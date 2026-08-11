AMC હેલ્થ વિભાગની કાર્યવાહી: ચોમાસામાં મચ્છરજન્ય રોગો અટકાવવા 600થી વધુ એકમોમાં તપાસ, લાખોની પેનલ્ટી
ચોમાસાની ઋતુમાં મચ્છરજન્ય રોગો અટકાવવા એએમસી વેક્ટર કંટ્રોલ શાખાએ સઘન તપાસ હાથ ધરી અને કોમર્શિયલ એકમોમાં બ્રીડિંગ મળતાં કાર્યવાહી કરી.
Published : August 11, 2026 at 7:01 PM IST
અમદાવાદ: AMC ના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ચોમાસા સિઝન દરમિયાન મચ્છરજન્ય રોગચાળો અટકાવવા મોટી કવાયત હાથ ધરાઈ છે. શહેરમાં જાણીતા કોમર્શિયલ એકમોમાં તપાસ કરતાં મચ્છરના બ્રીડિંગ મળતાં એકમો સામે સખ્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સ્ટેડિયમ વિસ્તારની ફોર્ચ્યુન હોટલ સહિત અનેક જગ્યાએ બ્રીડિંગ મળ્યું હતું.
એએમસીના વેક્ટર બોર્ન ડિસીઝ કંટ્રોલ શાખા દ્વારા હાલની ચોમાસાની ઋતુમાં તાજેતરના વરસાદને કારણે મચ્છરજન્ય રોગોની અટકાયતી કામગીરીને વધુ ધનિષ્ઠ બનાવવામાં આવી છે. તેના ભાગરૂપે શહેરના વિવિધ એકમો અને સંસ્થાઓમાં સઘન ઝુંબેશ રૂપે મચ્છરના બ્રીડિંગ અંગેની તપાસ હાથ ધરાઈ રહી છે. વિભાગના તમામ સ્ટાફ દ્વારા શહેરના તમામ ઝોનમાં કોમર્શિયલ સાઇટ્સની તપાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
"શહેરમાં ચોમાસા સિઝન દરમિયાન મચ્છરજન્ય રોગચાળો અટકાવવા કવાયત હાથ ધરાઈ છે. જાણીતા કોમર્શિયલ એકમોમાં તપાસ કરતાં મચ્છરના બ્રીડિંગ મળતાં એકમો સામે પેનલ્ટી વસૂલ કરવામાં આવી છે. 600થી વધુ એકમો તપાસવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી 150થી વધુ કોમર્શિયલ એકમોમાં મચ્છરના બ્રીડિંગ મળી આવ્યા હતા. અંદાજે ચાર લાખથી વધુ રકમની પેનલ્ટી વસૂલ કરાઈ છે." - ડૉ. ભાવીન સોલંકી, ઇન્ચાર્જ MOH, AMC
તા. 10-8-2026ના રોજ દરેક ઝોનની વેક્ટર બોર્ન ડિસીઝ કંટ્રોલ ટીમો દ્વારા શહેરના વિવિધ કોમર્શિયલ એકમોની તપાસ કરવામાં આવી. આ દરમિયાન કુલ 505 એકમો તપાસીને 176 એકમોને નોટિસ બજાવવામાં આવી હતી તેમજ કુલ ₹3,86,900/-નો વહીવટી ચાર્જ વસૂલ કરવામાં આવ્યો હતો.
કેટલાક મુખ્ય એકમો પર વસૂલાયેલી પેનલ્ટી નીચે મુજબ છે:
|વિસ્તાર
|એકમ
|પેનલ્ટી
|ખાડિયા
|સુમેલ બિઝનેસ પાર્ક-3
|₹35,000
|બોડકદેવ
|બીનોરી બી સ્ક્વેર થ્રી
|₹10,000
|શાહીબાગ
|રાજસ્થાન સ્કૂલ અને પીએસપી બિલ્ડિંગ
|₹5,000
|થલતેજ
|એક્રોપોલિસ મોલ
|₹5,000
|સ્ટેડિયમ
|ફોર્ચ્યુન હોટલ
|₹5,000
|અમરાઇવાડી
|હ્યુન્ડાઇ શોરૂમ
|₹5,000
|વસ્ત્રાલ
|ડી જે ટોયોટા
|₹5,000
ઓગસ્ટ મહિનામાં શહેરમાં નોંધાયેલા કેસોની વિગતો આ પ્રમાણે છે:
|રોગ
|કેસોની સંખ્યા
|સાદા મેલેરિયા
|13
|ડેન્ગ્યુ
|19
|ઝાડા-ઊલટી
|113
|કમળો
|17
|ટાઇફોઇડ
|46
શહેરમાં 2500થી વધુ પાણીના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી 10 અનફિટ આવ્યા હતા.
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