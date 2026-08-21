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અમદાવાદ: AMCના હોલ-પાર્ટી પ્લોટ બુકિંગની વ્યવસ્થા સરળ બનશે, કંકોતરી વગર આધારકાર્ડથી જ બુક થશે

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના હોલ-પાર્ટી પ્લોટનું બુકિંગ અને ડેકોરેશનની વ્યવસ્થા હવે વધુ સરળ બનશે.

AMCના હોલ-પાર્ટી પ્લોટ બુકિંગની વ્યવસ્થા સરળ બનશે
AMCના હોલ-પાર્ટી પ્લોટ બુકિંગની વ્યવસ્થા સરળ બનશે (x.com/AmdavadAMC)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2026 at 8:00 AM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના હોલ-પાર્ટી પ્લોટનું બુકિંગ અને ડેકોરેશનની વ્યવસ્થા હવે વધુ સરળ બનશે. વર-વધૂ અને માતા-પિતાના આધાર કાર્ડના આધારે જ લગ્ન પ્રસંગ માટે હોલનું બુકિંગ થઇ શકશે, આમંત્રણ પત્રિકાની જરૂર નહીં પડે. હોલ-પાર્ટી પ્લોટના ડેકોરેશન માટે AMC દ્વારા નવી પોલિસી તૈયાર કરવામાં આવશે.

લગ્ન પ્રસંગ માટે સરળતાથી AMCનો હોલ મળશે

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક યોજાઈ હતી જેમાં શહેરના વિવિધ વિકાસલક્ષી કામો તેમજ મહાનગરપાલિકાને લગતા મહત્વના વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા-વિચારણા કરવામાં આવી હતી.

આ પ્રસંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, કોર્પોરેશનના હોલના બુકિંગ અંગેનો મુદ્દો સ્ટેન્ડિંગ કમિટી સમક્ષ આવ્યો હતો. હાલમાં લગ્નના હેતુથી કોર્પોરેશનનો હોલ બુક કરાવવા જતા નાગરિકો પાસેથી વર-વધૂના આધાર કાર્ડ, વર-વધૂના માતા-પિતાના આધાર કાર્ડ ઉપરાંત લગ્નની આમંત્રણ પત્રિકા પણ માંગવામાં આવતી હતી, જેના કારણે બુકિંગમાં મુશ્કેલી ઊભી થતી હતી. આ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં સૂચના આપવામાં આવી છે કે હોલના બુકિંગ સમયે લગ્નની આમંત્રણ પત્રિકા માંગવામાં ન આવે. માત્ર વર-વધૂ તથા તેમના માતા-પિતાના આધાર કાર્ડના આધારે લગ્ન માટે હોલનું બુકિંગ કરી આપવામાં આવે.

AMCના હોલ-પાર્ટી પ્લોટ બુકિંગની વ્યવસ્થા સરળ બનશે (ETV Bharat Gujarat)

વધુમાં ચેરમેનએ જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2018માં કોર્પોરેશનના હોલમાં લગ્ન સહિતના પ્રસંગો માટે ખાનગી ડેકોરેશન કોન્ટ્રાક્ટરોને કામગીરી સોંપવામાં આવતી હતી. આ કોન્ટ્રાક્ટરો હોલની સારસંભાળ, સુરક્ષા, મેઇન્ટેનન્સ, વીજળી સહિતના ખર્ચની જવાબદારી સંભાળતા હતા અને તેના બદલામાં હોલમાં યોજાતા પ્રસંગોનું ડેકોરેશન કરતા હતા. આ વ્યવસ્થાથી કોર્પોરેશનને આશરે વાર્ષિક રૂ. 10 કરોડની આવક થતી હતી.

હાલમાં કોર્પોરેશનના હોલ અને પાર્ટી પ્લોટના સિક્યોરિટી, લાઇટ, ઇજનેર અને સફાઈ સહિતની વિવિધ કામગીરી પાછળ આશરે વાર્ષિક રૂ. 40 કરોડનો ખર્ચ થાય છે. વર્ષ 2018થી અગાઉની ડેકોરેશન કોન્ટ્રાક્ટની વ્યવસ્થા બંધ કરવામાં આવી હતી. હવે કોર્પોરેશન અને જાહેર જનતા બંનેને લાભ થાય તે હેતુથી હોલ અને પાર્ટી પ્લોટના ડેકોરેશન માટે નવી પોલિસી લાવવાની વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. આ અંતર્ગત ત્રણ પ્રકારના પેકેજ તૈયાર કરવામાં આવશે. ડેકોરેશનની કામગીરી માટે કોન્ટ્રાક્ટરો પાસેથી પ્રારંભિક માહિતી મંગાવવામાં આવી છે.

અમદાવાદમાં 2.10 લાખ સ્ટ્રીટ લાઇટ લગાવવામાં આવી

શહેરની સ્ટ્રીટ લાઇટ અંગે ચેરમેનએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરમાં આશરે 2.10 લાખ સ્ટ્રીટ લાઇટ્સ લગાવવામાં આવી છે. હાલમાં ઘણી સ્ટ્રીટ લાઇટ્સ ધીમી અથવા પીળી પડી જતી હોવા છતાં ફરિયાદ મળ્યા બાદ જ તેને બદલવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. આ વ્યવસ્થામાં સુધારો લાવવા માટે શહેરમાં કેટલા સ્ટ્રીટ લાઇટના પોલ છે, તે ક્યારે લગાવવામાં આવ્યા છે અને તેમની આયુષ્ય અવધિ કેટલી છે તેની વિગતો અને માહિતી એકત્રિત કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

આ ઉપરાંત આગામી વર્ષમાં શિડ્યુલ ઓફ મેઇન્ટેનેન્સનાં આધારે શહેરની તમામ સ્ટ્રીટ લાઇટ્સ તબક્કાવાર બદલવાની દિશામાં આનુસંગિક કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવેલી છે. સ્ટ્રીટ લાઇટ અંગે ફરિયાદ આવે તેની રાહ જોયા વગર લાઇટનો પ્રકાશ ઓછો થાય તે પહેલા જરૂરી લાઇટ્સને સમયસર બદલવા માટે ઓટો-મોડ સિસ્ટમ વિકસાવવાની શક્યતા અંગે પણ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

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