હવે અમદાવાદમાં મકાન તોડવા માટે 7 દિવસ પહેલાં AMCને કરવી પડશે જાણ, નવી ડિમોલિશન પોલિસીને કમિટીની મંજૂરી
દિવાળી પહેલાં મળેલી એસ્ટેટ એન્ડ ટાઉન પ્લાનિંગ કમિટીની બેઠકમાં આ સૂચિત પોલિસીને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. હવે AMC બોર્ડની મંજૂરી બાદ શહેરમાં તેનો અમલ થશે.
Published : November 5, 2026 at 2:52 PM IST
અમદાવાદઃ અમદાવાદ શહેરમાં જૂનાં મકાનોના રિડેવલપમેન્ટ, નવી ઇમારતોના બાંધકામ અને શહેરી વિકાસની કામગીરીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને જૂની સોસાયટીઓ અને મકાનો તોડતી વખતે આસપાસના રહીશો, રાહદારીઓ અને વાહનચાલકોને ધૂળના પ્રદૂષણ, કાટમાળ અને અસલામતી જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. ત્યારે આવી સમસ્યાઓને નિયંત્રિત કરવા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા 'અમદાવાદ સસ્ટેનેબલ ડિમોલિશન પોલિસી-2026' તૈયાર કરવામાં આવી છે. દિવાળી પહેલાં મળેલી એસ્ટેટ એન્ડ ટાઉન પ્લાનિંગ કમિટીની બેઠકમાં આ સૂચિત પોલિસીને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. હવે AMC બોર્ડની મંજૂરી બાદ શહેરમાં તેનો અમલ કરવામાં આવશે.
નવી પોલિસી મુજબ હવે લાગુ પડતી શ્રેણીના મકાનો કે બિલ્ડિંગનું ડિમોલિશન શરૂ કરતાં ઓછામાં ઓછા સાત દિવસ પહેલાં સંબંધિત ઝોનલ કચેરીના એસ્ટેટ અને ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગને લેખિત જાણ કરવી પડશે. સાથે તોડવાના મકાનના ફોટોગ્રાફ્સ, ફ્લોર એરિયા, ઉપયોગ સહિતની જરૂરી વિગતો આપવાની રહેશે. ડિમોલિશનની કામગીરીના કદ અને જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને સાઇટને પાંચ અલગ-અલગ શ્રેણીમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે. જે મુજબ જરૂરી દસ્તાવેજો, સ્ટ્રક્ચરલ એસેસમેન્ટ રિપોર્ટ, કાટમાળ વ્યવસ્થાપન યોજના અને સલામતીની વ્યવસ્થા કરવી પડશે.
ડિમોલિશન દરમિયાન ધૂળ પર નિયંત્રણ
નવી પોલિસીમાં ધૂળના પ્રદૂષણને રોકવા માટે ખાસ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ડિમોલિશન સાઇટને ગ્રીન નેટ અથવા ધૂળ અવરોધક પડદાથી ઢાંકવી પડશે. સાઇટ પર પાણીનો છંટકાવ કરવો પડશે તેમજ આસપાસના રસ્તાઓની નિયમિત સફાઈ કરવાની રહેશે. મોટી સાઇટ પર વોટર ફોગિંગ અથવા મિસ્ટ સિસ્ટમ અને ધૂળનું મોનિટરિંગ કરવાની જોગવાઈ પણ સૂચવવામાં આવી છે.
શ્રમિકો અને આસપાસના રહીશોની સુરક્ષા ફરજિયાત
ડિમોલિશન દરમિયાન સાઇટની ચારે બાજુ પૂરતી ઊંચાઈનાં બેરિકેડ અને સુરક્ષા પડદા લગાવવાના રહેશે. શ્રમિકોને હેલ્મેટ, સેફ્ટી શૂઝ, હાથમોજાં સહિતનાં સુરક્ષા સાધનો આપવાનાં રહેશે. બહુમાળી ઇમારતોના ઉપરના માળ તોડતી વખતે સેફ્ટી નેટ લગાવવી પડશે. ડિમોલિશનની કામગીરી માત્ર દિવસ દરમિયાન કરવાની રહેશે. જાહેર રસ્તા પર વાહનવ્યવહાર અને રાહદારીઓની અવરજવર ખોરવાય નહીં તેની પણ તકેદારી રાખવી પડશે.
