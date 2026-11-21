અમદાવાદમાં EWS આવાસ યોજનાના મકાનોનો ડ્રો: માત્ર રૂ. 3.30 લાખમાં 1BHK મળશે, જાણો અરજી કરવાની પ્રક્રિયા
અમદાવાદમાં EWS યોજના હેઠળ 434 ખાલી આવાસો માટે અરજીની તક આપવામાં આવી, ઓઢવમાં 100 અને નાના ચિલોડામાં 64 આવાસો ખાલી.
Published : November 21, 2026 at 8:52 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 9:00 PM IST
હૈદરાબાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ માટેની EWS આવાસ યોજના હેઠળ વિવિધ વિસ્તારોમાં ખાલી રહેલા 434 મકાનો માટે અરજી કરવાની તક આપવામાં આવી છે. આ મકાનો ફેઝ 4, 5, 6, 7 અને 11ની યોજનાઓમાં છે. તેમાં ઓઢવમાં સૌથી વધુ 100 અને નાના ચિલોડામાં 64 મકાનો ખાલી દર્શાવાયા છે. બંને સ્થળના મકાનો મળીને કુલ ખાલી આવાસોના આશરે 38 ટકા થાય છે.
આ યોજનામાં આવાસની દર્શાવેલી કિંમત રૂ. 3 લાખ છે. પરંતુ આ રકમને જ અંતિમ ચૂકવણી માની લેવી યોગ્ય નથી. બુકલેટ પ્રમાણે મકાન સાથે રૂ. 30,000 મેન્ટેનન્સ ડિપોઝિટ અલગથી ભરવાની છે. આ ઉપરાંત દસ્તાવેજ, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, રજિસ્ટ્રેશન અને કાયદાકીય પ્રક્રિયાના અન્ય ખર્ચ લાભાર્થીએ ઉઠાવવાના થઈ શકે છે. અરજી કરતી વખતે રૂ. 7,500 ડિપોઝિટ પણ ભરવાની છે. આ ડિપોઝિટ અંતિમ કિંમતમાં કેવી રીતે ગણાશે અને રૂ. 3 લાખની કિંમતમાં કઈ સરકારી સહાયનો સમાવેશ છે તેની AMC પાસેથી ખાતરી કર્યા પછી જ કુલ ખર્ચ અંગે નિર્ણય લેવો જોઈએ.
યોજનામાં કેટલાં અને ક્યાં મકાનો ખાલી?
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ બુકલેટના આંકડા મુજબ કુલ 18 સ્થળો છે. ત્યાં બાંધવામાં આવેલા આવાસોની સંખ્યા 13,243 અને ઉપલબ્ધ ખાલી આવાસોની સંખ્યા 434 છે. આ ખાલી મકાનો અમદાવાદના દક્ષિણ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, પૂર્વ અને ઉત્તર-પશ્ચિમ વિસ્તારોમાં આવેલા છે.
સ્થળવાર ખાલી મકાનો
આ આંકડા બતાવે છે કે ખાલી આવાસો તમામ વિસ્તારોમાં સરખા પ્રમાણમાં વહેંચાયેલા નથી. ઓઢવ અને નાના ચિલોડામાં મળીને 164 આવાસ છે, જ્યારે કેટલાક સ્થળોએ માત્ર એકથી ચાર આવાસ ઉપલબ્ધ દર્શાવાયા છે.
અરજી કરતી વખતે સ્થળોની પસંદગી ખૂબ વિચારપૂર્વક કરવી જરૂરી છે. કોઈ વિસ્તારમાં ખાલી મકાનોની સંખ્યા વધુ હોવાનો અર્થ એ નથી કે અરજદારને ત્યાં મકાન મળવાની ખાતરી છે. કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ ડ્રો અને પાત્રતા ચકાસણી પછી જ ફાળવણી થશે. વધુમાં, બુકલેટમાં જણાવ્યા મુજબ પસંદ કરેલા સ્થળે પણ કોઈપણ માળનું મકાન ફાળવાઈ શકે છે; ચોક્કસ માળ પસંદ કરવાનો હક આપેલો નથી.
