AMC ભરતી 2026: આસિસ્ટન્ટ સીનિયર ક્લાર્ક માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા, જાણો પાત્રતા, ફી અને પસંદગી પ્રક્રિયા
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં 250 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર, જાણો અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ, શું છે શૈક્ષણિક લાયકાત, અરજી કેવી રીતે કરવી વગેરે.
Published : June 23, 2026 at 2:10 PM IST
અમદાવાદ : રાજ્યના સરકારી નોકરીની રાહ જોઈ રહેલા ઉમેદવારો માટે એક ખુશખબર છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) એ વહીવટી કેડરમાં આસિસ્ટન્ટ સીનિયર ક્લાર્ક (સહાયક સીનીયર ક્લાર્ક) ની કુલ 250 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે નવી ભરતી જાહેરાત બહાર પાડી છે. આ જાહેરાત નંબર 02/2026-27 થી પ્રસિદ્ધ થયેલી છે અને સંપૂર્ણ રીતે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા મારફતે જ ઉમેદવારો પસંદગી માટે અરજી કરી શકશે. જે ઉમેદવારો પાત્રતા ધરાવતા હોય અને અમદાવાદ શહેરમાં સ્થિર અને પ્રતિષ્ઠિત સરકારી નોકરી મેળવવા માંગતા હોય તેમના માટે આ સુવર્ણ તક છે. ઓનલાઈન અરજીની વિન્ડો હાલ ખુલ્લી છે અને અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ 7 જુલાઈ, 2026 છે, જે રાત્રે 11:59 વાગ્યા સુધી અરજીઓ સબમિટ કરી શકાશે.
ભરતીની વિગતો અને મહત્વપૂર્ણ માહિતી
AMC દ્વારા જાહેર કરાયેલી આ ભરતી વહીવટી કેડરની છે, જેમાં પસંદગી પામનાર ઉમેદવારો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિવિધ વિભાગોમાં કાર્યરત થશે. આ જગ્યા માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈને સંપૂર્ણ જાહેરાત વાંચવી અને ત્યારબાદ જ અરજી કરવી. ભરતી અંગેની મહત્વપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે:
ઉમેદવારોએ અરજી દરમિયાન પોતાની તમામ વિગતો ચકાસીને ભરવી, કારણ કે એક વખત સબમિટ કર્યા પછી સુધારા માટે તક નહીં મળે. કોઈપણ પ્રકારની ભૂલ કે અધૂરી માહિતી અરજી રદ થવાનું કારણ બની શકે છે.
શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અરજી ફી
AMC આસિસ્ટન્ટ સીનિયર ક્લાર્ક ભરતીમાં અરજી કરતાં પહેલાં ઉમેદવારોએ પોતાની શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉંમર અને અન્ય આવશ્યક શરતો સારી રીતે ચકાસી લેવી. ફક્ત તે જ ઉમેદવારો અરજી કરે જેઓ સત્તાવાર સૂચનામાં દર્શાવેલા તમામ માપદંડો પર ખરા ઉતરતા હોય.
શૈક્ષણિક લાયકાત:
વય મર્યાદા:
ઉમેદવારો માટે ન્યૂનતમ અને મહત્તમ ઉંમરની મર્યાદા AMC ના નિયમો મુજબ નક્કી કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત અનામત વર્ગ (ઓબીસી, એસસી, એસટી, ઈડબલ્યુએસ અને મહિલા ઉમેદવારો) ને ગુજરાત રાજ્ય સરકારના પ્રવર્તમાન નિયમો અનુસાર ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે. સાચી અને ચોક્કસ વય શરતો માટે સત્તાવાર ભરતી બ્રોશર જરૂર વાંચવી.
અરજી ફી:
ઓનલાઈન અરજી દરમિયાન ઉમેદવારોએ નિયત અરજી પ્રોસેસિંગ ફી ભરવાની રહેશે. ફી માત્ર ડિજિટલ માધ્યમો જેમ કે ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગ, યુપીઆઇ, ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા જ ભરી શકાશે. સામાન્ય અને અનામત વર્ગ માટે અલગ-અલગ ફી હોઈ શકે છે, જેની વિગત સત્તાવાર જાહેરાતમાં ચકાસી લેવી.
પસંદગી પ્રક્રિયા
ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી:
ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ છેલ્લી તારીખની રાહ જોયા વિના વહેલી તકે અરજી કરી લે, કારણ કે અંતિમ દિવસોમાં વેબસાઈટ પર ભીડ અને ટેકનિકલ સમસ્યાઓ આવી શકે છે. અરજી કરતાં પહેલા તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો અને માહિતી તૈયાર રાખવાથી પ્રક્રિયા સરળ અને ઝડપી બને છે.
મહત્વપૂર્ણ લિંક
સત્તાવાર વેબસાઈટ - https://www.ahmedabadcity.gov.in/
|Event
|Scheduled Date
|Notification Release Date
|23/06/2026
|Online Application Starting Date
|23/06/2026
|Last Date for Submitting Online Application
|07/07/2026 (up to 23:59 PM)
|Written Exam Date
|તારીખ જાહેર થશે
આ ભરતી સંપૂર્ણપણે મેરિટ અને સરકારી નિયમો પર આધારિત છે. ઉમેદવારોને કોઈપણ પ્રકારની ગેરસમજ કે અફવાઓથી દૂર રહેવા અને માત્ર AMC ની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર પ્રકાશિત માહિતી પર જ વિશ્વાસ રાખવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. આ તક અમદાવાદ શહેરની સરકારી સેવામાં જોડાવા માટેનો સુવર્ણ અવસર છે, માટે બધા લાયક ઉમેદવારોએ સમયમર્યાદામાં અરજી કરી આ તકનો લાભ લેવો જોઈએ.
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