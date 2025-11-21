AMCની બોર્ડ બેઠકમાં બુરખા મામલે મુદ્દો ગરમાયો, મહિલા કોર્પોરેટરને રજૂઆત વખતે બુરખો દૂર કરવાનું કહેવાતા વિવાદ
જેમાં ખાડિયા વોર્ડના મહિલા કાઉન્સિલરે એક મોટી ટિપ્પણી કરી હતી, તેમણે મુકતમપુરા વોર્ડના મહિલા કાઉન્સિલરને ટિપ્પણી કરી હતી.
Published : November 21, 2025 at 8:40 PM IST
અમદાવાદ : AMCની બોર્ડ બેઠકમાં બુરખાનો મુદ્દો ઉઠયો હતો. જેમાં ખાડિયા વોર્ડના મહિલા કાઉન્સિલરે એક મોટી ટિપ્પણી કરી હતી, તેમણે મુકતમપુરા વોર્ડના મુસ્લિમ મહિલા કાઉન્સિલરને ટિપ્પણી કરી હતી. હકીકતમાં મકતમપુરા વોર્ડના કાઉન્સિલર રજૂઆત કરવા ઊભા થયા, ત્યારે બુરખો દૂર કરી રજૂઆત કરવા ભાજપના મહિલા કોર્પોરેટરે ટિપ્પણી કરી. જેનાથી સામાન્ય સભામાં મુદ્દો ગરમાયો હતો. મકતમપુરાના કાઉન્સિલરે જણાવ્યું કે, "ભારતમાં દરેક વ્યક્તિ પોતે શું પહેરવું તે માટે સ્વતંત્ર છે."
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની બોર્ડ બેઠકમાં બુરખા મામલે મુદ્દો ગરમાયો હતો. ખાડિયાના કાઉન્સિલર ગીતા પરમારે વિવાદ છેડ્યો. આ મામલે ગીતાબેને જવાબ આપતા જણાવ્યું કે, "બુરખા પહેરવા મામલે હું ખોટું નથી બોલી. મારી ટિપ્પણી યોગ્ય છે, ચહેરો ઓળખાય એટલે કહ્યું કે જે બોલો એ બુરખો કાઢીને બોલો. વિસ્તારના કાઉન્સિલર કોણ છે, એનું અજ્ઞાન હોવાનું સાબિત થયું. કાઉન્સિલરે જાતે કહ્યું કે, બુરખો પહેરીને કોણ બોલે છે"
"સામાન્ય સભામાં જ્યારે હું બોલવા માટે ઉભી થઈ ત્યારે ખાડિયા વોર્ડના બીજેપીના મહિલા કાઉન્સિલર ગીતાબેને દ્વારા ટિપ્પણી કરવામાં આવી કે તમે બુરખો પહેરીને કેમ આવો છો? મને બહુ જ દુઃખ થયું અને આ બહુ જ ખોટી વાત છે. મહિલા થઈને બીજી મહિલાના પ્રવેશ પર આવી ટિપ્પણી કરે એ એમની માનસિકતા દર્શાવે છે. ભારત દેશના બંધારણ મુજબ મને અધિકાર છે, કે હું શું પહેરું શું ના પહેરવું. એ માર વ્યકિગત બાબત છે.એ મને કહેતા તો હું વ્યકતિગત મારો ચહેરે બતાવી આપેત અને કોર્પોરેશનની પુસ્તકમાં પણ મારો ફોટો છે." - ઝૈનબ શેખ, કાઉન્સિલર AIMIM મકતનપુરા
