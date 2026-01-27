અમદાવાદમાં આવાસ યોજનાના મકાનોમાં ચેકિંગ શરૂ થયું, આવા મકાન માલિકોને અપાઈ નોટિસ
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા મકાનના ઉપયોગ કરનારાઓ સામે કડક પગલાં લેવા માટે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
Published : January 27, 2026 at 8:36 PM IST
અમદાવાદ: ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને સરકાર EWSના મકાન આપે છે. પરંતુ ઘણા લોકો એવા હોય છે કે મકાન તો લઈ લે છે પરંતુ તેમાં રહેવા નહીં જતા કે આ મકાનનું દુરુપયોગ કરતા હોય છે. ત્યારે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા મકાનના ઉપયોગ કરનારાઓ સામે કડક પગલાં લેવા માટે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. અને વર્ષોથી મકાન લઈને બંધ રાખનાર તેની સાથે જે લોકો મકાન લઈને ભાડે આપે છે એમની સામે કોર્પોરેશનને લાલ આંખ કરી છે અને કડક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આ અંગે તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે 200 મકાનોમાં તાળા જોવા મળ્યા. આ અંગે EWS કમિટીના ચેરમેન મુકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આવાસ યોજના હેઠળ જે લોકોને મકાન આપવામાં આવ્યા છે. તેમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. તે દરમિયાન 200 જેટલા મકાનોની બહાર તાળા મારેલા જોવા મળ્યા આવા. તાળા મારેલા મકાનોને પરત લેવાની કાર્યવાહી કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવશે. મકાન બંધ હોય તો તેનો મતલબ એ થાય છે કે મકાનધારકને જરૂરિયાત નથી.
તેમણે આગળ કહ્યું કે, હાઉસિંગના મકાન ભાડે અપાતા હોય કે પછી લાંબા સમયથી બંધ રાખવામાં આવ્યું હોય તો તેને સીલ કરવામાં આવશે. હાઉસિંગનું મકાન મેળવ્યા બાદ પણ તેનો ઉપયોગ માલિક દ્વારા કરાતો ન હોય તો કાર્યવાહી કરાશે. આગામી સમયમાં 1 મહિનામાં 1000 મકાનોનું ચેકિંગ કરવામાં આવશે. અત્યાર સુધી 5629 મકાનોના ચેકિંગ દરમિયાન 372 મકાનને નોટિસ આપી 35 મકાનો સીલ કરાયા છે. 63 મકાનોને અંતિમ નોટિસ આપી છે. આગામી સમયમાં આવાસ યોજનાના વધુ મકાનો સીલ થાય તેવી શક્યતા છે.
મુકેશ પટેલે આગળ જણાવ્યું હતું કે, આવાસ યોજના હેઠળ ગરીબ લોકોને અને જરૂરિયાત મંદ લોકોને મકાના આપવામાં આવે છે, એને છત પૂરી પાડવામાં આવે છે. પરંતુ ઘણા લોકો તેનો દુરુપયોગ કરે છે અને કમાણીનું સાધન બનાવે છે. જેને હવે ચલાવી લેવામાં આવે નહીં અને આગામી દિવસમાં આ અંગે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
