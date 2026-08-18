AMCના ફૂડ વિભાગ દ્વારા શહેરની શાળાઓમાં ચેકિંગ, સેન્ટ ઝેવિયર્સની કેન્ટીનમાં ગંદકી જોવા મળતા સીલ
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના ફૂડ વિભાગ દ્વારા શહેરની શાળાઓમાં આવેલી કેન્ટીનો સામે સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
Published : August 18, 2026 at 9:00 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના ફૂડ વિભાગ દ્વારા શહેરની શાળાઓમાં આવેલી કેન્ટીનો સામે સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આ દરમિયાન નારણપુરા સ્થિત સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલની કેન્ટીનમાં ભારે ગંદકી, શાકભાજી પર ફૂગ અને એક્સપાયર્ડ ખાદ્ય પદાર્થો મળી આવતા કેન્ટિનને સીલ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, શહેરમાં મચ્છરજન્ય રોગચાળાને અટકાવવા બાંધકામ સાઇટો, હોસ્પિટલ અને સ્કૂલ કેમ્પસમાં પણ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
અમદાવાદની સ્કૂલોની કેન્ટીનમાં ચેકિંગ
અમદાવાદની શાળાઓની કેન્ટીનમાં ફૂડ વિભાગ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. શહેરની 6 શાળામાં ચકાસણી કરાઇ હતી જેમાં નારણપુરા સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલમાં ગંદકી જોવા મળી હતી અને શાકભાજી પર ફૂગ વળી ગઇ હતી જ્યારે કેટલીક વસ્તુઓ એક્સપાયર્ડ થઇ ગઇ હતી. આ કારણે સ્કૂલની કેન્ટીનને સીલ કરવામાં આવી હતી.
આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. તેજસ શાહે જણાવ્યું હતું કે, નાગરિકોને ગુણવત્તાયુક્ત અને સલામત ખાદ્ય પદાર્થો મળી રહે તથા ગ્રાહકો સાથે છેતરપિંડી ન થયા તે હેતુથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફૂડ વિભાગ દ્વારા શહેરના ખાદ્ય ધંધાકીય એકમો ખાતે સઘન ચેકિંગ અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ કાર્યવાહી દરમિયાન શ્રી જય જલારામ ખમણ હાઉસ, ઇસનપુર ખાતે કુકિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા તેલનું Total Polar Compounds (TPC) ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન તેલમાં TPCનું પ્રમાણ FSSAI દ્વારા નિર્ધારિત 25%ની મહત્તમ મર્યાદા કરતાં વધુ 39.5 હોવાનું જણાયું હતું. FSSAIના નિયમો મુજબ 25%થી વધુ TPC ધરાવતું વપરાયેલ વેજિટેબલ ઓઈલ/ફેટ ખાદ્ય પદાર્થો બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય નહીં. વારંવાર તેલ ગરમ કરવાથી તેમાં ઓક્સિડેશન, હાઇડ્રોલિસિસ અને અન્ય પ્રક્રિયાઓને કારણે TPC સહિતના હાનિકારક સંયોજનોનું પ્રમાણ વધે છે.
AMC દ્વારા શહેરના તમામ હોટેલ, રેસ્ટોરન્ટ, ફાસ્ટ-ફૂડ સેન્ટર, કેટરર્સ, નાસ્તાની દુકાનો તથા અન્ય ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટર્સને સ્પષ્ટપણે સૂચના આપવામાં આવે છે કે:-
(1) કુકિંગ ઓઈલનો વારંવાર ઉપયોગ ટાળવો.
(2) TPC 25%થી વધુ હોય તેવું તેલ ખાદ્ય ઉપયોગમાં ન લેવું.
(3) વપરાયેલ કુકિંગ ઓઈલને ખાદ્ય ચેઇનમાં ફરી પ્રવેશ ન મળે તે સુનિશ્ચિત કરવું.
(4) વપરાયેલ તેલનો યોગ્ય રીતે નિકાલ કરવો અને જરૂરી હોય ત્યાં અધિકૃત UCO collection એજન્સીને સોપવું.
આ ઉપરાંત ફૂડ વિભાગ દ્વારા ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ-2006 અન્વયે નીચે મુજબની સ્કૂલોની કેન્ટીનની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી.
(1) પોદાર ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલ કેન્ટીન, ચાંદખેડા, અમદાવાદ.
(2) એશીયન ગ્લોબલ સ્કુલ કેન્ટીન, ચાંદખેડા, અમદાવાદ.
(3) અદાણી ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલ કેન્ટીન, મકરબા, સરખેજ, અમદાવાદ.
(4) ઉદગમ સ્કુલ કેન્ટીન, થલતેજ ચાર રસ્તા પાસે, અમદાવાદ.
અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશનના ફુડ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા આવનાર સમયમાં શહેરમાં આવેલ સ્કુલ કેન્ટીનો, કોલેજ કેન્ટીનો, હોસ્પિટલ કેન્ટીનો, હોસ્ટેલ કેન્ટીનોની સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. તપાસ દરમ્યાન દરમ્યાન FSSAI અંતર્ગતના લાયસન્સ વગર ધંધો કરતી કેન્ટીનો કે નિયમોનું પાલન ન કરતી કેન્ટીનો મળી આવશે તો તેમની સામે FSSA / GPMC એક્ટ અંતર્ગત કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
બાંધકામ સાઇટ અને હોસ્પિટલમાં પણ ચેકિંગ, 171 એકમોને નોટિસ
અમદાવાદમાં વરસાદી સિઝન બાદ મચ્છરજન્ય રોગચાળો વકરવાની ભિતી જોવા મળી રહી છે ત્યારે AMCનું આરોગ્ય વિભાગ હરકતમાં આવ્યું છે. શહેરમાં બાંધકામ સાઇટ, સ્કૂલ કેમ્પસ અને હોસ્પિટલમાં ચેકિંગ હાથ ધરાયું હતું અને મચ્છરના બ્રિડીગ મળતા એકમને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે.
હેલ્થ ઓફિસર ડૉક્ટર ભાવિન સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, મચ્છરજન્ય રોગચાળાને અટકાવવા માટે કોર્પોરેશન દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. દરેક ઝોનમાં વેક્ટરબોર્ન ડિસીઝ કંટ્રોલ શાખાની ટીમ દ્વારા ચેકીંગ કરવામાં આવ્યું. શહેરની કોર્મશિયલ, બાંધકામ સાઇટ અને હોસ્પિટલમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. 632 એકમ ચેક કરવામાં આવ્યા જેમાંથી 171 એકમોને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. 632 એકમ પૈકી 122 એકમમાં બ્રિડીંગ મળ્યા હતા. ઇન્ડિયા કોલોની વોર્ડમાં આવેલા દેવાંશી આર્કેડને સીલ કરવામાં આવી છે.
AMC દ્વારા દંડ ફટકારાયો
વસ્ત્રાલ - હેલ્થ હોસ્પિટલ, 20 હજાર દંડ
સૈજપુર - ચૌધરી હોસ્પિટલ - 10 હજાર દંડ
નિકોલ - દેવસ્ય ઇન્ટ. હોસ્પિટલ - 5 હજાર દંડ
સરદાનગર ૧ એમ એમ સિંધી નર્સિંગ કોલેજ -5 હજાર દંડ
શાહિબાગ - રાજસ્થાન હોસ્પિટલ - 5 હજાર દંડ
ચાંદલોડિયા - સલીન હોસ્પિટલ - 5 હજાર દંડ
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