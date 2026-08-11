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AMC હેલ્થ વિભાગની કાર્યવાહી: ચોમાસામાં મચ્છરજન્ય રોગો અટકાવવા 600થી વધુ એકમોમાં તપાસ, લાખોની પેનલ્ટી

ચોમાસાની ઋતુમાં મચ્છરજન્ય રોગો અટકાવવા એએમસી વેક્ટર કંટ્રોલ શાખાએ સઘન તપાસ હાથ ધરી અને કોમર્શિયલ એકમોમાં બ્રીડિંગ મળતાં કાર્યવાહી કરી.

150થી વધુમાં બ્રીડિંગ મળતાં લાખોની પેનલ્ટી
150થી વધુમાં બ્રીડિંગ મળતાં લાખોની પેનલ્ટી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 7:01 PM IST

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અમદાવાદ: AMC ના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ચોમાસા સિઝન દરમિયાન મચ્છરજન્ય રોગચાળો અટકાવવા મોટી કવાયત હાથ ધરાઈ છે. શહેરમાં જાણીતા કોમર્શિયલ એકમોમાં તપાસ કરતાં મચ્છરના બ્રીડિંગ મળતાં એકમો સામે સખ્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સ્ટેડિયમ વિસ્તારની ફોર્ચ્યુન હોટલ સહિત અનેક જગ્યાએ બ્રીડિંગ મળ્યું હતું.

એએમસીના વેક્ટર બોર્ન ડિસીઝ કંટ્રોલ શાખા દ્વારા હાલની ચોમાસાની ઋતુમાં તાજેતરના વરસાદને કારણે મચ્છરજન્ય રોગોની અટકાયતી કામગીરીને વધુ ધનિષ્ઠ બનાવવામાં આવી છે. તેના ભાગરૂપે શહેરના વિવિધ એકમો અને સંસ્થાઓમાં સઘન ઝુંબેશ રૂપે મચ્છરના બ્રીડિંગ અંગેની તપાસ હાથ ધરાઈ રહી છે. વિભાગના તમામ સ્ટાફ દ્વારા શહેરના તમામ ઝોનમાં કોમર્શિયલ સાઇટ્સની તપાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

AMC હેલ્થ વિભાગની મોટી કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)

"શહેરમાં ચોમાસા સિઝન દરમિયાન મચ્છરજન્ય રોગચાળો અટકાવવા કવાયત હાથ ધરાઈ છે. જાણીતા કોમર્શિયલ એકમોમાં તપાસ કરતાં મચ્છરના બ્રીડિંગ મળતાં એકમો સામે પેનલ્ટી વસૂલ કરવામાં આવી છે. 600થી વધુ એકમો તપાસવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી 150થી વધુ કોમર્શિયલ એકમોમાં મચ્છરના બ્રીડિંગ મળી આવ્યા હતા. અંદાજે ચાર લાખથી વધુ રકમની પેનલ્ટી વસૂલ કરાઈ છે." - ડૉ. ભાવીન સોલંકી, ઇન્ચાર્જ MOH, AMC

તા. 10-8-2026ના રોજ દરેક ઝોનની વેક્ટર બોર્ન ડિસીઝ કંટ્રોલ ટીમો દ્વારા શહેરના વિવિધ કોમર્શિયલ એકમોની તપાસ કરવામાં આવી. આ દરમિયાન કુલ 505 એકમો તપાસીને 176 એકમોને નોટિસ બજાવવામાં આવી હતી તેમજ કુલ ₹3,86,900/-નો વહીવટી ચાર્જ વસૂલ કરવામાં આવ્યો હતો.

ચોમાસામાં મચ્છરજન્ય રોગો અટકાવવા 600થી વધુ એકમોમાં તપાસ (Etv Bharat Gujarat)

કેટલાક મુખ્ય એકમો પર વસૂલાયેલી પેનલ્ટી નીચે મુજબ છે:

વિસ્તારએકમપેનલ્ટી
ખાડિયાસુમેલ બિઝનેસ પાર્ક-3₹35,000
બોડકદેવબીનોરી બી સ્ક્વેર થ્રી₹10,000
શાહીબાગરાજસ્થાન સ્કૂલ અને પીએસપી બિલ્ડિંગ₹5,000
થલતેજએક્રોપોલિસ મોલ₹5,000
સ્ટેડિયમફોર્ચ્યુન હોટલ₹5,000
અમરાઇવાડીહ્યુન્ડાઇ શોરૂમ₹5,000
વસ્ત્રાલડી જે ટોયોટા₹5,000

ઓગસ્ટ મહિનામાં શહેરમાં નોંધાયેલા કેસોની વિગતો આ પ્રમાણે છે:

રોગકેસોની સંખ્યા
સાદા મેલેરિયા13
ડેન્ગ્યુ19
ઝાડા-ઊલટી113
કમળો17
ટાઇફોઇડ46

શહેરમાં 2500થી વધુ પાણીના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી 10 અનફિટ આવ્યા હતા.

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TAGGED:

AHMEDABAD DENGUE PREVENTION
MOSQUITO BREEDING PENALTY
VECTOR BORNE DISEASE
MONSOON HEALTH DRIVE
AMC MOSQUITO CONTROL

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