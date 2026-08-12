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અમદાવાદમાં આજે ખાડિયા ખાતે તિરંગા યાત્રાનું ભવ્ય આયોજન, 'ગાંધીજી' અને 'સરદાર પટેલે' મન મોહી લીધું

આ યાત્રામાં પોલીસ પ્લાટુન, એસ.આર.પી. જવાનો, પોલીસ બેન્ડ, ફાયર જવાનો, શાળાના બાળકો અને આશરે 10,000થી વધુ શહેરીજનો શામેલ થયા હતા.

અમદાવાદમાં આજે ખાડિયા ખાતે તિરંગા યાત્રાનું ભવ્ય આયોજન
અમદાવાદમાં આજે ખાડિયા ખાતે તિરંગા યાત્રાનું ભવ્ય આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 8:07 PM IST

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અમદાવાદ: ભારતની આઝાદીના 80મા વર્ષમાં રાષ્ટ્ર નિર્માણની પ્રતિબદ્ધતા સાથે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા મધ્યમ ઝોનના ખાડિયા ખાતે તિરંગા યાત્રાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રાષ્ટ્રધ્વજના સન્માનમાં 09થી 17 ઓગસ્ટ સ્વતંત્રતા સપ્તાહ દરમિયાન હર ઘર તિરંગા તથા તિરંગા યાત્રા કાર્યક્રમ રાજ્ય સરકારના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયો છે. આ યાત્રામાં આશરે 10,000થી વધુ લોકો શામેલ થયા હતા.

ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજ સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે ગૌરવનું પ્રતીક છે. સ્વતંત્રતા સપ્તાહ દરમિયાન રાજ્યના લોકોમાં રાષ્ટ્રધ્વજ અને દેશ માટે ગર્વની ભાવના જાગે એ માટે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

અમદાવાદમાં આજે ખાડિયા ખાતે તિરંગા યાત્રાનું ભવ્ય આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

આ યાત્રામાં પોલીસ વિભાગની વિવિધ પ્લાટુન, એસ.આર.પી.ના જવાનો, પોલીસ બેન્ડ, ફાયરના જવાનો, વિવિધ શાળાઓનાં બાળકો, રમતવીરો, વિવિધ સમાજના લોકો અને આગેવાનો તથા મોટી સંખ્યામાં શહેરીજનો સહિત આશરે 10,000થી વધુ લોકો તિરંગા યાત્રામાં શામેલ થયા હતા. આ ઉપરાંત તિરંગા યાત્રામાં વિવિધ થીમના ટેબ્લો પણ હતા.

ગાંધીજી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે મન મોહી લીધું (Etv Bharat Gujarat)

હર ઘર તિરંગા અભિયાન અંતર્ગત શહેરની તમામ સરકારી કચેરીઓ પર રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવવામાં આવશે. તદુપરાંત અમદાવાદ શહેર વિસ્તારમાં આવેલ તમામ શાળા-કોલેજો, રેસિડેન્સ સોસાયટી, વ્યાવસાયિક એકમો તેમજ તમામ હોટલ/રેસ્ટોરન્ટ પર રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવવામાં આવશે.

અમદાવાદમાં આજે ખાડિયા ખાતે તિરંગા યાત્રાનું ભવ્ય આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

તિરંગા યાત્રામાં વિસ્તારના સ્થાનિકો જોડાયા હતા. નાના-નાના બાળકો ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં શામેલ થયા હતા. રેલીમાં દેશના સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓની વેશભૂષામાં પણ લોકો જોવા મળ્યા હતા. ગાંધીજી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, સુભાષ ચંદ્ર બોઝ, ભગતસિંહ, ચંદ્રશેખર આઝાદ જેવા સ્વતંત્રતા સેનાનીઓના ડ્રેસમાં લોકો આવ્યા હતા અને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી તેમજ તિરંગા રેલીની તારીફ કરી હતી.

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TAGGED:

HAR GHAR TIRANGA
INDEPENDENCE WEEK GUJARAT
KHADIYA TIRANGA RALLY
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