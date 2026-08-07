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અમદાવાદ: રામોલ ઘટના બાદ ફટાકડાની દુકાનોને શરતી બોન્ડ પર AMCનો ખોલવાનો નિર્ણય

રામોલની આગ બાદ સીલ થયેલી દુકાનોને ફટાકડા ન કરવાની શરતે બોન્ડ લઈને સિઝનલ ધંધા માટે ખોલવાનો નિર્ણય.

કમલેશભાઈ પટેલે, સ્ટેન્ડિગ કમિટીનાં ચેરમેન, AMC
કમલેશભાઈ પટેલે, સ્ટેન્ડિગ કમિટીનાં ચેરમેન, AMC (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 3:03 PM IST

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અમદાવાદ: રક્ષાબંધન પહેલાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)નો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય સામે આવ્યો છે. રામોલની ઘટના બાદ ફટાકડાની સીલ કરાયેલી દુકાનોને સિઝનલ ધંધા માટે શરતી બોન્ડના આધારે ખોલવામાં આવશે. રાખડીઓના વેપારીઓને શરતી રાહત મળશે, જ્યારે ફટાકડાના ધંધા પર પ્રતિબંધ રહેશે. આ ઉપરાંત ‘હર ઘર તિરંગા’ અભિયાન હેઠળ 11 ઓગસ્ટે તિરંગા યાત્રા યોજાશે અને નરોડા ફ્લાયઓવરને એક વર્ષનું એક્સ્ટેન્શન આપવામાં આવ્યું છે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની આજે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં શહેરનાં વિકાસને નવી દિશા આપતા અને નાગરિકો માટેની સુવિધાઓ માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, રામોલમાં ફટાકડા ફેક્ટરીમાં આગ લાગવાની ઘટના પછી અમદાવાદમાં ફટાકડાનો વ્યવસાય કરતા દુકાનદારો પાસે ફાયરની એન.ઓ.સી., પોલીસની મંજૂરી અને બી.યુ. પરમિશન ન હોય તેવા તમામ દુકાનદારોની દુકાનોને સીલ કરવામાં આવી હતી. આગામી દિવસોમાં રક્ષાબંધનનો તહેવાર આવતો હોવાથી સિઝનલ ધંધો કરનારા ઘણા દુકાનદારોએ તેમની દુકાનોમાં હાલ ફટાકડા ન હોવાથી રાખડીનો ધંધો કરવાની માંગણી કરી હતી. ત્યારે એ.એમ.સી. દ્વારા આવા દુકાનદારો પાસેથી ફટાકડાનો ધંધો ન કરવાની શરતનો બોન્ડ લઈને દુકાન ખોલી આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. જેમાં તેઓએ ફટાકડાના વ્યવસાય સિવાયના સિઝનલ ધંધા કરવા માટે સરકારના ધારા-ધોરણ અને નિયમોનું અવશ્ય પાલન કરવું પડશે. તેમજ જે દુકાનદારો પાસે બી.યુ. પરમિશન, ફાયર એન.ઓ.સી. અને પોલીસ પરમિશન હશે, માત્ર તેઓ જ ફટાકડાનો વ્યવસાય કરી શકશે.

રામોલ ઘટના બાદ ફટાકડા દુકાનોને શરતી બોન્ડ પર ખોલવાનો AMCનો નિર્ણય (Etv Bharat Gujarat)

તિરંગા યાત્રા સંદર્ભે કમલેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના આહ્વાનથી ‘હર ઘર તિરંગા’ અભિયાન અંતર્ગત અમદાવાદમાં 11 ઓગસ્ટના રોજ રાયપુર દરવાજાથી સાળંગપુર સુધી તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવશે, જેમાં શહેર તથા પ્રદેશના મહાનુભાવો જોડાશે. આ ઉપરાંત શહેરના તમામ 48 વોર્ડમાં પણ તિરંગા યાત્રાનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવશે.

નરોડામાં ફ્લાયઓવર બ્રિજની કામગીરી અંગે ચેરમેને જણાવ્યું હતું કે, નરોડા પાટિયાથી ગેલેક્સી સિનેમા સુધી ફ્લાયઓવર બ્રિજના નિર્માણની કામગીરી રૂ. 276 કરોડના અંદાજિત ખર્ચે વર્ષ 2023માં રચના કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીને સોંપવામાં આવી હતી. કંપનીએ 16/07/2023ના રોજ કામગીરી શરૂ કરી હતી. આ પ્રોજેક્ટ માટે જમીન સંપાદનની જરૂરિયાત હતી, પરંતુ મોટાભાગની જમીન ફોરેસ્ટ વિભાગની હોવાથી જમીન સંપાદનની પ્રક્રિયાના કારણે બ્રિજની કામગીરી પણ વિલંબિત થઈ હતી. જેમાં નરોડા વિસ્તારમાં ટી.પી. 77 અંતર્ગત ફોરેસ્ટ વિભાગને જમીન ફાળવણીના મુદ્દે ચર્ચા થઈ હતી. અગાઉ ટી.પી. 63માં ફાળવણી શક્ય ન હોવાથી હવે ટી.પી. 77 માંથી સમકક્ષ જમીન ફોરેસ્ટ વિભાગને આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જેથી હાઇકોર્ટ સમક્ષ થયેલી રજૂઆતને અનુરૂપ કાર્યવાહી થઈ શકે. તેમજ રચના કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીને તેની ધીમી કામગીરી બદલ રૂ. 50 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. કરાર મુજબ આ કામગીરી 36 મહિનામાં એટલે કે 15/07/2026 સુધી પૂર્ણ કરવાની હતી. સમયમર્યાદામાં વધારો કરતાં જુલાઈ 2027 સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

ચેરમેને વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, ઓઢવ અને વિંઝોલ વિસ્તારમાં આવેલી બંધ લેન્ડફિલ સાઇટના 500 મીટરના બફર ઝોનમાં વિકાસકાર્યો હાથ ધરવા માટે જરૂરી એન્વાયરમેન્ટ ક્લિયરન્સ મેળવવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ માટે ભારત સરકારના PARIVESH પોર્ટલ પર નોંધાયેલી અને આ કામગીરીમાં નિષ્ણાત એજન્સીની નિમણૂક કરી એન્વાયરમેન્ટ ક્લિયરન્સ મેળવવા, વિકાસ યોજના (Development Plan) તૈયાર કરવા તેમજ ક્લિયરન્સ મળ્યા બાદ વિકાસ પરવાનગી સંબંધિત તમામ કાર્યવાહી હાથ ધરવાની સત્તા મ્યુનિસિપલ કમિશનરને સોંપવાની દરખાસ્તને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

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TAGGED:

AMC FIRECRACKER SHOPS
RAKSHABANDHAN
TIRANGA YATRA
NARODA FLYOVER
FIRECRACKER SHOPS

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