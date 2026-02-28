ETV Bharat / state

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના બાદ ચા-નાસ્તા માટે AMCએ કર્યો 16 લાખનો ખર્ચો, બિલ થયુ મંજૂર

કોર્પોરેશન દ્વારા કોર્પોરેશન સ્ટાફ અને દુર્ઘટના મૃત્યુ પામેલા લોકોના સબંધીઓ માટે ચા, નાસ્તો અને પાણીની વ્યવસ્થા તાત્કાલિક ધોરણે કરવામાં આવી હતી.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ (PTI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 28, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : 12 જૂન 2025ના રોજ અમદાવાદમાં એક મોટી પ્લેન દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. આ દુર્ઘટના સમયે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા અદભુત સેવાકીય કાર્ય કરવામાં આવ્યું હતું. કોર્પોરેશન દ્વારા કોર્પોરેશન સ્ટાફ અને દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા લોકોના સબંધીઓ માટે ચા, નાસ્તો અને પાણીની વ્યવસ્થા તાત્કાલિક ધોરણે કરવામાં આવી હતી. આ બિલને લઈને દરખાસ્ત મંજૂર થઈ છે.

મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદમાં પ્લેન ક્રેશની જે દુઃખદ દુર્ઘટના થઈ હતી, એમાં અનેક લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ આ પ્લેનમાં હતા. આ દુર્ઘટના અંગે 1:45 વાગ્યા આજુબાજુ જાણ થઈ, ત્યારે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ સેવાકીય કાર્ય ચાલુ કરી દીધું હતું. આ દુર્ઘટનામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા અને અનેક લોકો તે દરમિયાન તેવા કે કાર્ય માટે જોડાયેલા હતા.

દેવાંગ દાણી, ચેરમેન સ્ટેન્ડિંગ કમિટી (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 'પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના પછી મહાનગરપાલિકા દ્વારા તમામ પ્રકારની સેવાકીય કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ફાયરની ટીમ, કોર્પોરેશનની ટીમ, પોલીસના તમામ અધિકારીઓ, ડોક્ટરથી માંડીને પેરામેડિકલ સ્ટાફ અને અલગ અલગ સંસ્થાઓના લોકો ત્યાં સેવા કરવા લાગ્યા હતા. સબંધીઓને કાઉન્સલિંગની સુવિધા આપવામાં આવી હતી. ડેથ સર્ટિફિકેટ પણ આપવામાં આવ્યા હતા. તે દરમિયાન જે પણ સેવાકીય ખર્ચ ઉપાડવામાં આવ્યો. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામા 16 લાખના કામની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

નોંધનીય છે કે, અમદાવાદમાં 12 જૂન 2025ના રોજ બપોરે 1:30 આસપાસ બનેલ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનાએ દેશ અને વિદેશની જનતાના કાળજા હચમચાવી નાખ્યા હતા. આ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં સત્તાવાર રીતે 260 જેટલા લોકોના મોત થયા હતા, એર ઈન્ડિયાના આ પ્લેનમાં 242 મુસાફરો સવાર હતા. તેમાંથી 241 લોકો મોતને ભેટ્યા છે. ગુજરાતના પુર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રુપાણીનું પણ આ પ્લેન ક્રેશમાં અવસાન થયું હતું.

જ્યારે એક માત્ર વ્યક્તિ વિશ્વાસ રમેશ કુમારનો ચમત્કારિક રીતે બચાવ થયો છે. મેઘાણીનગરમાં ક્રેશ થયેલું વિમાન BJ મેડિકલ હોસ્ટેલ પર પડ્યું હતું. જેમાં પણ સિવિલ હોસ્પિટલના રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સના દુર્ઘટનામાં મોત થયાં હતા.

આ પણ વાંચો...

  1. અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની તપાસ કેટલે પહોંચી? સુપ્રીમ કોર્ટમાં થયો ખુલાસો
  2. અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના મામલે અમેરિકન કોર્ટમાં કેસ દાખલ, બોઇંગ કંપની પર લાગ્યા આ ગંભીર આરોપ

TAGGED:

AHMEDABAD PLANE CRASH ACCIDENT
AMC
AHMEDABAD
AHMEDABAD PLANE CRASH ACCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.