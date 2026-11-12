સ્વચ્છ સર્વેક્ષણમાં અમદાવાદ અને સાણંદની જોડી દેશભરમાં નંબર-1 બનતા AMCએ સફાઈ કર્મચારીઓનું કર્યું સન્માન
'સ્વચ્છ શહેર જોડી’ કેટેગરીમાં અમદાવાદ મેન્ટર અને સાણંદ મેન્ટી સિટી તરીકે પ્રથમ; મેયરે સફાઈ કર્મચારીઓની મહેનત અને નાગરિકોના સહયોગને સફળતાનો શ્રેય આપ્યો
Published : November 12, 2026 at 4:33 PM IST
અમદાવાદ: સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2025-26 અંતર્ગત ‘સ્વચ્છ શહેર જોડી’ કેટેગરીમાં અમદાવાદ અને સાણંદની જોડીએ સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કર્યો છે. અમદાવાદે મેન્ટર સિટી તરીકે જ્યારે સાણંદે મેન્ટી સિટી તરીકે આ સિદ્ધિ મેળવી છે. આ રાષ્ટ્રીય સન્માન મળ્યા બાદ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આ સફળતામાં મહત્ત્વપૂર્ણ યોગદાન આપનાર સફાઈ કર્મચારીઓનું વિશેષ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. સ્ટેન્ડિંગ કમિટી કોન્ફરન્સ રૂમમાં યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં સફાઈ કર્મચારીઓનું પુષ્પો અર્પણ કરી અને મીઠાઈ ખવડાવી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને ફટાકડા ફોડી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
આ પ્રસંગે અમદાવાદના મેયર હિતેશભાઈ બારોટ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશભાઈ પટેલ, ડેપ્યુટી મેયર અંજુબેન શાહ, શાસક પક્ષના નેતા જશુભાઈ ઠાકોર સહિતના પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તમામે સફાઈ કર્મચારીઓની કામગીરીને બિરદાવી હતી.
મેયર હિતેશભાઈ બારોટે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરને સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ બનાવવાનો જે નિર્ધાર કરવામાં આવ્યો હતો તે આજે રાષ્ટ્રીય એવોર્ડના સ્વરૂપે સાકાર થયો છે. આ સન્માનનો સંપૂર્ણ શ્રેય AMCના સફાઈ કર્મચારીઓ, તેમના ઉપરી અધિકારીઓ, ચૂંટાયેલા પદાધિકારીઓ અને શહેરના નાગરિકોને જાય છે. સફાઈ કર્મચારીઓની સતત મહેનત, અધિકારીઓનું માર્ગદર્શન અને નાગરિકોનો સહયોગ આ સફળતાનો પાયો છે.
અમદાવાદે સાણંદને સ્વચ્છતાનું માર્ગદર્શન આપ્યું
આ સિદ્ધિમાં અમદાવાદે મેન્ટર સિટી તરીકે મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. અમદાવાદ દ્વારા સાણંદ સહિત ગુજરાતનાં અન્ય શહેરોને કચરાનું વર્ગીકરણ, ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન, વપરાયેલા પાણીનું વ્યવસ્થાપન અને સફાઈ કર્મચારીઓના કલ્યાણ જેવા ક્ષેત્રોમાં ટેકનિકલ માર્ગદર્શન અને સહયોગ આપવામાં આવ્યો હતો. આ સહયોગના પરિણામે અમદાવાદ અને સાણંદની જોડીએ રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે.
રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે મેયરે એવોર્ડ સ્વીકાર્યો
ઉલ્લેખનીય છે કે નવી દિલ્હીમાં યોજાયેલા રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ સમારોહમાં મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે અમદાવાદના મેયર હિતેશભાઈ બારોટે આ એવોર્ડ સ્વીકાર્યો હતો. આ પ્રસંગે ગુજરાત સરકારના મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ, શહેરી વિકાસ રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલા સહિત AMCના પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
સ્વચ્છતાનું રાષ્ટ્રીય સન્માન જાળવવા નાગરિકોને અપીલ
મેયર હિતેશભાઈ બારોટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ એવોર્ડ મેળવવો જેટલો મહત્ત્વનો છે તેટલો જ તેને જાળવી રાખવો પણ જરૂરી છે. સફાઈ કર્મચારીઓની સાથે નાગરિકોએ પણ સ્વચ્છતા અભિયાનમાં સક્રિય ભાગ લેવો જોઈએ. કચરાનું યોગ્ય વર્ગીકરણ કરવું અને જાહેર સ્થળોએ ગંદકી ન ફેલાવવી જોઈએ. સૌના સહિયારા પ્રયાસોથી અમદાવાદને આગામી વર્ષોમાં પણ સ્વચ્છ, સુંદર અને સ્વસ્થ શહેર તરીકે જાળવી રાખી શકાય છે.
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