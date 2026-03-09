ETV Bharat / state

AMCના કાઉન્સિલરોની ટર્મ આજે પૂર્ણ થઈ, 5 વર્ષની કામગીરી અને અનુભવો વિશે કાઉન્સિલરો શું બોલ્યા?

અંતિમ દિવસે મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભા મળી હતી. જેમાં તમામ કામોને મંજૂરી આપી મેયર દ્વારા આભાર પ્રગટ કરવામાં આવ્યો.

AMCના કાઉન્સિલરોની ટર્મ આજે પૂર્ણ થઈ
AMCના કાઉન્સિલરોની ટર્મ આજે પૂર્ણ થઈ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 9, 2026 at 9:35 PM IST

|

Updated : March 9, 2026 at 9:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓની ટર્મ આજે પૂર્ણ થઈ છે. અંતિમ દિવસે મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભા મળી હતી. જેમાં તમામ કામોને મંજૂરી આપી મેયર દ્વારા આભાર પ્રગટ કરવામાં આવ્યો. ત્યારે આ પાંચ વર્ષ કાઉન્સલરો માટે કેવા રહ્યા, પોતાના વિસ્તારોમાં પ્રજાની સુવિધા માટે તેમણે કયા-કયા કામો કર્યા તે વિશેના અનુભવો તેમણે ETV ભારત સમક્ષ રજૂ કર્યા હતા.

અમદાવાદના મેયર પ્રતિભાબેન જૈન દ્વારા આગામી ટર્મમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મેયર ચૂંટણીને આવશે તેઓ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો. મેયર પ્રતિભાબેન જૈને કહ્યું કે, મને ખૂબ આનંદ છે કે અમદાવાદ શહેરનો ખૂબ વિકાસ થયો. હું સૌપ્રથમ શહેરના નાગરિકોનો આભાર માનું છું. જેમણે મને અઢી વર્ષની જવાબદારી સોંપી અને મેં નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રમાણિકતાથી નિભાવી છે. આગામી ચૂંટણીમાં ચારે બાજુ કેસરિયો લહેરાશે.

AMCના કાઉન્સિલરોની ટર્મ આજે પૂર્ણ થઈ (ETV Bharat Gujarat)

તો બીજી તરફ વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, આ પાંચ વર્ષને કૌભાંડના પાંચ વર્ષ હતા. ત્યારે પાંચ વર્ષમાં હાટકેશ્વર કૌભાંડ, ભરતી કાંડ, રોડમાં ભ્રષ્ટાચાર, સ્મશાન લાકડાઓનું કૌભાંડ પણ યાદ કરાવ્યું. સાથે જ આવનારા સમયમાં લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીના આ ભ્રષ્ટાચારને યાદ રાખી આગામી ચૂંટણીઓમાં મતદાન કરશે તેમજ કોંગ્રેસે પણ તેમના મેયર ચૂંટાઈને આવશે તેવી આશા વ્યક્ત કરી.

AMCના કાઉન્સિલરોની ટર્મ આજે પૂર્ણ થઈ
AMCના કાઉન્સિલરોની ટર્મ આજે પૂર્ણ થઈ (ETV Bharat Gujarat)

તો સરખેજ વોર્ડના કોર્પોરેટર જયેશ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, 2021થી 2026 દરમિયાન મેં સરખેજ વોર્ડનાના કોર્પોરેટર રહીને મારી જવાબદારી નિભાવી. પહેલા અઢી વર્ષ સુધી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના મેમ્બરની જવાબદારી નિભાવી અને બીજા અઢી વર્ષમાં મેં રીક્રિએશન હેરિટેજ એન્ડ કલ્ચરલ કમિટીના ચેરમેન તરીકેની જવાબદારી નિભાવી. આ પાંચ વર્ષ દરમિયાન ખૂબ જ સારા અનુભવ રહ્યા. જ્યારે અમે ટર્મની શરૂઆત કરીએ ત્યારે કોરોનાની સેકન્ડ વેવ ચાલતી હતી. ત્યારે અમે કામની શરૂઆત કરી. ગત પાંચ વર્ષની અંદર પાણી, ડ્રેનેજ, રોડ, લાઈટ જેવા ઘણા બધા કામો સરખેજ વોર્ડની અંદર કરવામાં આવ્યા. નવા બ્રિજ બની રહ્યા છે નવી સ્કૂલ મંજૂર થઈ છે. આ ઉપરાંત નવા નવા ગાર્ડન્સ બની રહ્યા છે અને કોમ્યુનિટી હોલ પાર્ટી પ્લોટ બનાવવામાં આવ્યા છે.