મકાનનું કદ અને દર્શાવેલી કિંમત
બુકલેટ મુજબ આવાસનો કાર્પેટ વિસ્તાર આશરે 28 ચોરસ મીટર એટલે કે 33.48 ચોરસ વાર છે. બિલ્ટ-અપ વિસ્તાર 33થી 35 ચોરસ મીટર, એટલે આશરે 39.45થી 41.84 ચોરસ વાર દર્શાવાયો છે.
મકાનની દર્શાવેલી કિંમત રૂ. 3 લાખ છે. બુકલેટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જમીનની કિંમત લીધા વિના અને લાભાર્થીને મળતી કેન્દ્ર તથા રાજ્ય સરકારની સહાયને ધ્યાનમાં લીધા પછી આ કિંમત નક્કી કરવામાં આવી છે.
બુકલેટ પ્રમાણે:
- અરજી સાથે રૂ. 7,500 ડિપોઝિટ ભરવાની છે.
- મકાનનો કબજો લેતી વખતે રૂ. 30,000 મેન્ટેનન્સ ડિપોઝિટ અલગથી ભરવાની છે.
- સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને રજિસ્ટ્રેશનનો ખર્ચ લાભાર્થીએ ભરવાનો છે.
- અન્ય કાયદાકીય અથવા આનુષંગિક ખર્ચ પણ લાભાર્થીના ભાગે આવી શકે છે.
- લોન લેવી હોય તો તેની પ્રક્રિયા અને ખર્ચ લાભાર્થીએ સંભાળવાનો છે.
ચુકવણી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?
બુકલેટ મુજબ અરજી કરતી વખતે રૂ. 7,500 જમા કરાવવાના છે. ડ્રોમાં સફળ થયા પછી AMC સૂચવે ત્યારે મકાનની કુલ કિંમતના ઓછામાં ઓછા 20 ટકા ચૂકવવાના રહેશે. આ રકમ ત્રણ મહિનાની અંદર ભરવાની શરત છે. ત્યારબાદ બાકીના 80 ટકા દસ સમાન હપ્તામાં, આશરે એક વર્ષ દરમિયાન ચૂકવવાના રહેશે.
છેલ્લો હપ્તો ભરતી વખતે મેન્ટેનન્સ ડિપોઝિટ અને અન્ય ચાર્જ પણ ભરવાના છે. સંપૂર્ણ કિંમત ચૂકવાઈ જાય અને દસ્તાવેજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય ત્યાર પછી જ આવાસનો કબજો આપવામાં આવશે.
બુકલેટમાં જણાવાયું છે કે કબજો આપવાની પ્રક્રિયા શરૂ થયા પછી વધુમાં વધુ છ મહિનામાં સંપૂર્ણ નાણાં ભરવામાં ન આવે તો ફાળવાયેલું મકાન રદ થઈ શકે છે.
લોન અંગે શું જાણવું?
AMCએ લોન અપાવવાની જવાબદારી લીધી નથી. અરજદાર બેંક અથવા નાણાકીય સંસ્થામાંથી લોન મેળવવા માગે તો તેની અરજી, જરૂરી કાગળો અને ખર્ચ પોતે જ સંભાળવાના રહેશે. બુકલેટમાં AMC દ્વારા પેનલમાં લેવામાં આવેલી બેંકો પાસેથી લોન લેતી વખતે ટ્રાઇપાર્ટી એગ્રીમેન્ટ કરવાની વાત છે.
કોણ અરજી કરી શકે?
બુકલેટમાં આપેલી શરતો મુજબ પરિવારની કુલ વાર્ષિક આવક રૂ. 3 લાખથી વધુ ન હોવી જોઈએ. અહીં પરિવારનો અર્થ અરજદાર, પતિ અથવા પત્ની અને તેમનાં અપરિણીત બાળકો એવો આપવામાં આવ્યો છે.
