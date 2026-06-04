આસારામ આશ્રમના ગેટ પાસે ગેરકાયદેસર બાંધકામો પર AMCએ ફેરવ્યું બુલડોઝર
આશ્રમના મુખ્ય ગેટ પાસે સરકારી જમીન પર બાંધી દેવાયેલા દબાણો પર સરકારની મોટી કાર્યવાહી
Published : June 4, 2026 at 5:12 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કૉર્પોરેશન દ્વારા મોટો કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવતા મોટેરા આસારામ આશ્રમ નજીક ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આસારામ આશ્રમના મુખ્ય ગેટ પાસે ઊભા કરાયેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામોને તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. કોર્પોરેશન દ્વારા જેસીબી અને બુલડોઝરની વડે આ દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ તમામ બાંધકામો સરકારી માલિકીની જમીન પર ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા અને તેની બજાર કિંમત કરોડોની આંકવામાં આવે છે. તંત્ર દ્વારા આગળ પણ આશ્રમની આસપાસ આવેલા આવા અન્ય મોટા દબાણોને દૂર કરવામાં આવશે તેવી માહિતી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આસારામ આશ્રમ મોટેરા સ્થિત નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ પાસે આવેલો છે અને તે કરોડોની સરકારી જમીન પર બનેલો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જનવરી 2026માં આશ્રમની ઇમ્પેક્ટ ફી અરજી ફગાવી દેવામાં આવી હતી અને બધા બાંધકામ કાયદેસર કરવાની માંગને અને નામંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ આશ્રમ દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી. જોકે, પાંચ ફેબ્રુઆરી 2026 ના દિવસે હાઇકોર્ટે સરકારને આશ્રમની જમીન પાછી લેવાની મંજૂરી આપી હતી. વધુમાં હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચે 17 એપ્રિલના રોજ આશ્રમની અરજીને ફગાવી દેતા સરકાર માટે ગેરકાયદેસર બાંધકામ પર બુલડોઝર ફેરવવાનો રસ્તો વધુ મોકળો બન્યો હતો. આથી આશ્રમ પાસે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરવાનો છેલ્લો વિકલ્પ બાકી રહ્યો હતો.
27 એપ્રિલ 2026 સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત સરકારને કાર્યવાહી રોકવા માટે કહ્યું હતું અને 4 મે સુધી સ્થિતિ યથાવત રાખવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જોકે, બાદમાં નિર્ણય સરકારના પક્ષમાં આવતા હવે ડિમોલિશનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.
ઉલ્લેખની છે કે, અમદાવાદ 2030માં કૉમેનવેલ્થ ગેમ્સ અને 2036માં ઑલિમ્પિક ગેમ્સની મેજબાની કરવાનું છે. આની તૈયારીના ભાગરૂપે વિવિધ ગેરકાયદેસર બાંધકામો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આશ્રમની જમીન પણ આ પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે તેવા અહેવાલ છે.
નોંધનીય છે કે આસારામ બળાત્કાર કેસમાં આજીવન કેટલી સજા ભોગવે છે. હાલ મેડિકલ ગ્રાઉન્ડ પર જામીન પર બહાર છે.
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