સરખેજ વોર્ડના કોર્પોરેટર જયેશ ત્રિવેદી
સરખેજ વોર્ડના કોર્પોરેટર જયેશ ત્રિવેદી (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કમિટીના ચેરમેન તરીકે મેં લગભગ 491 જેટલા ગાર્ડન, ઓક્સિજન પાર્ક પીપીપી મોડલ પર ચાલુ કર્યા. ઇલેક્ટ્રો થર્મ નામના ગાર્ડન સરખેજ વોર્ડમાં બનાવવામાં આવ્યા. મારા કાર્યકાળ દરમિયાન પહેલી વખત વૃક્ષોની ગણતરી કરવામાં આવી. ત્રણ વખત ફ્લાવર શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ ઉપરાંત કાંકરિયા કાર્નિવલ 2.Oની શરૂઆત કરવામાં આવી. નવી બાલ વાટિકા બનાવવામાં આવી. શહેરના ગ્રીન કવરમાં વધારો કરવામાં આવ્યો. આવી રીતે ખૂબ જ સારા પાંચ વર્ષ રહ્યા.

તો દંડક અને અમરાઈવાડીના કાઉન્સલર જગદીશભાઈ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, પાંચ વર્ષની આ ટર્મ ખૂબ સારી રહી. પ્રજાના સેવક તરીકે ખૂબ આનંદ આવ્યો. અમરાઈવાડીમાં પાણી, નળ, ગટર, રોડ, સ્ટ્રીટ લાઈટનું કામ કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં વિપક્ષ દ્વારા અમે ઘણા બધા સવાલો ઉઠાવ્યા છે. પ્રજાની સુખાકારી માટે વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે ખૂબ મહેનત કરી. શાસક પક્ષે પણ વિપક્ષના સારા વિચારોને સ્વીકાર્યા અને અમદાવાદ શહેરનો વિકાસ થયો.

મકતમપુરાના કાઉન્સલર મિર્ઝા હાજી અસરાર બેગ
મકતમપુરાના કાઉન્સલર મિર્ઝા હાજી અસરાર બેગ (ETV Bharat Gujarat)

મકતમપુરાના કાઉન્સલર મિર્ઝા હાજી અસરાર બેગે જણાવ્યું હતું કે, મારે સરપંચથી લઈને ત્રણ ટર્મ કોર્પોરેટરની થઈ ગઈ છે. મકતમપુર વોર્ડ એટલે તમામ સમસ્યાઓનું ભંડાર. રોડ, રસ્તા, પાણી, ગટર, સુએજ આ વિસ્તારમાં હતા નહીં. છેલ્લા 20 વર્ષમાં અમે મહેનત કરીને આ બધી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવ્યા. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં પાણી માટે અમે હાઇકોર્ટ સુધી ગયા અને વિસ્તારને પાણી અપાવ્યું. આ વિસ્તારમાં આરોગ્ય સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યા. નવી શાળાઓ બનાવવામાં આવી. વોટર પંપિંગ સ્ટેશન બનાવવામાં આવ્યા. નર્મદાના પાણી લાવવામાં આવ્યા. સ્ટ્રીટ લાઈટ, રોડ, રસ્તા, ડ્રેનેજનું કામ કરવામાં આવ્યું. એના માટે તમામ અધિકારીઓએ ખૂબ સારો સાથ સહકાર આપ્યો છે.

