દિવાળી પહેલાં AMCની મોટી કાર્યવાહી: ફૂડ સેફ્ટીના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા ચાર એકમો સીલ
ફૂડ સેફ્ટી વિભાગની સઘન તપાસ, વપરાયેલા તેલના યોગ્ય નિકાલ સહિત સ્વચ્છતા અને ગુણવત્તાના નિયમોનું પાલન કરવા સૂચના
Published : October 30, 2026 at 9:07 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના હેલ્થ અને ફૂડ વિભાગે ખાદ્ય સુરક્ષાને લઈને શહેરમાં સઘન તપાસ શરૂ કરી છે. મીઠાઈ, ફરસાણ અને અન્ય ખાદ્ય પદાર્થોના ઉત્પાદનમાં ગુણવત્તા જળવાઈ રહે તેમજ નાગરિકોને સુરક્ષિત અને આરોગ્યપ્રદ ખોરાક મળી રહે તે હેતુથી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા એકમો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ તપાસ દરમિયાન ફૂડ સેફ્ટીના નિયમોનું પાલન નહીં કરતા ફરસાણના ચાર એકમોને સીલ કરવામાં આવ્યા છે.
દરરોજ 50 લિટરથી વધુ તેલ વાપરતા એકમો પર નજર
આરોગ્ય અધિકારી તેજસ શાહે જણાવ્યું હતું કે ફૂડ વિભાગ દ્વારા ખાસ કરીને દરરોજ 50 લિટરથી વધુ ખાદ્ય તેલનો વપરાશ કરતા એકમો માટેના નિયમોનું પાલન થાય છે કે નહીં તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સરકારી માર્ગદર્શિકા મુજબ આવા એકમોએ વપરાયેલા તેલના યોગ્ય નિકાલ માટે ભારત સરકાર દ્વારા માન્ય એજન્સી સાથે કરાર કરવો જરૂરી છે. વપરાયેલું તેલ અનધિકૃત રીતે ફરી ખાદ્ય પદાર્થોના ઉત્પાદનમાં ઉપયોગમાં ન લેવાય અને તેનો યોગ્ય નિકાલ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
AMC દ્વારા ચાર એકમ કરાયા સીલ
AMC દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીમાં ચાર એકમો સીલ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં (1) સ્વસ્તિક ફુડ્સ, 76, મહેશ્વરી એસ્ટેટ, દુધેશ્વર રોડ (2) શ્યામ સુંદર ફુડ પ્રોડક્ટ્સ, 40, મહેશ્વરી ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટ, તાવડીપુરા, (3) પ્રકાશકુમાર કનૈયાલાલ, જૂની પ્રતાપ સિનેમા પાસે, ગાંધી રોડ (4) અમરતલાલ કુબેરદાસ નમકીનવાલા, જૂની પ્રતાપ સિનેમા પાસે, ગાંધી રોડનો સમાવેશ થાય છે.
તેમના જણાવ્યા અનુસાર, વપરાયેલું તેલ વારંવાર ગરમ કરીને ખાદ્ય પદાર્થોમાં ઉપયોગ કરવાથી સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થવાની શક્યતા રહે છે. તેથી ફરસાણ અને મીઠાઈના ઉત્પાદકોને વપરાયેલા તેલનો યોગ્ય નિકાલ કરવા અને સરકારી ધારાધોરણોનું પાલન કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. તપાસ દરમિયાન નિયમોનું ઉલ્લંઘન જણાશે તો સંબંધિત એકમો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
સ્વચ્છતા અને હાઇજિનના નિયમોનું પાલન કરવું ફરજિયાત
ફૂડ વિભાગની ટીમો દ્વારા તપાસ દરમિયાન એકમોમાં સ્વચ્છતા, ખાદ્ય પદાર્થોના ઉત્પાદન અને સંગ્રહની વ્યવસ્થા, કર્મચારીઓ દ્વારા એપ્રન, માસ્ક અને હેડકવરનો ઉપયોગ, તેમજ FSSAIના Schedule-4 મુજબના સ્વચ્છતા અને આરોગ્યપ્રદ વાતાવરણના નિયમોનું પાલન થાય છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત, ખાદ્ય પદાર્થોના પેકેજિંગ અને લેબલિંગની વ્યવસ્થા પણ તપાસવામાં આવી રહી છે. નિયમોનું પાલન નહીં કરતા એકમોને સીલ કરવા સહિતની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં ન થાય અને બજારમાં ગુણવત્તાયુક્ત ખાદ્ય પદાર્થોનું વેચાણ થાય તે માટે AMC દ્વારા તપાસ અભિયાન સતત ચાલુ રાખવામાં આવશે. ફૂડ વિભાગના અધિકારી ડૉ. તેજસ શાહના જણાવ્યા અનુસાર, ખાદ્ય સુરક્ષા અને સ્વચ્છતાના નિયમોનું પાલન કરાવવા માટે અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. નિયમોનો ભંગ કરનાર એકમો સામે આગામી દિવસોમાં પણ કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.
AMC દ્વારા ખાદ્ય પદાર્થોના ઉત્પાદકો અને વેપારીઓને ગુણવત્તા, સ્વચ્છતા અને વપરાયેલા તેલના યોગ્ય નિકાલ અંગેના નિયમોનું કડક પાલન કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. સાથે જ નાગરિકોને પણ તહેવારો દરમિયાન ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા અંગે સાવચેત રહેવા અને આરોગ્યપ્રદ ખોરાકની પસંદગી કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
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