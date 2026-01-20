ટાઈફોઈડ સામે અમદાવાદ કોર્પોરેશન હરકતમાં, ક્લોરિન વિનાનું પાણી સપ્લાય કરતા 13 વોટરજગ સપ્લાય યુનિટ સીલ
શહેરના 194 જેટલા વોટરજગ સપ્લાય યુનિટની તપાસ કરાઈ, તમામને ક્લોરિનયુક્ત પાણી જ સપ્લાય કરવા આદેશ
Published : January 20, 2026 at 10:57 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતનું પાટનગર ગાંધીનગર છેલ્લા કેટલાક સમયથી રોગનું ઘર બન્યું છે અને ટાઈફોઈડ 150થી પણ વધુ કેસ સામે આવ્યા છે. હવે આ બાબતને ધ્યાને લઈ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પણ હરકતમાં આવ્યું છે અને શહેરમાં રોગચાળો અટકાવવા માટેની કામગીરી હાથે ધરી છે. આના અનુસંધાને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વોટર જગ સપ્લાયર્સને ફરજિયાતપણે ક્લોરિનયુક્ત પાણીના વિતરણનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેલ્થ ઓફિસર ડો ભાવિન સોલંકી એ જણાવ્યું હતું કે, 'AMCએ વોટર જગ સપ્લાયર ને ફરજિયાત ક્લોરિનયુક્ત પાણી વેચવા આદેશ કર્યો હતો. 194 વોટર જગ સપ્લાયરના એકમો તપાસ પર હાથ ધરાઇ હતી. 194 પૈકી 20 એકમો એવા હતા જ્યાં ક્લોરિનયુક્ત પાણી માટેની કોઈ વ્યવસ્થા જોવા મળી ન હતી. શહેરના લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે કોઈ ચેડાં ન થાય તે માટે આ 20 પૈકી 13 એકમોને સીલ કરવામાં આવ્યા છે અને બાકીના 7 એકમોના ક્લોરિન ડક તત્કાલ ફીટ કરાવવામાં આવ્યા.આગામી દિવસોમાં વધુ વોટરજગ સપ્લાયર એકમો પર ચેકિંગ કરવામાં આવશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગાંધીનગરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ટાઈફોઈડનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે. દૂષિત પાણીના કારણે અત્યાર સુધી 150 વધુ કેસ નોંધાઈ ચૂક્યા છે અને બે બાળકોના મોત નીપજ્યાં હતા.
ભાવિન સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, આગામી દિવસોમાં તમામ વોટરજગ સપ્લાયર ક્લોરિન ડોઝર તાત્કાલિક ફીટ કરે અને જેના પાણીના જગમાં ક્લોરિન નહીં મળે તેને કોર્પોરેશન દ્વારા સીલ કરવા માટે પગલાં લેવામાં આવશે