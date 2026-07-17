અમદાવાદ: અમરાઈવાડીમાં AMCની મોટી કાર્યવાહી, 1500 કિલો નાશ્તાનું વેચાણ સ્થગિત
અંદાજે 75,000 પેકેટ, એટલે કે 1,500 કિલોગ્રામ નાશ્તાનું વેચાણ સ્થગિત કરવામાં આવ્યું છે અને તેની અંદાજિત કિંમત 3,75,000 રૂપિયા જણાવાઈ છે.
Published : July 17, 2026 at 9:00 PM IST
અમદાવાદ : અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં નાશ્તાના એકમ સામે AMC ફૂડ વિભાગે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બાપુનગર વિસ્તારમાંથી લેવાયેલા “બચ્ચો કા પાસ્તા” સ્નેક્સ પેકેટના નમૂનામાં ઓઇલ સોલ્યુબલ ડાઈનો ઉપયોગ થયેલો હોવાનું Public Health Laboratoryની તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું. આ પછી અંદાજે 1,500 કિલો સ્નેક્સનું વેચાણ સ્થગિત કરવામાં આવ્યું છે અને એકમ સીલ કરવામાં આવ્યો છે. કુલ 7 નમૂનાઓ તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આરોગ્ય વિભાગના ફૂડ વિભાગ દ્વારા નિયમિત ખાદ્ય સુરક્ષા તપાસ દરમિયાન બાપુનગર વિસ્તારમાંથી “બચ્ચો કા પાસ્તા” નામના સ્નેક્સ પેકેટનો નમૂનો લેવામાં આવ્યો હતો. Public Health Laboratory ખાતે થયેલી તપાસમાં આ નમૂનામાં ઓઇલ સોલ્યુબલ ડાઈનો ઉપયોગ થયેલો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું, જે ખાદ્ય પદાર્થોમાં પ્રતિબંધિત છે.
આ અંગે સંબંધિત ઉત્પાદક સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી તેમજ Food Safety and Standards Act, 2006 હેઠળ પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
ફૂડ વિભાગ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે કે AMC ફૂડ વિભાગે ઉપરોક્ત એકમમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન વિવિધ પ્રકારના સ્નેક્સનો મોટા પ્રમાણમાં જથ્થો મળી આવ્યો હતો. પ્રાથમિક તપાસના આધારે આ જથ્થો પણ સબસ્ટાન્ડર્ડ/અસુરક્ષિત (Sub-standard / Unsafe) હોવાની સંભાવના જણાતા વેચાણ માટે રાખવામાં આવેલા અંદાજે 75,000 સ્નેક્સ પેકેટ, એટલે કે આશરે 1,500 કિલોગ્રામનો જથ્થો વેચાણ માટે સ્થગિત (Stop Sale) કરવામાં આવ્યો છે. આ જથ્થાની અંદાજિત કિંમત રૂ. 3,75,000 જેટલી થાય છે.
ઉપરાંત, સંબંધિત એકમને આજ રોજ સીલ કરવામાં આવ્યો છે. તપાસ દરમિયાન નીચે મુજબના કુલ 7 ખાદ્ય નમૂનાઓ વિશ્લેષણ માટે જાહેર આરોગ્ય પ્રયોગશાળામાં મોકલવામાં આવ્યા છે:
- કેચ-અપ કચોરી
- સોયા ચીપ્સ
- બચ્ચો કા પાસ્તા
- બિલુ પોપ કોર્ન
- પાસ્તા કા નાસ્તા
- મસ્તી કી પાઠશાલા
- નમકીન સુગર બોઇલ્ડ કન્ફેક્શનરી – ગ્રીન એપલ
તપાસ દરમિયાન પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ આ ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન ધારીવાલા ફૂડ્સ, સુજાનપુર હાઈવે, સિદ્ધપુર, તા. પાટણ ખાતે આવેલા ઉત્પાદન એકમમાં થતું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તેથી આ ઉત્પાદન એકમ સામે જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા રાજ્ય સરકારના સંબંધિત અધિકારીઓને જાણ કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આરોગ્ય વિભાગના ફૂડ વિભાગ દ્વારા નાગરિકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતા કોઈપણ ખાદ્ય વ્યવસાયી, ઉત્પાદક અથવા વિતરક સામે Food Safety and Standards Act, 2006 તથા GPMC Act હેઠળ કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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