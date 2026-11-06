અમદાવાદમાં દિવાળી પર ઈમરજન્સી સેવા માટે AMCએ જાહેર કર્યા ડોક્ટર્સના નંબર, લિસ્ટ સેવ કરી રાખજો
મ્યુનિ. સંચાલિત હોસ્પિટલો ખાતે નાગરિકોને તમામ આરોગ્યલક્ષી સુવિધા મળી રહે તે પ્રકારની સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવેલ છે.
Published : November 6, 2026 at 6:30 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવારમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરના નાગરિકોને તમામ આરોગ્યલક્ષી સુવિધાઓ મળી રહે તે માટે મ્યુનિ. સંચાલિત હોસ્પિટલો ખાતે તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવેલ છે. સામાન્ય રીતે આ દિવાળીનાં તહેવાર દરમ્યાન નાગરિકોને માઇનોર ઇન્જરી, દાઝી જવાના કેસ (BURNS), ધુમાડા થી શરદી, ખાંસી થવાના કેસો, શ્વસનતંત્રના રોગો (SARI), આંખને લગતી બીમારીઓ, એલર્જી, ઝાડા ઉલટી વિગેરે આરોગ્યલક્ષી તકલીફો પડવાની શક્યતા રહેતી હોય છે.
જે અંતર્ગત ઉપરોક્ત બીમારીઓ તેમજ અન્ય બીમારીઓ માટે નાગરિકોને સ્પેશ્યાલીટી ડોકટરો દ્વારા તાત્કાલિક તબીબી સારવાર મળી રહે તે હેતુસર મ્યુનિ. સંચાલિત હોસ્પિટલ ખાતે જરૂરી સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર્સ તથા પેરા મેડીકલ સ્ટાફ હાજર રહે તે મુજબનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે તેમજ સંકલન માટે નીચે મુજબના અધિકારીની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે.