દશેરા પહેલાં ફાફડા-જલેબીની દુકાનો પર AMCના દરોડા: વસ્ત્રાપુર ગાંઠિયા સીલ, મણિનગરના લક્ષ્મી ગાંઠિયામાં તપાસ
વસ્ત્રાપુર ફાફડા તળવાના તેલમાં TPCનું પ્રમાણ 32 નોંધાતાં કાર્યવાહી, આશરે 10 કિલો વપરાયેલા તેલનો સ્થળ પર નાશ; મણિનગરમાં ફાફડા-ચટણીના સેમ્પલ લેવાયા
Published : October 19, 2026 at 6:33 PM IST
અમદાવાદ: દશેરાના તહેવારને હવે ગણતરીના કલાકો બાકી છે ત્યારે ગુજરાતીઓના ફેવરિટ ફાફડા-જલેબીની માંગમાં જોરદાર વધારો થયો છે. તહેવાર દરમિયાન ફાફડા-જલેબીની મોટા પાયે ખરીદી થતી હોવાથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં આવેલી દુકાનોમાં તપાસ શરૂ કરી છે. આ દરમિયાન વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં આવેલી વસ્ત્રાપુર ગાંઠિયાની દુકાનમાં ફાફડા તળવા માટે વપરાતા તેલમાં Total Polar Compounds (TPC)નું પ્રમાણ નિયત મર્યાદા કરતાં વધુ મળી આવતાં દુકાનને સીલ કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ, મણિનગરની લક્ષ્મી ગાંઠિયામાં પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જ્યાં ફાફડા અને ચટણીના નમૂના લેવામાં આવ્યા હતા.
વસ્ત્રાપુર ગાંઠિયાને સીલ, 10 કિલો તેલનો નાશ
દશેરા દરમિયાન ફાફડા-જલેબીના વધતા વેચાણને ધ્યાનમાં રાખીને ફૂડ વિભાગ દ્વારા શહેરના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ અભિયાન અંતર્ગત વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં આવેલી વસ્ત્રાપુર ગાંઠિયાની દુકાનમાં પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન ફાફડા તળવા માટે વપરાતા તેલનું TPC પ્રમાણ 32 નોંધાયું હતું. ખાદ્ય તેલમાં TPCનું પ્રમાણ 25 ટકાથી વધુ ન હોવું જોઈએ. નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધુ પ્રમાણ મળી આવતાં ફૂડ વિભાગે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. વિભાગ દ્વારા દુકાનને સીલ કરવામાં આવી હતી અને આશરે 10 કિલો વપરાયેલા તેલનો સ્થળ પર જ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, વધુ તપાસ માટે જલેબીના નમૂના પણ લેવામાં આવ્યા હોવાનું જણાવાયું છે.
મણિનગરની લક્ષ્મી ગાંઠિયામાં તપાસ
વસ્ત્રાપુરની કાર્યવાહી બાદ ફૂડ વિભાગની ટીમે મણિનગર વિસ્તારમાં આવેલી લક્ષ્મી ગાંઠિયામાં પણ તપાસ હાથ ધરી હતી. અહીં ફાફડા અને ચટણીના નમૂના લેવામાં આવ્યા હતા. તેલની ગુણવત્તા તપાસવા માટે TPC મશીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન TPCનું પ્રમાણ 9.9 નોંધાયું હતું, જેને વિભાગે પોઝિટિવ પરિણામ ગણાવ્યું હતું.
AMCના ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર કુમાર વિમલ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે દશેરાના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને અલગ-અલગ ટીમો બનાવી ફાફડા-જલેબીનું વેચાણ કરતાં એકમોમાં ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. મણિનગરની લક્ષ્મી ગાંઠિયામાં તપાસ દરમિયાન ફાફડા અને ચટણીના નમૂના લેવામાં આવ્યા છે તેમજ TPC મશીનથી તેલની ગુણવત્તાની તપાસ કરવામાં આવી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ખાદ્ય પદાર્થો બનાવતી વખતે સ્વચ્છતાનું ધ્યાન ન રાખવામાં આવતું હોય, ગંદકી જોવા મળે, જરૂરી લાઇસન્સ ન હોય અથવા ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા અંગે શંકા જણાય તો સંબંધિત એકમને નોટિસ આપવામાં આવે છે. જરૂરિયાત મુજબ સેમ્પલ લેવામાં આવે છે અને નિયમો અનુસાર સીલ કરવાની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવે છે. લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવેલા સેમ્પલનું પરિણામ અંદાજે એક અઠવાડિયામાં આવશે.
મોંઘવારીની અસર ફાફડા-જલેબીના ભાવ પર
દશેરાના તહેવારમાં ફાફડા-જલેબી ખાવાની પરંપરા ગુજરાતીઓમાં વર્ષોથી ચાલી આવે છે. જોકે, આ વર્ષે મોંઘવારીની અસર ફાફડા-જલેબીના ભાવ પર પણ જોવા મળી રહી છે. મણિનગરની લક્ષ્મી ગાંઠિયાના સંચાલક મિલનભાઈએ જણાવ્યું હતું કે તેમની દુકાનમાં લાઇવ ફાફડા અને જલેબી બનાવવામાં આવે છે તથા સ્વચ્છતાનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે.
તેમણે જણાવ્યું કે હાલમાં ફાફડાનો ભાવ રૂ. 800 પ્રતિ કિલો અને જલેબીનો ભાવ રૂ. 860 પ્રતિ કિલો છે. ગયા વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે ભાવમાં આશરે રૂ. 50 પ્રતિ કિલોનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. મોંઘવારીના કારણે ઉત્પાદન ખર્ચ વધતાં ભાવ વધારવાની ફરજ પડી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
ફાફડા-જલેબી ખાતાં પહેલાં સાવચેતી જરૂરી
દશેરા દરમિયાન ફાફડા-જલેબીની ખરીદીમાં ભારે ભીડ રહેતી હોય છે. આવા સમયે ગ્રાહકોએ ખાદ્ય પદાર્થો બનાવવામાં આવતી સ્વચ્છતા, દુકાનની સ્થિતિ અને તેલની ગુણવત્તા અંગે જાગૃત રહેવું જરૂરી છે. AMCના ફૂડ વિભાગ દ્વારા પણ તહેવાર દરમિયાન ચેકિંગ ચાલુ રાખવામાં આવ્યું છે, જેથી લોકોને સુરક્ષિત અને ગુણવત્તાયુક્ત ખાદ્ય પદાર્થો મળી શકે.
વસ્ત્રાપુરમાં તેલની ગુણવત્તા અંગે થયેલી કાર્યવાહી બાદ હવે લેબોરેટરીના સેમ્પલ રિપોર્ટ પર નજર રહેશે. તહેવાર દરમિયાન અન્ય દુકાનોમાં પણ તપાસ કરવામાં આવતાં ખાદ્ય સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન કેટલું થાય છે તે સ્પષ્ટ થશે.
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