પરિવારના પુખ્ત સભ્યના નામે ભારતમાં ક્યાંય પાકું રહેણાંક મકાન અથવા જમીનનો પ્લોટ ન હોવો જોઈએ. મકાન કે પ્લોટની માલિકી અંગે ખોટી માહિતી આપ્યાનું જણાય તો ફાળવણી રદ થઈ શકે છે અને જમા કરેલી ડિપોઝિટ જપ્ત થઈ શકે છે.
અરજદારની ઉંમર અરજી કરવાની અંતિમ તારીખે ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષ પૂર્ણ હોવી જોઈએ. એક વ્યક્તિ માત્ર એક જ અરજી કરી શકે છે અને એક પરિવારને એક જ આવાસ મળવાપાત્ર છે.
સંસ્થા, પેઢી, ટ્રસ્ટ, HUF અથવા કંપનીના નામે અરજી કરી શકાતી નથી. પતિ-પત્ની અલગ-અલગ રીતે અથવા સંયુક્ત અરજદાર તરીકે અરજી કરી શકશે નહીં. જોકે આવાસ ફાળવાઈ જાય પછી દસ્તાવેજ પતિ અને પત્નીના સંયુક્ત નામે કરાવવાનો ઉલ્લેખ છે.
અનામત અને દિવ્યાંગ અરજદારો માટેની જોગવાઈ
બુકલેટમાં અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને સામાજિક તથા આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ માટે અનામતનો ઉલ્લેખ છે. દિવ્યાંગજનો માટે 5 ટકા આડી અનામત દર્શાવાઈ છે. આ માટે 40 ટકા કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા અંગે સિવિલ સર્જનનું પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે.
જાતિ પ્રમાણપત્ર ગુજરાત રાજ્યના સક્ષમ અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલું હોવું જોઈએ. બુકલેટ મુજબ અન્ય રાજ્યનું જાતિ પ્રમાણપત્ર સીધું સ્વીકાર્ય નથી.
જો કોઈ અનામત વર્ગમાં પૂરતી અરજીઓ ન મળે તો બુકલેટ મુજબ ખાલી રહેલો ક્વોટા બીજી અનામત કેટેગરીમાં ફેરવાઈ શકે છે. ત્યાં પણ પૂરતી અરજી ન હોય તો તે જગ્યા સામાન્ય કેટેગરીમાં ફેરવવાનો અધિકાર AMC પાસે છે.
અરજી સાથે કયા દસ્તાવેજો જોઈએ?
- અરજદારના બેંક ખાતાનો કેન્સલ ચેક અથવા પાસબુકના પ્રથમ પાનાની નકલ
- અરજદારનું આધાર કાર્ડ
- લાગુ પડે ત્યાં પતિ અથવા પત્નીનું આધાર કાર્ડ
- પરિવારના તમામ સભ્યોનાં આધાર કાર્ડની નકલ
- રહેઠાણના સરનામાનો પુરાવો
- આવકનો પુરાવો
- અનામત કેટેગરી માટે ગુજરાત રાજ્યનું માન્ય જાતિ પ્રમાણપત્ર
- દિવ્યાંગતાનો લાભ માગતા અરજદાર માટે 40 ટકા કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતાનું સિવિલ સર્જનનું પ્રમાણપત્ર
- વય અંગે જરૂર પડે તો જન્મનો દાખલો અથવા શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર
અરજીની છેલ્લી તારીખ અને ઓનલાઈન પ્રક્રિયા
બુકલેટમાં ઓનલાઈન અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 3 જાન્યુઆરી 2027 દર્શાવાઈ છે. આ તારીખ પછી અરજી સ્વીકારવામાં નહીં આવે એવો ઉલ્લેખ પણ છે. જોકે તારીખમાં ફેરફાર અથવા સમયમર્યાદા વધારાની શક્યતા જાણવા માટે AMCની તાજી સૂચના તપાસવી જરૂરી છે.
