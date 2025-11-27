ETV Bharat / state

AMC દ્વારા આવનારા સમયમાં નવા 33 વાચનાલયો તૈયાર કરવાનું આયોજન, સાત ઝોનમાં 56 વાચનાલયો કાર્યરત

નિકોલ, રાણીપ, વસ્ત્રાલ, રખીયાલ અને નરોડા વિસ્તારોમાં નવા વાચનાલયોઓનું નિર્માણ પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને ટૂંક સમયમાં તેમનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે.

અમદાવાદ: વાચકો અને સ્ટુડન્ટ્સ માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરનાં નાગરિકોને વધુ સુવિધા મળે તે માટે સતત વિવિધ કામગીરીઓ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. શહેરનાં વાંચનપ્રેમીઓ, પરીક્ષા કેન્દ્રિત તૈયારી કરતાં વિદ્યાર્થીઓ તેમજ સિનિયર સિટિઝન્સ માટે હાલ શહેરનાં સાત ઝોનમાં કુલ 56 વાચનાલયો કાર્યરત છે. વાંચન સુવિધાને વધુ વિસ્તૃત બનાવવા માટે કુલ 33 નવી વાચનાલયો બનાવવામાં આવશે.

કોર્પોરેશન દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે કે, AMC દ્વારા આવનારા સમયમાં નવા 33 વાચનાલયો તૈયાર કરવાનું આયોજન - સાત ઝોનમાં 56 વાચનાલયો કાર્યરત છેઅમદાવાદ શહેરમાં નાગરિકોની વાંચન સુવિધાને વધુ વિસ્તૃત બનાવવા માટે કુલ 33 નવી વાચનાલયો ઊભી કરવાની યોજના અમલમાં છે. નિકોલ, રાણીપ, વસ્ત્રાલ, રખીયાલ અને નરોડા વિસ્તારોમાં નવા વાચનાલયોઓનું નિર્માણ પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને ટૂંક સમયમાં તેમનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, શહેરનાં તમામ વાચનાલયોની સેવાઓ સંપૂર્ણપણે નિઃશુલ્ક છે અને અહીં વિવિધ મેગેઝિનો પણ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં પરીક્ષા કેન્દ્રિત તેમજ સિનિયર સિટિઝન્સને અનુકૂળ હોય તેવા વિષયોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત વાચકો માટે વિવિધ અખબારોની સેવાઓ પણ ઉપલબ્ધ છે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો મુખ્ય પ્રયાસ એ છે કે દરેક ઝોન, વોર્ડ અને વિસ્તાર સુધી ઓછામાં ઓછી એક વાચનાલયો તૈયાર કરવામાં આવે અને આ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા માટે કાઉન્સિલરશ્રીઓ અને ધારાસભ્યોશ્રીઓ પણ સક્રિય સહયોગ આપી રહ્યા છે. દરેક વાચનાલયોમાં CCTV અને Wi-Fi સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવા માટે પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે, જેમાંથી 11 વાચનાલયોમાં CCTV સ્થાપિત કરી દેવામાં આવ્યા છે.

છ મહિનામાં વાંચકોનો આંકડો લાખોમાં પહોંચ્યો

માત્ર છ મહિનાના સમયમાં શહેરની વાચનાલયોએ વાચકોની સંખ્યાનો મહત્વપૂર્ણ આંકડો હાંસલ કર્યો છે. એપ્રિલ 2025 થી સપ્ટેમ્બર 2025 દરમિયાન કુલ 4,05,589 વાચકોએ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત શહેરની વાચનાલયોનો લાભ લીધો છે, જે વાંચન સંસ્કૃતિ પ્રત્યે શહેરના રહેવાસીઓની વધતી લાગણીને સ્પષ્ટ કરે છે. ત્યારે હાલમાં જ દાણીલીમડા અને શાહઆલમના લોકો માટે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ આવ્યો હતો. ઇતિહાસમાં પહેલીવાર, વિદ્યાર્થીઓ માટે એક વિશાળ વિસ્તારમાં પુસ્તકાલય બનાવવામાં આવ્યું છે.

18 નવેમ્બરના દિવસે ઝેહરા એપાર્ટમેન્ટ્સ પાછળ દાણીલીમડા મ્યુનિસિપલ વોર્ડ ઓફિસની સામે ડૉ. ભીમરાવ રામજી આંબેડકર પુસ્તકાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. અમદાવાદ શહેરના મેયર પ્રતિભા જૈન, સાંસદ દિનેશ ભાઈ મકવાણા, ધારાસભ્ય શૈલેષ ભાઈ પરમાર, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ, સ્થાનિક લોકો અને વિદ્યાર્થીઓ ઉદ્ઘાટન સમયે હાજર રહ્યા હતા.

