સ્કૂલ બોર્ડના 1200 કરોડના બજેટથી સામાન્ય સભાનો પ્રારંભ થયો હતો.

AMC બજેટ: '2000-01 માં 563 શાળાઓ હતી જે આજે ઘટીને 450 થઈ', ચર્ચા દરમિયાન કોંગ્રેસના ભાજપ પર આક્ષેપ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 19, 2026 at 3:10 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આજે બજેટ સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે સ્કુલ બોર્ડના બજેટ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. AMCના 18818 કરોડના બજેટ પર ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. સ્કૂલ બોર્ડના 1200 કરોડના બજેટથી સામાન્ય સભાનો પ્રારંભ થયો હતો.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના બજેટ સત્ર દરમિયાન અમરાઈવાડી કોર્પોરેટર જગદીશ રાઠોડ જણાવ્યું હતું કે, 2000-2001 ની તુલનામાં સ્કૂલની સંખ્યા ઘટી છતાં ખર્ચ વધ્યો છે. 2000-01માં 563 શાળાઓ હતી, જે આજે ઘટીને 450 થઈ છે. 2000-01માં શાળાઓમાં 5800 થી વધુ શિક્ષકો હતા, જ્યારે આજે 4000 થી ઓછા શિક્ષકો છે. ગત વર્ષે બજેટમાં સ્કૂલ યુનિફોર્મ આપવા માટે કરોડોની ફાળવણી કરાઈ હતી, પરંતુ એક પણ વિધાર્થીને યુનિફોર્મ મળ્યો નહીં. બજેટમાં બુટ અને મોજા આપવાની જોગવાઈ કરાઈ હતી પરંતુ આ ફેબ્રુઆરીમાં બુટ મળ્યા, મોજા મળ્યા નહીં.

જો કે શાસક પક્ષ દ્વારા જાણવામાં આવ્યું હતું કે, 5 હજાર જેટલાં વિદ્યાર્થીઓએ પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાંથી સ્કૂલ બોર્ડની શાળામાં એડમિશન લીધું છે. વિપક્ષના લોકોમાં માહિતીનો અભાવ છે. ઘણી પ્રવૃત્તિઓ સ્કૂલ બોર્ડની શાળામાં કરાવવામાં આવે છે. અનેક કોર્પોરેટરના છોકરાઓ અમારી સ્કૂલ બોર્ડની શાળામાં ભણે છે. અમારી સ્કૂલ બોર્ડની શાળામાં એડમિશન લેવા પડાપડી ચાલુ છે. અમારી શાળાની એક વિદ્યાર્થીનીને નાસામાં જવાની તક મળી. અમારા વિદ્યાર્થીઓ સરસ શિક્ષણ લઇ રહ્યા છે. આવનારા 10 વર્ષ પછી અમદાવાદના દરેક બાળક સ્કૂલ બોર્ડની શાળામાં ભણે તેવું આયોજન છે.

રિક્ષામાં સ્કૂલ બોર્ડના બાળકોને ખીચોખીચ ભરવાનો મામલો

સ્કૂલ બોર્ડ ચેરમેને નિવેદન આપ્યું હતું કે, મોટેરા ખાતે બનાવેલા સ્ટેડિયમમાં મેચ જોવા બાળકો ને લઈ જવાયા હતા. વિધાર્થીઓ ત્યાં ગયા અને ભારતની ટીમને સપોર્ટ કર્યો હતો. જે વીડિયો સામે આવ્યા છે તે બાબતે તપાસ કરવામાં આવશે.