બુકલેટ પ્રમાણે અરજી AMCની વેબસાઇટ પર ભરવાની છે. ડ્રો અંગેની માહિતી અરજીમાં આપેલા પ્રથમ મોબાઇલ નંબર પર SMS દ્વારા મોકલવાનો ઉલ્લેખ છે.
ડ્રો પછી પણ પાત્રતા તપાસાશે
મકાનોની ફાળવણી કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ ડ્રો દ્વારા થવાની છે. પરંતુ ડ્રોમાં નામ આવે એટલે મકાનનો હક તરત જ પાકો થઈ જતો નથી. AMC અરજદારની પાત્રતા, આવક, પરિવારની વિગતો અને દસ્તાવેજોની તપાસ કરશે.
ડ્રોમાં મકાન ન મળે તો અરજી સાથે ભરેલી ડિપોઝિટ બેંક ખાતામાં વ્યાજ વિના પરત કરવાની જોગવાઈ દર્શાવવામાં આવી છે.
PMAYના અગાઉના લાભ અને CLSS અંગેનો મુદ્દો
બુકલેટમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (PMAY)ના ચાર ઘટકનો ઉલ્લેખ છે: AHP, BLC, CLSS અને ISSR. લખાણ મુજબ આ ચાર ઘટકોમાંથી કોઈ એક હેઠળ અગાઉ લાભ લીધો હોય તો આ ફાળવણી માટેની પાત્રતા પર અસર થઈ શકે છે.
પરંતુ બુકલેટમાં એવી અલગ નોંધ પણ છે કે આ આવાસ PMAY હેઠળ ફાળવાતો હોવાથી આ આવાસ માટે બેંક અથવા નાણાકીય સંસ્થા મારફતે CLSS સહાય મળવાપાત્ર નથી.
કબજો, દસ્તાવેજ અને મકાનના ઉપયોગની શરતો
આવાસની સંપૂર્ણ કિંમત ભરાઈ જાય અને દસ્તાવેજી પ્રક્રિયા પૂરી થાય ત્યાર પછી જ કબજો આપવામાં આવશે. બુકલેટ મુજબ દસ્તાવેજ પતિ અને પત્નીના સંયુક્ત નામે કરાવવાનો છે.
કબજો મળ્યા પછી છ મહિનાની અંદર મકાનનો રહેઠાણ માટે ઉપયોગ શરૂ કરવો પડશે. મકાનનો ઉપયોગ અન્ય તૃતીય વ્યક્તિને આપવા અથવા તેને ભાડે આપવાની મનાઈ છે.
બુકલેટ મુજબ ફાળવણીના સાત વર્ષ સુધી મકાન અન્ય વ્યક્તિને તબદીલ કે ભાડે આપી શકાશે નહીં. આ ઉપરાંત કબજો મળ્યા પછી અંદરની કે બહારની દિવાલો અને મકાનના માળખામાં ફેરફાર કરવાની પણ મનાઈ છે.
મેન્ટેનન્સ કોની જવાબદારી?
યોજનાના લાભાર્થીઓએ AMC દ્વારા નિયુક્ત NGOની મદદથી આવાસ એસોસિયેશન રચવાનું છે. એસોસિયેશન રચાયા પછી પાણી પુરવઠો, ગટર, સ્ટ્રીટલાઇટ, રસ્તા, લિફ્ટ અને અન્ય સામાન્ય સુવિધાઓની જાળવણી એસોસિયેશન સંભાળશે.
મકાન સાથે વસૂલવામાં આવતી રૂ. 30,000 મેન્ટેનન્સ ડિપોઝિટ, AMC દ્વારા સામાન્ય સુવિધાઓ એસોસિયેશનને સોંપવામાં આવે ત્યારે તેના ખાતામાં જમા કરવાની જોગવાઈ છે.
ULC લાભાર્થીઓ માટે ખાસ પ્રક્રિયા
શહેરી જમીન ટોચમર્યાદા (ULC) હેઠળ પાત્રતા ધરાવતા કેટલાક લાભાર્થીઓને પ્રાથમિકતા પ્રમાણપત્રના આધારે આવાસ ફાળવણીમાં અગ્રતા મળી શકે છે. આ માટે સક્ષમ અધિકારી અથવા શહેરી જમીન ટોચમર્યાદાની કચેરીના નાયબ કલેક્ટર પાસેથી પ્રાથમિકતા પ્રમાણપત્ર લેવાનું રહેશે.
બુકલેટમાં ઓનલાઈન અરજી કર્યા પછી અરજીપત્રક અને પ્રાથમિકતા પ્રમાણપત્ર AMCની એસ્ટેટ હાઉસિંગ સેલ કચેરીમાં જમા કરાવવાની સૂચના છે. દસ્તાવેજ અરજીની છેલ્લી તારીખથી દસ દિવસમાં, જાહેર રજાઓ સિવાય અને ઓફિસ સમય દરમિયાન જમા કરાવવાના છે.
અરજી પહેલાં અરજદારે શું તપાસવું?
- પરિવારની કુલ વાર્ષિક આવક રૂ. 3 લાખની મર્યાદામાં આવે છે કે નહીં?
- પરિવારના પુખ્ત સભ્યોના નામે ભારતમાં અન્યત્ર મકાન અથવા પ્લોટ છે કે નહીં?
- આવક, જાતિ અથવા દિવ્યાંગતાના પ્રમાણપત્રો યોગ્ય સત્તાધિકારી પાસેથી મેળવેલા છે કે નહીં?
- રૂ. 7,500 અરજી ડિપોઝિટ ઉપરાંત 20 ટકા અને પછીના હપ્તા ભરવાની ક્ષમતા છે કે નહીં?
- રૂ. 30,000 મેન્ટેનન્સ ડિપોઝિટ અને દસ્તાવેજી ખર્ચ માટે અલગથી નાણાં ઉપલબ્ધ છે કે નહીં?
- પસંદ કરેલા સ્થળે આવાસોની સંખ્યા અને આસપાસની સુવિધાઓ શું છે?
- કોઈપણ માળનું મકાન સ્વીકારવાની તૈયારી છે કે નહીં?
- આવાસ મળ્યા પછી છ મહિનામાં ત્યાં રહેવાનું શરૂ કરી શકાશે કે નહીં?
- સાત વર્ષ સુધી મકાન વેચી કે ભાડે આપી શકાશે નહીં એ શરત સ્વીકાર્ય છે કે નહીં?
- અગાઉ PMAYના કોઈ ઘટક હેઠળ સહાય લીધી હોય તો તેનાથી પાત્રતા પર અસર થાય છે કે નહીં?
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ડિસક્લેમર - યોજનાની માહિતી સાથે જોડાયેલી કેટલીક વિગતો મૂળ બુકલેટના ગુજરાતી OCR લખાણમાંથી લેવામાં આવી છે. અરજીની અંતિમ તારીખ પ્રકાશન પહેલાં સત્તાવાર AMC નોટિસ અથવા અરજી પોર્ટલ પરથી તપાસવી જરૂરી છે. બુકલેટમાં દર્શાવેલ તારીખ મુજબ અરજીની છેલ્લી તારીખ 3 જાન્યુઆરી 2027 દર્શાવવામાં આવી છે. જોકે, નવીનતમ ફેરફાર કે સમયમર્યાદા વધારાની પુષ્ટિ સત્તાવાર પોર્ટલ પરથી કરવી.
અરજી પોર્ટલ: https://housingapplicationform.ahmedabadcity.gov.in/
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