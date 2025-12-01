AMCના ફાયર વિભાગમાં સહાયક સ્ટેશન ઓફિસરના ઈન્ટરવ્યૂ રદ, લેખિત પરીક્ષા વગર થઈ રહી હતી ભરતી
અમદાવાદ ફાયર વિભાગમાં સહાયક સ્ટેશન ઓફિસરની ખાલી પડેલી 8 જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી હતી.
Published : December 1, 2025 at 9:08 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ફાયર વિભાગ ભરતી વિવાદ સામે આવ્યા બાદ એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ભરતી પ્રક્રિયામાં લેખિત પરીક્ષા વિના ઇન્ટરવ્યુ રાખવામાં આવતા વિવાદ બાદ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે અને જે ઉમેદવારોના ઇન્ટરવ્યૂ મંગળવાર હતા તેને કોર્પોરેશન દ્વારા રદ કરવામાં આવ્યા છે. આગામી દિવસોમાં હવે ઉમેદવારોની પરીક્ષા યોજવામાં આવશે, અને નિયમ મુજબ ભરતી કરવામાં આવશે.
અમદાવાદ ફાયર વિભાગમાં સહાયક સ્ટેશન ઓફિસરની ખાલી પડેલી 8 જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી હતી. આ માટે બે ડિસેમ્બરે સવારે 10 વાગ્યે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ હાઉસ ખાતે 32 જેટલા ઉમેદવારોને મૌખિક ઈન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. લેખિક પરીક્ષા વગર જ સીધા ઈન્ટરવ્યૂથી ભરતી પ્રક્રિયા પર વિપક્ષે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. વિપક્ષ નેતા શેહઝાદ ખાન પઠાણે ફાયર બ્રિગેડ વિભાગમાં ભરતી કૌભાંડ થવાની શક્યતા હોવાના આક્ષેપ કર્યા હતા.
ઠરાવને અવગણી થઈ રહી છે મૌખિક ઇન્ટરવ્યુથી ભરતી?
રાજ્ય સરકારના ઠરાવ કે લેખિત પરીક્ષા યોજી ભરતી પ્રક્રિયા કરવી. ઠરાવ છતાં મૌખિક ઇન્ટરવ્યૂ લઈ ભરતી કરવામાં આવી રહી છે. વિપક્ષે આરોપ લગાવ્યો છે કે, ખાસ લોકોને ભરતી કરવા માટે ભરતી કૌભાંડ આચરવામાં આવે છે. વિપક્ષે તાત્કાલિક અસરથી ઈન્ટરવ્યૂ રદ કરીને લેખિત પરીક્ષા યોજીને ભરતી કરવા માગ કરી હતી.
આ મુદ્દે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાની અંદર જે ભરતી પ્રક્રિયા છે એ ચોક્કસ નીતિ નિયમો પ્રમાણે જ કરવામાં આવશે. કોર્પોરેશન દ્વારા વિવિધ જગ્યાએ એક્ઝામ લેવામાં આવી હતી. આવતીકાલે ફાયર સ્ટેશન ઓફિસર જે ભારતીય થવાની છે એની અંદર જે ઉમેદવારોને સીધા કોલ લેટર આપીને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. તે મુદ્દે ચોક્કસ કહેવા માગું છું કે, કોઈપણ પ્રક્રિયા હોય એ સરકારના નીતિ નિયમ પ્રમાણે જે ભરતી પ્રક્રિયાના નોર્મ્સ હશે એને પાલન કરવામાં આવશે અને જો ડાયરેક્ટ બોલાવવામાં આવ્યા હોય તો એ પરીક્ષાને કેન્સલ કરવામાં આવશે.
