અમદાવાદ એમ જ નથી બન્યું દેશનું 'સ્વચ્છ' શહેર! મધરાતે રસ્તા પર સફાઈકર્મીઓ કરે છે સ્વચ્છતા માટે સંઘર્ષ
હેરીટેજ શહેર અમદાવાદ તેની ઐતિહાસિક ઓળખની સાથે સ્વચ્છતાની બાબતમાં પણ દેશભરમાં અગ્રેસર છે, શહેરને સ્વચ્છ રાખવામાં AMCના સફાઈકર્મીઓ રાત-દિવસ મહેનત કરે છે. જુઓ વિશેષ અહેવાલ...
Published : November 20, 2026 at 6:00 AM IST
અમદાવાદ: કેન્દ્રીય આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલા 'સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ 2025-26' માં અમદાવાદને રાષ્ટ્રીય સ્તરે 'સ્વચ્છ શહેર જોડી' કેટેગરીમાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત થયો છે. 11 નવેમ્બર, 2026ના રોજ નવી દિલ્હી ખાતે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના હસ્તે આ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
દિવસે તો સફાઈ થતી જ હોય છે પણ અમારે એ જાણવું હતું કે શું રાત્રે પણ સફાઈ કરવામાં આવે છે કે નહીં ? અને શું સરખી રીતે અને નિયમિત રાત્રે સફાઈ થાય છે કે નહીં ? બસ હવે આ બધું જાણવા માટે ઈટીવી ભારતની ટીમ આ બાબતને લઈને શહેર સ્વચ્છ કેવી રીતે થાય છે ? તેનું ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી ચેક કરવા માટે શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં નીકળી પડી.
રાત્રે 12 વાગ્યે પછી રાણીપ વિસ્તારમાં મુખ્ય માર્ગો પર સફાઈ કરતા કર્મચારીઓ જોવા મળ્યા. અમે અહીંયા જોયું તો ફક્ત મુખ્ય બજાર જ નહીં પણ આખો રોડ સ્વચ્છ અને સુંદર લાગતો હતો. આ એટલે માટે લાગતો હતો કે અહીં રાત્રે નિયમિત સફાઈ કરવામાં આવે છે.
ત્યારબાદ અમે આગળ વધ્યા અને શહેરનો સૌથી વ્યસ્ત રહેતો રોડ એટલે આશ્રમ રોડ પહોંચ્યા કે, જ્યાં મોટા ભાગના મોટા મોટા મોલ, શોપિંગ સેન્ટર તથા કોમર્શિયલ એકમો આવેલા છે. ત્યાં જઈને પણ રિયાલિટી ચેક કરી તો અહીંયા પણ પાંચ સફાઈ યોદ્ધા કામ કરી રહ્યા હતા અને સફાઈ પ્રત્યેની તેમની નિષ્ઠા બતાવી રહ્યા હતા. આમ પશ્ચિમ ઝોનમાં રાત્રે પણ સુંદર સ્વચ્છ અને હરિયાળું બનાવા માટે સફાઈ કર્મચારીઓ કામ કરી રહ્યા હતા. ત્યારબાદ ઉતર પશ્ચિમ ઝોન રસ્તો પર પણ આવી રીતે જ અડધી રાત્રે સફાઈ યોદ્ધાઓ શહેરને સ્વચ્છ રાખવા માટે કામ કરી રહ્યા હતા.
હવે સમજીએ કે અમદાવાદને એવોર્ડ કેવી રીતે મળ્યો ? અને તેની પરીક્ષા એટલે કે કેવા માપદંડો હોય છે.
નવી પહેલ 'સ્વચ્છ શહેર જોડી'ભારતની પરંપરાગત 'ગુરુ-શિષ્ય' પરંપરા અને "Each One, Teach One" (એક શીખવે – એક શીખે) ના અભિગમ પર આધારિત આ એક નવી શ્રેણી શરૂ કરવામાં આવી હતી. અમદાવાદ અને સાણંદની જોડી આ પહેલ હેઠળ સ્વચ્છતામાં ઉત્તમ પ્રદર્શન કરનાર મોટા શહેરને નજીકના પ્રમાણમાં ઓછું પ્રદર્શન કરનાર શહેર સાથે જોડવામાં આવે છે. આમાં અમદાવાદે 'મેન્ટર સિટી' (માર્ગદર્શક શહેર) તરીકે અને સાણંદે 'મેન્ટી સિટી' તરીકે ભાગ લીધો હતો.
