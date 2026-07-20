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ગુજરાતમાં 75 વર્ષ જૂના ‘ટુકડા ધારા’માં ઐતિહાસિક સુધારો: લાખો ખેડૂતો-જમીનધારકોને રાહત

આ નિર્ણયથી લાખો ખેડૂતો, જમીનધારકો, બિલ્ડરો, ડેવલપરો અને સામાન્ય નાગરિકોને મોટી રાહત મળશે તેમજ વર્ષોથી અટવાયેલા જમીનના અનેક પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવશે.

ગુજરાતમાં 75 વર્ષ જૂના ‘ટુકડા ધારા’માં ઐતિહાસિક સુધારો: લાખો ખેડૂતો-જમીનધારકોને રાહત
ગુજરાતમાં 75 વર્ષ જૂના ‘ટુકડા ધારા’માં ઐતિહાસિક સુધારો: લાખો ખેડૂતો-જમીનધારકોને રાહત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 20, 2026 at 6:44 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત સરકારે સ્વતંત્રતા બાદ પ્રથમ વખત વર્ષ 1947ના Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act એટલે કે લોકભાષામાં ઓળખાતા ટુકડા ધારામાં ઐતિહાસિક સુધારા કરીને જમીન વહીવટ ક્ષેત્રમાં મોટો નીતિગત ફેરફાર કર્યો છે. રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી મળ્યા બાદ આ સુધારા અમલમાં આવ્યા છે. આ નિર્ણયથી લાખો ખેડૂતો, જમીનધારકો, બિલ્ડરો, ડેવલપરો અને સામાન્ય નાગરિકોને મોટી રાહત મળશે તેમજ વર્ષોથી અટવાયેલા જમીનના અનેક પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવશે.

શું છે ટુકડા ધારા?

વર્ષ 1947માં દેશની અર્થવ્યવસ્થા મુખ્યત્વે ખેતી આધારિત હતી. વારસાગત વહેંચણી અને ખરીદ-વેચાણના કારણે ખેતીની જમીન નાના-નાના ટુકડામાં વહેંચાઈ જતી હતી. જેના કારણે ખેતી આર્થિક રીતે ફાયદાકારક રહેતી નહોતી. આ સ્થિતિને અટકાવવા માટે સરકારે ટુકડા ધારા અમલમાં મૂક્યો હતો. આ કાયદા હેઠળ સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલા લઘુત્તમ માપ કરતાં ઓછી જમીનના ટુકડા પાડવા અથવા વેચવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.

ગુજરાતમાં 75 વર્ષ જૂના ‘ટુકડા ધારા’માં ઐતિહાસિક સુધારો: લાખો ખેડૂતો-જમીનધારકોને રાહત (ETV Bharat Gujarat)

છેલ્લા સાત દાયકામાં ગુજરાતમાં ઝડપી શહેરીકરણ, ઔદ્યોગિક વિકાસ અને રહેણાંક વિસ્તારોનો વ્યાપ વધ્યો. પરંતુ ટુકડા ધારામાં સમયસર સુધારા ન થતાં હજારો લોકો માટે જમીનની નોંધણી, નામાંતરણ, બિનખેતી (NA) મંજૂરી, પ્લોટિંગ, બાંધકામની પરવાનગી અને વેચાણ જેવી પ્રક્રિયાઓ અટકી જતી હતી. અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાં અલગ માપદંડ હોવાના કારણે પણ ભારે ગૂંચવણ સર્જાતી હતી.નવી જોગવાઈ મુજબ સમગ્ર ગુજરાતમાં હવે 10 ગુંઠાનો એકસમાન માપદંડ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત વર્ષ 1948થી અત્યાર સુધી થયેલા ટુકડા ધારાના ભંગને કોઈપણ દંડ કે પેનલ્ટી વગર નિયમિત કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. એટલે વર્ષોથી કાયદાકીય વિવાદમાં અટવાયેલા હજારો જમીન વ્યવહારોને હવે કાયદેસર માન્યતા મળી શકશે.

