે.

સુચિત નવી લગ્ન નોંધણી પધ્ધતિ

સ્ટેપ-૧: લગ્ન નોંધણીની અરજી બંને પક્ષકારો અને બે સાક્ષીઓની સહીથી રજૂ કરવાની રહેશે. અરજી કાયદેસર રીતે નોટરાઈઝ કરીને રજૂ કરવાની રહેશે અને તેમની સાથે બંને પક્ષ દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતા ઓળખના પુરાવા જેવા કે ડ્રાઇવિંગ લાઇસંસ, પાસપોર્ટ, ફોટો ઓળખ પત્ર આપવાના રહેશે.

સ્ટેપ-૨[A]: સરકાર દ્વારા દરેક લગ્ન નોંધણી જે તે હુકુમત ધરાવતા આસિસ્ટંટ રજીસ્ટ્રાર સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે અને આ લગ્ન નોંધણી અરજીનો નમૂનો-I (આઇ) મુજબ વિગતો અને દસ્તાવેજો સાથે રજૂ કરવાના રહેશે.

  • વર-વધુ અને સાક્ષીઓના આધાર કાર્ડ.
  • વર-વધુએ જન્મનું પ્રમાણપત્ર કે શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર.
  • લગ્નની કંકોત્રી કે આમંત્રણ પત્રિકા.
  • વર-વધૂના અલગ અલગ રીતે બે પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટો.
  • વર-વધુનો લગ્ન વિધિ દર્શાવતો લગ્ન સમયનો ફોટોગ્રાફ.
  • સાક્ષીઓના તાજેતરના બે પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા.
  • અરજી સાથે વર-વધુએ તેમના માતા-પિતાને આ લગ્ન બાબતે જાણ કરેલ છે કે કેમ તે અંગેનું ડિક્લેરેશન.

સ્ટેપ-૨[B]: વર-વધુએ માતા-પિતાના નીચે દર્શાવેલ દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.

1. માતા/પિતાનું આધાર કાર્ડ.

2. પિતાનું પૂરુ નામ.

3. પિતાનું સામાન્ય રીતે રહેવાનું સરનામું પૂરી વિગતો સાથે.

4. પિતાનો મોબાઈલ નંબર.

5. માતાનું પૂરુ નામ.

6. માતાનું સામાન્ય રીતે રહેવાનું સરનામું પૂરી વિગતો સાથે.

7. માતાના મોબાઈલ નંબર.

સ્ટેપ-3[A]: આસિસ્ટંટ રજિસ્ટ્રારને ખાતરી/સંતોષ થયેથી દસ કામકાજના દિવસોમાં વ્યવહારુ શક્ય બને તે રીતે વર-વધુના માતા-પિતાને જાણ કરવામાં આવશે અને તે જાણ ઇલેકટ્રોનિક રીતે કે ભૌતિક વ્યવહારુ રીતે કરવામાં આવશે. (સરકારે નક્કી કરેલા માધ્યમો દ્વારા)

સ્ટેપ-3[B]: આસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રાર આ અરજી મળ્યાથી તે સબંધિત જીલ્લા કે તાલુકાના રજિસ્ટ્રારને મોકલી આપશે. રજીસ્ટારને ખાતરી થયેથી પેટા નિયમો (૧ થી ૭) માં દર્શાવ્યા મુજબની પુર્તતા થયા બાદ ૩૦ દિવસ પુર્ણ થયેથી લગ્ન નોંધણી કરવામાં આવશે.

સ્ટેપ-૪: રજિસ્ટ્રાર દ્વારા આ તમામ વિગતો સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવનાર ઓનલાઇન પોર્ટલ ઉપર મુકવામાં આવશે અને તે માટે સિરિયલ નંબર, પેજ નંબર, વોલ્યુમ સહિતની વિગતો મૂકવામાં આવશે. ઉપરોક્ત કાર્યવાહી પુર્ણ થયેથી રજિસ્ટ્રાર દ્વારા લગ્ન નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર ફોર્મ-૨ મુજબ તૈયાર કરવામાં આવશે અને આ પ્રમાણપત્ર વ્યક્તિગત રીતે કે પોસ્ટ દ્વારા પક્ષકારોને પહોંચાડવામાં આવશે.