નવી દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવન ખાતે યોજાયેલા સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ એવોર્ડ્સ 2025-26માં અમદાવાદ (મેન્ટર સિટી) અને સાણંદ (મેન્ટી સિટી)એ સંયુક્ત સ્વચ્છતાલક્ષી પ્રયાસોથી ‘સ્વચ્છ શહેર જોડી’ શ્રેણીમાં દેશભરમાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કર્યો. માનનીય રાષ્ટ્રપતિશ્રી દ્રૌપદી મુર્મુજીના હસ્તે અમદાવાદના મેયર શ્રી હિતેશભાઈ બારોટે એવોર્ડ સ્વીકાર્યો. આ ગૌરવપૂર્ણ સિદ્ધિ બદલ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન બંને શહેરોના નાગરિકો, અધિકારીઓ અને સફાઈ કર્મચારીઓનો હાર્દિક આભાર વ્યક્ત કરે છે. #SwachhSurvekshan2025 #SwachhCityPartnership #Ahmedabad #Sanand #SwachhAhmedabad @PMOIndia @CMOGuj @InfoGujarat @infoahdgog @PIBAhmedabad @GujUDMission @banchha1 @HiteshBarotBJP @DDNewsGujarati @SwachhBharatGov @SwachSurvekshan @SwachSurvekshan— Amdavad Municipal Corporation (@AmdavadAMC) November 16, 2026
આ મૂલ્યાંકન સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ અને પારદર્શક રાખવામાં આવ્યું હતું. 3000 થી વધુ તાલીમબદ્ધ ફિલ્ડ એસેસર્સ (મૂલ્યાંકનકારો) દ્વારા GPS આધારિત રીઅલ-ટાઇમ મોનિટરિંગ સાથે સ્થળ પર જઈને સફાઈની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી.
હવે અમે સફાઈ કર્મચારીઓ ને મળ્યા અને તેની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો તો અમારી સાથે વાત કરતા ભવાનભાઈ કહે છે કે અમદાવાદને એવોર્ડ મળ્યો તે જાણીને ખુશી થાય અને સરકારે શહેરમાં કચરાપેટી બધી જગ્યાએ મૂકી છે તો લોકોએ કચરો કચરા પેટીમાં જ નાખવો જોઈએ.
આશ્રમ રોડ પર સફાઈ કરતા ચેતનાબેને કચરાપેટી બતાવતા કહ્યું કે, શહેરમાં ઠેર ઠેર કચરાપેટી લગાવામાં આવી છે, તો આ કઈ શોભાના ગાંઠિયા માટે નથી રાખી, આમાં કચરો નાખો તેના માટે રાખી છે. આગળ રોષ વ્યક્ત કરતા તેમણે લોકોને અપીલ કરતા કહ્યું હતું કે, જ્યાં ત્યાં કચરો ફેંકશો નહીં અને કચરાપેટીનો ઉપયોગ કરશો.
અહીંયા હાજર રચનાબેન કહ્યું કે, અમે રાત્રે સફાઈનું કામ કરવા માટે આવી જઈએ છીએ અને મોડી રાત સુધી સફાઈ કરતા હોઈએ છીએ, શહેરને સાફ રાખવું ખુબ પડકારભર્યુ કાર્ય છે અને તે માત્ર સફાઈકર્મીઓની નહીં પરંતુ દરેક નાગરિકની જવાબદારી છે.
આમ અમે જેટલા પણ સફાઈ કર્મચારીઓને મળ્યા તે પોતાનું કામ નિષ્ઠાથી તો કરે જ છે અને શહેરને સુંદર અને સાફ સુથરૂ પણ બનાવે છે તો એક જવાબદાર નાગરિક તરીકે આપણી પણ ફરજ છે કે આપણે ગમે ત્યાં કચરો ના ફેંકીએ અને શહેરને ગંદુના કરીએ. હંમેશા માટે આદત કેળવીએ કે કચરો તો કચરાપેટી માં જ નાખીએ તો અમદાવાદની સુંદરતા અને સ્વચ્છતા જળવાઈ રહેશે.
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