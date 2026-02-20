AMC બજેટ બોર્ડ: કોર્પોરેશનના ઓડિટ મામલે કોંગ્રેસ ભાજપ આમને-સામને, વિપક્ષે કહ્યું, '71 કરોડ તો ફક્ત બાઉન્સરને ચૂકવાયા'
વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, રોડ પ્રોજેક્ટને લઈને આંકડાઓ સાથે કહ્યું હતું કે અહમદશાહનો ખજાનો શોધતા હોય એમ રોડ ખોદવામાં આવે છે.
Published : February 20, 2026 at 2:13 PM IST
અમદાવાદ: બીજા દિવસે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના બજેટ સત્રમાં અમદાવાદ કોર્પોરેશનના દેવાને લઈને વિપક્ષના પ્રહારો કર્યા હતા. વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે અમદાવાદ કોર્પોરેશનની લોન રૂ.1326 કરોડ હોવાનો આક્ષેપ કર્યા હતો. લોનના આંકડાઓ ઓનલાઈન ખોટા બતાવ્યાનો આક્ષેપ કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, વર્લ્ડ બેકની લોન સાથે આંકડો રૂ. 3141 કરોડ છે.
દસ વર્ષમાં રૂ 11,674 કરોડ પગાર કોર્પોરેશન ચૂકવે છે. આટલો પગાર ચૂકવ્યા બાદ પણ સારા કામ થતા નથી. કર્મચારીઓ પગાર સિવાય લાંચ લેતા પકડાયા છે. ગોલ્ડન પ્રોજેક્ટ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ગણવાવવામાં આવે છે, રિવરફ્રન્ટના સાત પ્લોટમાંથી એક જ પ્લોટ જ વેચાયો છે. રૂ 2378 કરોડ રિવરફ્રન્ટ પર કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. રૂ. 131 કરોડની જ આવક થઇ છે. રૂ.71 કરોડ તો ફક્ત બાઉન્સરને ચૂકવાયા છે. સાબરમતી રિવરફ્ન્ટને રૂ. 2081 કરોડની લોન અમદાવાદ કોર્પોરેશનએ આપી છે.
વધુમાં વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, રોડ પ્રોજેક્ટને લઈને આંકડાઓ સાથે કહ્યું હતું કે અહમદશાહનો ખજાનો શોધતા હોય એમ રોડ ખોદવામાં આવે છે. પાંચ વર્ષમાં 364 કામ રૂ. 2826 કરોડમાં થાય છે, જેમાં રૂ. 1253 કરોડનો વધારો થયો છે. દર વર્ષે ખાડાઓ પડે, હાઇકોર્ટ રોડ મામલે ખખડાવે તો પણ રોડ સારા નથી. 15 વર્ષમાં બ્રિજ પ્રોજેક્ટ 72 કામો કરાવમાં આવી રહયા છે. રૂ. 1830 કરોડના કામ સામે રૂ. 634 વધારો કરી દેવામાં આવ્યા.
હાટકેશ્વર જેવા બ્રિજો બનાવ્યા અને લાંછન લાગ્યું
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કોર્પોરેશન વીઆઈપી ક્લચર દૂર કરવાની વાત કરે છે તો બાઉન્સર કેમ રાખવામાં આવે છે? લોકોના કામ નથી થતા એટલે બાઉન્સર રાખવામાં આવે છે? વોટ લેવા જાવ ત્યારે બાઉન્સર રાખીએ છીએ ? 13 વર્ષમાં રૂ 325.46 કરોડ બાઉન્સર પાછળ ખર્ચ કરવામાં આવ્યા છે.
તેમણે વધું જણાવ્યું હતું કે, દલિત સમાજના લોકો સાથે ભાજપ અન્યાય કરે છે . GPMC એક્ટ હેઠળ બજેટનાં 10 ટકા દલિત સમાજ માટે ફાળવવાની જોગવાઇ છે. 2006 થી 2025 સુધીનો સર્વે સરખો છે. અત્યારે કોઈ વસતી વધી નથી? ભાજપ સર્વેમાં દલિત સમાજ, અનુસુચ્છીત જનજાતિ સમાજની કોઈ વસતી વધતી નથી? GPMC એક્ટમાં સ્પેશિયલ બજેટ ફાળવવાની જોગવાઇ છે તો એમના પાછળ કેમ કોઈ બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું નથી? બજેટમાં ખૂબ જ મોટો ભ્રષ્ટાચાર થાય છે અને લોકોને ગુમરાહ કરવામાં આવે છે.
વિવિધ ખાતામાં મોટા પાયે જગ્યા ખાલી હોવાનો વિપક્ષનો આક્ષેપ
- ક્લાસ-1 ઓફિસરોની 88 જગ્યાઓ છે જેમાંથી ફક્ત 39 જ ભરાઈ છે.
- ક્લાસ-2 ઓફિસરોની 633 જગ્યાઓ છે જેમાંથી ફક્ત 287 જ ભરાઈ છે.
- ક્લાસ-3 ઓફિસરોની 7909 જગ્યાઓ છે જેમાંથી ફક્ત 4098 જ ભરાઈ છે.
- ક્લાસ-3 ઓફિસરોની 10362 જગ્યાઓ છે જેમાંથી ફક્ત 7163 જ ભરાઈ છે.
વિપક્ષ નેતા શેહઝાદ ખાન પઠાણે નિવેદન આપ્યું હતું કે, બજેટ ઉપર ઓડિટ થવું જોઈએ. છેલ્લા 20 વર્ષમાં 93 હજારથી વધુ ઓડિટ ઓબેજેક્શન છે. બજેટનો હિસાબ આપી શક્યા નથી. અમદાવાદની જનતાને હિસાબ શા માટે નથી આપતા? 65 ટકા બજેટના ઓડિટ નથી મળી રહ્યા. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો વાર્ષિક અહેવાલ બજેટમાં રાખવામાં આવતો નથી. છેલ્લા 2 વર્ષથી વાર્ષિક અહેવાલ રાખવામાં આવ્યો નથી. કોઇપણ સંસ્થા કે ખાનગી સંસ્થા વાર્ષિક અહેવાલ બહાર પાડતા હોય છે.
વિપક્ષના આક્ષેપો પર સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે. ઓડિટ રિપોર્ટ મૂકવામાં આવતો હોય છે. ગત વર્ષે પણ કમિશનર દ્વારા ઓડિટ રિપોર્ટ મૂકવામાં આવ્યો હતો. કોઈપણ ટેન્ડરનું પ્રિઓડિટ મોકલવામાં આવતું હોય છે અને એનું પોસ્ટ ઓડિટ પણ કરવામાં આવતું હોય છે. તેમણે બધું જણાવ્યું હતું કે, વિપક્ષ દ્વારા હંમેશાં આરોપો લગાવવામાં આવતો હોય છે. જનતાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને તક આપી, જેના પરિણામે પીવાના પાણી, ડ્રેનેજ નેટવર્ક, તળાવ ભરવાની પ્રક્રિયા, મિશન મિલિયન ફોર જેવા કામો થઈ રહ્યા છે અને પ્રજાના આશીર્વાદ સતત ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: