દિવાળીમાં દબાણો સામે AMCની લાલ આંખ, લાલદરવાજા-ભદ્ર સહિતના વિસ્તારોમાં કાર્યવાહી કરવાના આદેશ
અમદાવાદમાં દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન ટ્રાફિક અને દબાણની સમસ્યા દૂર કરવા AMC એક્શનમાં, ફેરિયાઓએ નિયત કરેલી હદમાં જ વેપાર કરવો પડશે
Published : October 31, 2026 at 12:00 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવારોને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા શહેરમાં દબાણો દૂર કરવાની કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે. તહેવારો દરમિયાન બજારોમાં ખરીદી માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડતા હોય છે, જેના કારણે મુખ્ય માર્ગો અને બજારોમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાય છે. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને AMCના એસ્ટેટ વિભાગને લારી-ગલ્લા અને પાથરણાંના દબાણો સામે કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
વ્યસ્ત વિસ્તારોમાં દબાણો દૂર કરવા તંત્ર સજ્જ
ખાસ કરીને લાલદરવાજા, ભદ્ર સહિતના શહેરના વ્યસ્ત વિસ્તારોમાં દબાણો દૂર કરવા માટે તંત્ર દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દિવાળીની ખરીદી દરમિયાન બજારોમાં લોકોની અવરજવર સરળ રહે અને ટ્રાફિકની સમસ્યા ન સર્જાય તે માટે આ કાર્યવાહી મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
AMC દ્વારા ભદ્રમાં રહેતા ફેરિયાઓ માટે બેરીકેટિંગ કરીને વેપાર કરવા માટે નિયત જગ્યા નક્કી કરવામાં આવી છે. આ વ્યવસ્થા હેઠળ ફેરિયાઓએ બેરીકેટિંગની અંદર રહીને જ વેપાર કરવાનો રહેશે. નક્કી કરેલી હદની બહાર લારી-ગલ્લા કે પાથરણાં રાખીને રસ્તા પર દબાણ કરનાર સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
જોકે, ફેરિયાઓ માટે AMC પાસે હાલમાં કોઈ કાયમી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ નથી. તેથી હાલ પૂરતું ફેરિયાઓએ તંત્ર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી જગ્યામાં જ વેપાર કરવો પડશે. નિયમોનું પાલન નહીં કરનાર સામે એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા કડક પગલાં લેવામાં આવશે.
આ અંગે AMCની એસ્ટેટ એન્ડ ટાઉન પ્લાનિંગ કમિટીના ચેરમેન ભાગ્યેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, દિવાળીના તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને શહેરના વ્યસ્ત વિસ્તારોમાં દબાણો દૂર કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. દિવાળીમાં એક જ અઠવાડિયુ બાકી છે ત્યારે દિવાળીને લઈને નાના-મોટા ફેરિયાઓ બજારમાં લારી લગાવતા હોય છે અને દબાણ કરતા હોય છે. ત્યારે અમદાવાદના ભદ્ર ચોકમાં પણ આ પ્રકારે ફેરીયાઓ દબાણ કરતા હોય છે. તેના સિવાય આખા અમદાવાદ શહેરમાં જ્યાં જ્યાં આ પ્રકારે દબાણો વધતા જતા હોય છે. તેની સામે કાર્યવાહી કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. ફેરિયાઓએ નિયત કરેલી જગ્યામાં રહીને જ વેપાર કરવાનો રહેશે. નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ભાદ્રમાં અત્યારે બેરિકેટીંગ મૂકવામાં આવ્યું છે. તેની અંદર જ ફેરિયાઓ લારી લગાવી શકે. તેની અંદર ફેરિયાઓને ઊભા રહેવાની સૂચના આપી છે.
હવે જોવાનું એ રહેશે કે દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન AMCની આ કાર્યવાહીથી શહેરના મુખ્ય બજારોમાં દબાણ અને ટ્રાફિકની સમસ્યામાં કેટલી રાહત મળે છે.
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