48 કલાકમાં કાટમાળનો નિકાલ કરવો પડશે
નવી પોલિસી મુજબ ડિમોલિશનથી નીકળતો કાટમાળ ખુલ્લામાં રાખી શકાશે નહીં. તેને ઢાંકીને રાખવો પડશે અને 48 કલાકમાં તેનો નિકાલ કરવાનો રહેશે. કાટમાળનું પરિવહન પણ ઢાંકેલાં વાહનોમાં જ કરવાનું રહેશે. C&D વેસ્ટને સીધો અધિકૃત પ્રોસેસિંગ સેન્ટર સુધી પહોંચાડવો પડશે. કાટમાળ ક્યાં લઈ જવામાં આવ્યો અને ક્યાં જમા કરાવવામાં આવ્યો તેનો રેકોર્ડ તથા પહોંચ રાખવાની રહેશે.
15 ટકા C&D વેસ્ટનો પુનઃઉપયોગ કરવાની જોગવાઈ
પોલિસીમાં કાટમાળના વ્યવસ્થિત વર્ગીકરણ અને રિસાયક્લિંગ પર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. કોંક્રિટ, ઈંટો, લોખંડ, લાકડું, દરવાજા-બારીઓ, ટાઇલ્સ, પ્લાસ્ટિક અને અન્ય સામગ્રીને અલગ-અલગ રાખવાની રહેશે. એસ્બેસ્ટોસ, રસાયણો, પેઇન્ટ અને તેલ જેવા જોખમી કચરાનું અલગથી સંચાલન કરવાનું રહેશે. ઊંચી શ્રેણીમાં આવતા નિર્ધારિત બાંધકામ અને પુનઃબાંધકામના પ્રોજેક્ટમાં ઓછામાં ઓછા 15 ટકા C&D વેસ્ટ અથવા તેમાંથી તૈયાર થયેલી પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરવાની જોગવાઈ પણ સૂચવવામાં આવી છે.
નિયમોનો ભંગ થશે તો કાર્યવાહી
નવી પોલિસીનું પાલન નહીં કરનાર સામે દંડ, કામગીરી બંધ કરાવવા અને GPMC એક્ટ-1949ની કલમ 248(2) હેઠળ કાર્યવાહી કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જરૂર પડ્યે પોલીસ વિભાગને પણ જાણ કરવામાં આવશે. ડિમોલિશન દરમિયાન કોઈ વ્યક્તિ કે આસપાસની મિલકતને નુકસાન થાય તો તેની જવાબદારી માલિક અને સંબંધિત જવાબદાર વ્યક્તિઓની રહેશે.
આ અંગે એસ્ટેટ એન્ડ ટાઉન પ્લાનિંગ કમિટીના ચેરમેન ભાગ્યેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે ખાનગી મકાનો અને રિડેવલપમેન્ટ હેઠળની સોસાયટીઓમાં ડિમોલિશન દરમિયાન સ્થાનિક રહીશોને પડતી મુશ્કેલીઓ અને ધૂળના પ્રદૂષણ સહિતની સમસ્યાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ પોલિસી તૈયાર કરવામાં આવી છે. કમિટીમાં મંજૂરી મળી ગઈ છે અને હવે AMC બોર્ડની મંજૂરી બાદ તેનો અમલ કરવામાં આવશે.
આ પોલિસી અમલી બન્યા બાદ અમદાવાદમાં મકાન કે બિલ્ડિંગ તોડવાની કામગીરી વધુ નિયમબદ્ધ બનશે. સાથે જ ડિમોલિશન દરમિયાન આસપાસના રહીશોને થતી હાલાકી ઘટાડવા અને કાટમાળના વૈજ્ઞાનિક નિકાલની દિશામાં AMCનું આ મહત્વનું પગલું સાબિત થઈ શકે છે.
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