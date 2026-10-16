દાણીલીમડામાં ગૃહ ઉદ્યોગ પર AMCનો સપાટો; 1010 કિલો ખાદ્યપદાર્થોનો જથ્થો જપ્ત, એકમ સીલ
વિભાગ દ્વારા એકમમાંથી મેંદો, મસાલા સિંગ, ઝીણી સેવ અને ફરસી પૂરીનો કુલ 1010 કિલોગ્રામ જથ્થો સ્થગિત કરવામાં આવ્યો છે
Published : October 16, 2026 at 8:57 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના દાણીલીમડા વિસ્તારમાં ખાદ્યપદાર્થો બનાવતા એકમમાં આરોગ્ય વિભાગની ટીમે તપાસ હાથ ધરીને ખાદ્ય સુરક્ષાના નિયમોના પાલનમાં ગંભીર ક્ષતિઓ શોધી કાઢી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના હેલ્થ ફૂડ વિભાગે દાણીલીમડાના ગુડલક એસ્ટેટ, શાલીમાર એસ્ટેટ ખાતે આવેલા A.N. GRUH UDHYOG પર કાર્યવાહી કરી છે. તપાસ દરમિયાન એકમમાં સ્વચ્છતાના અભાવથી લઈને ફરસાણમાં પ્રતિબંધિત કલરના ઉપયોગ અને એકના એક તેલનો વારંવાર ઉપયોગ થતો હોવા સહિતની અનિયમિતતાઓ સામે આવી હતી. આ કાર્યવાહી દરમિયાન વિભાગે એકમને સીલ કરીને કુલ 1010 કિલોગ્રામ ખાદ્યપદાર્થોનો જથ્થો સ્થગિત કર્યો છે.
ફરસાણ બનાવતા એકમમાં તપાસ દરમિયાન બેદરકારીનો પર્દાફાશ
આ અંગે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે નાગરિકોને ગુણવત્તાયુક્ત અને સલામત ખાદ્યપદાર્થો મળી રહે તેમજ જાહેર આરોગ્ય જળવાઈ રહે તે હેતુથી AMCના હેલ્થ ફૂડ વિભાગ દ્વારા શહેરના વિવિધ ખાદ્ય ધંધાકીય એકમોમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. આ અભિયાનના ભાગરૂપે દાણીલીમડા વિસ્તારમાં આવેલા A.N. GRUH UDHYOG ખાતે તપાસ કરવામાં આવી હતી.
આ એકમમાં મેંદો, મસાલા સિંગ, ઝીણી સેવ અને ફરસી પૂરી સહિતના ખાદ્યપદાર્થો તૈયાર કરવામાં આવતા હતા. તપાસ દરમિયાન એકમમાં ખાદ્ય સુરક્ષા અને સ્વચ્છતા સંબંધિત નિયમોનું યોગ્ય પાલન થતું ન હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
એક જ તેલનો વારંવાર ઉપયોગ, નોન-પરમિટેડ કલર પણ વપરાતો હતો
આરોગ્ય વિભાગની તપાસમાં એકમમાં ફરસાણ તળવા માટે એકના એક તેલનો વારંવાર ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોવાનું જણાયું હતું. આ ઉપરાંત, ફરસાણમાં નોન-પરમિટેડ કલરનો ઉપયોગ થતો હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું હતું.
એકમમાં કામ કરતા કારીગરો દ્વારા કેપ અથવા હેરકવર અને એપ્રનનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો ન હતો. ખાદ્યપદાર્થો બનાવવાની જગ્યાએ હાઈજિનિક કન્ડિશનનો અભાવ જોવા મળ્યો હતો. એટલું જ નહીં, તૈયાર કરવામાં આવતા ફરસાણનું પેકિંગ કરવામાં આવતું હોવા છતાં પેકેટ પર FSSAIના નિયમો મુજબ જરૂરી લેબલિંગનું પાલન થતું ન હોવાનું પણ નોંધાયું હતું.
1010 કિલો ખાદ્યપદાર્થોનો જથ્થો જપ્ત
આ અંગે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે, તપાસ દરમિયાન સામે આવેલી ક્ષતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને AMCના હેલ્થ ફૂડ વિભાગે કાર્યવાહી કરી હતી. વિભાગ દ્વારા એકમમાંથી મેંદો, મસાલા સિંગ, ઝીણી સેવ અને ફરસી પૂરીનો કુલ 1010 કિલોગ્રામ જથ્થો સ્થગિત કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ A.N. GRUH UDHYOG એકમને સીલ કરવામાં આવ્યું છે.
ખાદ્ય એકમોના સંચાલકોને નિયમોનું પાલન કરવા સૂચના
AMCના હેલ્થ ફૂડ વિભાગે શહેરના તમામ ખાદ્ય ધંધાકીય એકમોના સંચાલકોને ખાદ્ય સુરક્ષા, સ્વચ્છતા અને હાઈજિન સંબંધિત નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા સૂચના આપી છે. ખાદ્યપદાર્થો બનાવતી વખતે યોગ્ય સ્વચ્છતા જાળવવી, કામદારો માટે જરૂરી સુરક્ષાત્મક વસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરાવવો અને પેકિંગ પર FSSAIના નિયમો મુજબ લેબલિંગ કરવું જરૂરી છે.
નાગરિકોના જાહેર આરોગ્યને ધ્યાનમાં રાખીને AMC દ્વારા ખાદ્ય એકમોમાં ચેકિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. નિયમોનું પાલન ન કરતા એકમો સામે આવી કાર્યવાહીથી ખાદ્ય સુરક્ષા અંગેની બેદરકારી પર તંત્રની નજર હોવાનું સ્પષ્ટ થાય છે.
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