સરકારે શહેરી વિસ્તારોને પણ ટુકડા ધારાની જોગવાઈમાંથી મુક્તિ આપી છે. જેના કારણે શહેરોમાં પ્લોટિંગ, વિકાસ યોજનાઓ, રહેણાંક અને વ્યાપારી પ્રોજેક્ટોને નવી ગતિ મળશે.આ સુધારાથી ખેડૂતોને વારસાગત વહેંચણી અને જમીન ખરીદ-વેચાણ સંબંધિત લાંબા સમયથી ચાલતા વિવાદોમાં રાહત મળશે. જમીનની નોંધણી, નામાંતરણ, બિનખેતી મંજૂરી અને અન્ય વહીવટી પ્રક્રિયાઓ વધુ સરળ અને ઝડપી બનશે. સરકારનું માનવું છે કે આ નિર્ણય રાજ્યમાં રોકાણ અને વિકાસને પણ વેગ આપશે.

ગુજરાતમાં 75 વર્ષ જૂના ‘ટુકડા ધારા’માં ઐતિહાસિક સુધારો: લાખો ખેડૂતો-જમીનધારકોને રાહત
ગુજરાતમાં 75 વર્ષ જૂના ‘ટુકડા ધારા’માં ઐતિહાસિક સુધારો: લાખો ખેડૂતો-જમીનધારકોને રાહત (ETV Bharat Gujarat)

સિનિયર એડવોકેટ અનિલ કેલ્લાના જણાવ્યા મુજબ, ટુકડા ધારામાં કરાયેલા સુધારા લાંબા સમયથી જરૂરી હતા. તેમના કહેવા મુજબ વર્ષોથી હજારો જમીન વ્યવહારો માત્ર ટેકનિકલ કારણોસર અટવાયેલા હતા. નવા સુધારાથી આવા કેસોમાં મોટી રાહત મળશે. જોકે તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ સુધારાનો અર્થ એવો નથી કે જમીન સંબંધિત અન્ય તમામ કાયદાઓ આપોઆપ શિથિલ થઈ ગયા છે. કૃષિ જમીનની ખરીદી, બિનખેતી (NA), ટાઉન પ્લાનિંગ, ઝોનિંગ અને અન્ય રેવન્યુ કાયદાઓનું પાલન અગાઉની જેમ ફરજિયાત રહેશે.

સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટના એડવોકેટ નિર્મિત દીક્ષિતએ જણાવ્યું કે, આ સુધારો સામાન્ય નાગરિકો અને જમીનધારકો માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. વર્ષોથી લોકો માત્ર ટુકડા ધારાના કારણે કોર્ટ અને રેવન્યુ કચેરીઓના ચક્કર લગાવતા હતા. હવે એકસમાન નિયમ લાગુ થતાં કાયદાકીય ગૂંચવણ ઘટશે અને વહીવટી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા આવશે. જોકે તેમણે પણ લોકોને સલાહ આપી કે જમીનના કોઈપણ વ્યવહાર પહેલાં લાગુ પડતા અન્ય તમામ કાયદા અને જરૂરી મંજૂરીઓની ચકાસણી કરવી અનિવાર્ય છે.

એકંદરે જોવામાં આવે તો 75 વર્ષ જૂના ટુકડા ધારામાં કરાયેલા આ સુધારાને ગુજરાતના જમીન વહીવટ ક્ષેત્રના સૌથી મોટા નીતિગત પરિવર્તનોમાંનો એક માનવામાં આવી રહ્યો છે. વર્ષોથી અટવાયેલા કેસોના ઉકેલ, ખેડૂતોને રાહત, શહેરી વિકાસને પ્રોત્સાહન અને જમીનના વ્યવહારોમાં પારદર્શિતા લાવવાના દાવા સાથે સરકારનો આ નિર્ણય રાજ્યના વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.

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TUKDA DHARA ACT AMENDMENT
TUKDA DHARA ACT

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