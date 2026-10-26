અમદાવાદની LG અને શારદાબેન હોસ્પિટલમાં સુવિધા વધશે, ફર્નિચરના સુધારેલા ભાવોને લીલી ઝંડી
ત્રણ મહિનામાં બંને હોસ્પિટલની બિલ્ડિંગનું કામ પૂર્ણ થવાની શક્યતા, અંધજન મંડળ પાસેથી ફર્નિચરનાં કોટેશન લેવામાં આવ્યાં
Published : October 26, 2026 at 8:03 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની હોસ્પિટલોમાં સુવિધાઓ વધારવાની કામગીરી વચ્ચે નવી બનનારી LG હોસ્પિટલ અને શારદાબેન હોસ્પિટલના ફર્નિચરના કામમાં 4થી 5 ટકાનો ભાવવધારો મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. જુલાઈ 2025માં મંજૂર કરવામાં આવેલા આ કામોમાં વધેલા ભાવને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. બંને હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની સુવિધા માટે જરૂરી ફર્નિચર સપ્લાય કરવામાં આવશે.
AMC હોસ્પિટલનાં એડિશનલ સિટી એન્જિનિયર રાખી ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, આજે એન્જિનિયરિંગ વિભાગને લગતાં ત્રણ કામો રજૂ કરવામાં આવ્યાં હતાં. તેમાં નવી બનનારી LG હોસ્પિટલના ફર્નિચરનું કામ તેમજ નવી બનનારી શારદાબેન હોસ્પિટલ અને તેની OPD માટેના ફર્નિચરનાં કામોનો સમાવેશ થાય છે. આ કામોમાં 4થી 5 ટકાનો ભાવવધારો મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, LG હોસ્પિટલ અને શારદાબેન હોસ્પિટલના ફર્નિચર માટે અંધજન મંડળ પાસેથી કોટેશન લેવામાં આવ્યાં છે. આ ફર્નિચર ટકાઉ અને વ્યવસ્થિત હોવાથી નવી બનનારી હોસ્પિટલોમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ અને તબીબી કામગીરી માટે જરૂરી ફર્નિચર સપ્લાય કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.
ત્રણ મહિનામાં બંને હોસ્પિટલની બિલ્ડિંગનું કામ પૂર્ણ થવાની શક્યતા
રાખી ત્રિવેદીના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી ત્રણ મહિનાની અંદર LG હોસ્પિટલ અને શારદાબેન હોસ્પિટલની બંને બિલ્ડિંગનું કામ પૂર્ણ થઈ જશે. ત્યારબાદ હોસ્પિટલોમાં જરૂરી સુવિધાઓ ઊભી કરવા માટેની કામગીરી આગળ વધશે. ફર્નિચરની વ્યવસ્થા પણ હોસ્પિટલની જરૂરિયાત મુજબ કરવામાં આવશે.
આમ, અમદાવાદમાં નવી બનનારી બંને હોસ્પિટલમાં ફર્નિચરની વ્યવસ્થા માટેની કામગીરી આગળ વધી રહી છે. ભાવવધારાની મંજૂરી બાદ ફર્નિચર સપ્લાયની કામગીરી અને બિલ્ડિંગનું બાકી કામ સમયસર પૂર્ણ થાય છે કે નહીં તેના પર નજર રહેશે.
આ પણ વાંચો