મકતમપુરાના AIMIMના કાઉન્સિલર સુહાના મનસુરીએ જણાવ્યું હતું કે, પહેલા હું કોંગ્રેસની કાઉન્સિલર હતી. ત્યાર પછી 2021માં હું AIMIMથી ચૂંટણી લડી. 2015થી મેં સંકલિત નગર, જુહાપુરા વિસ્તારમાં કામની શરૂઆત કરી હતી. નવી ગટર લાઈનો નાખવામાં આવી. નવા રોડ રસ્તા બનાવવામાં આવ્યા. પેવર બ્લોક નાખવામાં આવ્યા. બધા વિસ્તારોના કામ પૂર્ણ કર્યા. પાણીની સમસ્યાના નિરાકરણ લાવવા માટે કામ કર્યા. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં મકતમપુરા વોર્ડમાં કોમ્યુનિટી હોલ બનાવવાનું કામ કરવામાં આવ્યું. જુહાપુરામાં બ્રિજ બનાવવાની શરૂઆત થઈ. આ વિસ્તારમાં સીએચસી સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યા. હોસ્પિટલ બનાવવાનું કામ ચાલુ છે. જીમ્નેશિયમનું કામ ચાલુ છે. એટલે વિસ્તાર માટે ઘણા બધા કામો અમે કર્યા અને પાંચ વર્ષનો ખૂબ જ સારો અનુભવ રહ્યો.

જમાલપુર વોર્ડના AIMIMના કાઉન્સિલર અફસાના ચિશ્તી
જમાલપુર વોર્ડના AIMIMના કાઉન્સિલર અફસાના ચિશ્તી (ETV Bharat Gujarat)

જમાલપુર વોર્ડના AIMIMના કાઉન્સિલર અફસાના ચિશ્તીએ જણાવ્યું હતું કે, 2021માં પહેલી વખત ઔવેસીની પાર્ટી અમદાવાદમાં આવી અને સાબીર કાબિલી વાલાએ ગુજરાતમાં આ પાર્ટીને લાવીને ચૂંટણી લડ્યા અને અમદાવાદ શહેરમાં સાત કોર્પોરેટરો જીતીને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આવ્યા. જમાલપુર વોર્ડથી મને સફળતા મળી અને હું કાઉન્સિલર બની. આખી પેનલને જમાલપુરથી જીતાડવામાં આવી અને સૌથી વધારે વોટ મને મળ્યા હતા એના માટે હું જનતાની આભારી છું. જમાલપુર વિસ્તારમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી પાણી ડ્રેનેજ અને બીજી થોડી સમસ્યાઓ હતી તેને સોલ્વ કર્યા. નવી ટાંકી બનાવવામાં આવી. હોલ બનાવવાની રજૂઆત કરવામાં આવી. જમાલપુરમાં લાઇબ્રેરી રિપેર કરાવવામાં આવી. આ વિસ્તારના ગાર્ડનને રીપેર કરવામાં આવ્યા. ઇંગ્લીશ મીડીયમ સ્કુલની પણ માંગણી કરવામાં આવી. બહુ સારો અનુભવ રહ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

ગુજરાતમાં 3 દિવસ હિટવેવનું એલર્ટ, આજે રાજકોટ સૌથી ગરમ શહેર, અમદાવાદમાં ગરમીનો પારો 41 ડિગ્રીને પાર

અમદાવાદ: સ્પેશિયલ NDPS કોર્ટે 110 કિલો ગાંજા સાથે ઝડપાયેલા આરોપીને ફટકારી 15 વર્ષ જેલની સજા

પદ્મશ્રી દિવાળીબેનની યાદમાં અડધી કાઠી પ્રતિમા 8 મહિનાથી અટકી, હાર્દિક હૂંડિયા અને પરિવારે કોર્પોરેશન સામે સવાલો ઉભા કર્યા

Last Updated : March 9, 2026 at 9:40 PM IST

TAGGED:

AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
AHMEDABAD COUNSELOR
કાઉન્સિલરોની ટર્મ પૂરી
AMC ELECTION
AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.